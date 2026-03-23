คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว
ตร.เชียงใหม่ลุยเคลียร์คาราโอเกะโหด รุมตื้บหนุ่มฝรั่งเศสบังคับจ่าย 3 หมื่น คืนเงินครบ แถมได้ใจนักท่องเที่ยว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวไปชั่วขณะ จากกรณีที่เพจ “สายไหมต้องรอด” ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสถูกคนในร้านคาราโอเกะที่เชียงใหม่รุมทำร้ายร่างกาย ขูดรีดบิลค่าเครื่องดื่มสูงถึง 30,000 บาท แต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาจัดการจนเรื่องนี้จบลงด้วยดี
22 มี.ค. 69 นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสรายนี้ได้เข้าไปนั่งดูฟุตบอลที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ สั่งเครื่องดื่มเบาๆ เพียง น้ำส้ม 2 แก้ว และโซดา 1 ขวด
ระหว่างที่นั่งอยู่ มีหญิงสาว 2 คนเข้ามาตื๊อขอดื่มด้วยหลายครั้ง ด้วยความที่เขาไม่อยากมีปัญหาจึงยอมตัดรำคาญ เลี้ยงเบียร์ขวดเล็ก (ขวดละ 250 บาท) ไปจำนวน 8 ขวด
เมื่อเขาปฏิเสธที่จะเลี้ยงต่อและขอเช็กบิลเพื่อกลับที่พัก กลับต้องช็อกเมื่อเจอบิลเรียกเก็บเงินที่พุ่งสูงถึง 30,000 บาท เมื่อเขาพยายามสอบถามถึงความผิดปกติ ทางร้านกลับไม่พอใจ ก่อนจะมีคนประมาณ 8 คนเข้ามารุมทำร้ายร่างกาย จนสุดท้ายเขาต้องจำใจยอมจ่ายเงินก้อนนั้นไปเพื่อเอาตัวรอด
หลังจากเรื่องแดงขึ้น พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ไม่รอช้า สั่งการด่วนให้ รอง ผกก.(สอบสวน) เรียกตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบถามข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยที่โรงพักทันที
ทางร้านคาราโอเกะยอมจำนนและยอมรับผิด ตกลง คืนเงิน 30,000 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหมด พร้อมชดใช้ ค่ารักษาพยาบาลให้อีก 2,500 บาท
นอกจากจะเสียเงินคืนแล้ว ทางร้านยังถูกตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นฐานเปิดสถานบริการและจำหน่ายแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย
ด้านนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสรู้สึกพึงพอใจและเอ่ยปากขอบคุณการทำงานที่รวดเร็วและเด็ดขาดของตำรวจเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่หัวหิน พร้อมทิ้งท้ายประโยคที่ทำเอาคนไทยชื่นใจว่า “จะกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกแน่นอน” เพราะเขายังคงรักและประทับใจในความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่
