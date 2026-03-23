สภ.เมืองอุทัยธานี ปัดฝุ่นนำจักรยานมาใช้ รับมือวิกฤติน้ำมันขาดแคลน
สภ.เมืองอุทัยธานี ปัดฝุ่นนำจักรยานสายตรวจมาใช้ รับมือวิกฤติน้ำมันขาดแคลน ยืนยันมีน้ำมันเพียงพอในภารกิจราชการ
สภ.เมืองอุทัยธานี ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ว่า ทาง สภ.เมืองอุทัยธานี ยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น โดยยืนยันว่ายังมีน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับการใช้ในภารกิจราชการ โดยเฉพาะการออกตรวจพื้นที่ของสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคน้ำมันแพง และเป็นการประหยัดพลังงาน สภ.เมืองอุทัยธานี ได้นำนโยบายเชิงรุกมาปรับใช้ โดยการปัดฝุ่นสายตรวจรถจักรยานกลับมาปฏิบัติหน้าที่เสริมเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีสายตรวจเดินเท้าเข้ามาช่วยเสริมการทำงานในพื้นที่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
พ.ต.ท.สามารถ สุคง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุทัยธานี เปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติว่า ทางสถานีได้นำวงรอบการตรวจแบบ “Stop – Walk – Talk” (สต็อป – วอล์ค – ทอล์ค) ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
Stop (สต็อป) เจ้าหน้าที่สายตรวจจะหยุดรถในจุดที่เหมาะสมหรือจุดเสี่ยง เช่น ชุมชน ตลาด หรือซอยเปลี่ยว เพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแทนการขับรถผ่านไปเฉยๆ
Walk (วอล์ค) เน้นการลงเดินตรวจพื้นที่จริง เพื่อเข้าถึงจุดอับสายตาหรือซอยเล็กที่รถเข้าไม่ถึง ช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติได้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น
Talk (ทอล์ค): เข้าไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รับฟังข้อมูลข่าวสาร และเบาะแสต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่
การใช้สายตรวจจักรยานและเดินเท้านี้ให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งในเรื่องของการประหยัดพลังงานในช่วงวิกฤต และช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกาย ที่สำคัญที่สุด คือ การที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น ตลาด โรงเรียน หรือสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกด้วย
