มือถือซัมซุง AirDrop ส่งไฟล์ให้ “ไอโฟน” ได้แล้ว ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม

Samsung ทลายกำแพงข้ามค่าย ประกาศ Quick Share รองรับ AirDrop ส่งไฟล์หา ไอโฟน Apple ได้แล้ว ไม่ต้องติดตั้งแอปเสริม
ข่าวใหญ่ที่น่าจะทำให้ผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนทั้งสองฝั่งยิ้มออกกันเลยทีเดียว ล่าสุดค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ฟีเจอร์ส่งไฟล์ยอดฮิตอย่าง Quick Share บนอุปกรณ์ตระกูล Galaxy จะได้รับการอัปเดตให้รองรับการทำงานร่วมกับ AirDrop ได้แล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ Galaxy หลายล้านคนสามารถแชร์รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ แบบไร้สายข้ามไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ Apple ได้อย่างง่ายดายไร้รอยต่อ
สำหรับกำหนดการปล่อยอัปเดตฟีเจอร์สุดล้ำ จะเริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ประเดิมให้กับผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนเรือธงซีรีส์ล่าสุดอย่าง Galaxy S26, Galaxy S26+ และ Galaxy S26 Ultra เป็นกลุ่มแรก
ซอฟต์แวร์จะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้งานในเกาหลีใต้ก่อนประเทศแรก จากนั้นจะทยอยขยายการอัปเดตไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย
ทำให้ Samsung กลายเป็นแบรนด์สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ค่ายที่ 2 ที่รองรับระบบ AirDrop ได้แบบเนทีฟ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Google ได้นำร่องเพิ่มฟีเจอร์เดียวกันนี้ลงในเครื่อง Pixel 10 และ Pixel 9 ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตามที่มีข่าวหลุดออกมา
ความน่าสนใจคือ ฟีเจอร์นี้ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่แค่การส่งไฟล์ระหว่างโทรศัพท์มือถือ iPhone กับ Galaxy เท่านั้น แต่คาดการณ์ว่าระบบจะรองรับครอบคลุมไปถึงการรับส่งไฟล์ข้ามอุปกรณ์ไปยัง iPad และ Mac ได้อีกด้วย
ถือเป็นการทลายกำแพงระบบปฏิบัติการที่ช่วยลบความยุ่งยากในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์ฝั่ง Apple และ Samsung ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- อันตรายมาก คนใช้มือถือซัมซุง ห้ามกดลิงก์นี้ โทรศัพท์ล็อกทันที
- “ฮัน จอง-ฮี” CEO ร่วมซัมซุง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เสียชีวิตวัย 63 ปี
- อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น
