เรียกสอบบ่ายนี้! ผู้ประกอบการคลังน้ำมันอ่างทอง หลังเจอพิรุธ ใบขนส่งไม่ตรงปก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 13:13 น.
ตำรวจเรียกสอบผู้ประกอบการคลังน้ำมันอ่างทองบ่ายนี้ หลังเจอพิรุธ ใบขนส่งไม่ตรงปกตามเดิมต้องมาลงที่กรุงเทพ แต่มาเจอที่คลังอ่างทอง

จากกรณีที่ สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะตัวแทนศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการพลังงานและการตรวจสอบการกักตุนน้ำมันทั่วประเทศ

ประเด็นสำคัญที่สังคมจับตามองคือการตรวจสอบบริษัทน้ำมันใน จ.อ่างทอง ซึ่งล่าสุดกรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับตำรวจ ปคบ. เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันดังกล่าวแล้ว พบข้อมูลที่น่าสงสัย โดยตรวจพบใบกำกับการขนส่งจากโรงกลั่นระบุปลายทางเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ แต่กลับนำน้ำมันมาลงที่คลังใน จ.อ่างทองนั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบคลังน้ำมัน ว่าจะเคสที่ตำรวจปคบ. ได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและพลังงานจังหวัดที่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งตอนนี้ ยังขาดเรื่องใบกํากับการขนส่ง ซึ่งทางตํารวจต้องการใบกํากับการขนส่ง หากยังไม่มีมาแสดงจะมีการตรวจสอบ โดยในเบื้องต้น ทางตํารวจมีการส่งตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำมันว่าตรงสเปกตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไม่ตรงสเปกจะมีความผิดเพิ่มเติม และต้องสืบหาที่มาเพิ่มเติม

ส่วนความผิดอื่นอยู่ระหว่างการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะเข้ามาร้องทุกข์เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีความผิดในเรื่องของการค้ากําไรเกินควรหรือการกักตุนสินค้าหรือไม่ ต้องรอความชัดเจน เนื่องจากจะมีการนัดหมายให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงพลังงานในฐานะเจ้าทุกข์ เข้าปากคำกับตำรวจปคบ.ในวันนี้

ตนขอเรียนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทั้งรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ ทั้งตํารวจทางหลวง ตํารวจน้ําและตํารวจในพื้นที่ที่จะดําเนินการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่น่าเชื่อว่ามีการกักตุนหรือจําหน่ายสินค้าที่เกินราคาที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ ซึ่งก็มีการตรวจสอบอยู่อย่างเบาะแสที่จังหวัดอ่างทองก็เป็นเบาะแสของพี่น้องประชาชน ทางตํารวจได้มีการเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้ทางตำรวจเรียกผู้ประกอบกิจการน้ำมันเข้าพบในช่วงบ่ายวันนี้

ผู้สื่อข่าวได้ถามเพิ่มเติมว่า ถึงรายละเอียดของน้ำมันล็อตดังกล่าวว่าเดิมทีจะส่งมาที่กรุงเทพมหานคร แต่ไปติดค้างที่อ่างทอง ทหารตํารวจระบุว่าตรงนี้ต้องดูที่ใบกํากับการขนส่ง ซึ่งทางตํารวจต้องการเอกสารตัวนี้ และเมื่อได้มาจะต้องมีการตรวจสอบกับต้นทาง ที่ออกเอกสารใบกํากับการขนส่ง ฉบับนี้จึงขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบ เพราะตํารวจไม่ได้ออกเอกสารฉบับนี้ แต่ต้องทําการตรวจสอบ

เมื่อถึงขบวนการลักลอบนำน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งออกจากระบบ และการขนส่งน้ำมันเถื่อน ทางตำรวจระบุว่า เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติแต่จากฐานข้อมูลเดิมที่ทางตํารวจทางหลวงและตำรวจน้ำมี เราก็มีการตรวจสอบในเชิงลึก และตนขอให้ความมั่นใจกับประชาชนและสื่อมวลชนหาก เราพบการกระทําความผิด ทั้งปัจจุบันและในอดีตจะมีการตรวจสอบใครทำผิดจริงจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแน่นอน

เรียกสอบบ่ายนี้! ผู้ประกอบการคลังน้ำมันอ่างทอง หลังเจอพิรุธ ใบขนส่งไม่ตรงปก

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

