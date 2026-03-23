โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่
คุณมิ้ม สาวร้านมือถือใจดี โพสต์เล่าเหตุการณ์เมื่อ 22 มี.ค. 2569 คุณยายขอผ่อนสมาร์ตโฟนไว้ติดต่อลูกและแพทย์ตอนฟอกไต เจ้าของร้านและครอบครัวจึงรวมเงินซื้อเครื่องใหม่ให้ฟรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Tirakanda Intarak หรือ คุณมิ้ม โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณร้านโทรศัพท์มือถือของตนเอง โดยระบุว่า มีคุณยายท่านหนึ่งเดินเข้ามาสอบถามเพื่อขอผ่อนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android) ในราคาเดือนละ 500 บาท เนื่องจากหญิงชราได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรประจำตัวคนพิการเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น
คุณยายท่านนี้มีอาการหูหนวกและต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน โทรศัพท์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่มีปัญหาปุ่มเปิดปิดเสียและเครื่องดับบ่อยครั้ง
คุณยายจึงจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อติดต่อกับลูกและแพทย์เวลาไปรักษาตัว แม้ทางร้านจะไม่ได้เปิดรับซ่อมโทรศัพท์ แต่คุณมิ้มก็พยายามหาทางช่วยเหลือหญิงชราคนนี้
ในตอนแรก คุณมิ้มได้โทรศัพท์ปรึกษาแม่ของแฟน เพื่อหาโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาให้คุณยาย แต่เมื่อหาไม่พบ คุณมิ้ม แม่ของแฟน พี่สาว และแฟนหนุ่ม จึงตัดสินใจร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มือหนึ่งจากในร้าน มอบให้คุณยายนำไปใช้งานโดยไม่คิดเงิน
เมื่อคุณยายทราบเรื่อง ก็แสดงความดีใจอย่างมาก พร้อมทั้งร้องไห้และยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนหลายครั้ง คุณมิ้มระบุทิ้งท้ายในโพสต์ว่า แม้โทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่ได้มีราคาแพงมากนัก แต่ทุกคนตั้งใจมอบให้เพื่อให้หญิงชรานำไปใช้ติดต่อสื่อสารเวลาไปหาหมอได้อย่างสะดวกสบายขึ้น
- คลิปประทับใจ “เจ้าคุณพระสินีนาถ” แวะซื้อของร้านริมถนนปากช่อง ชาวเน็ตแห่ชื่นชมความไม่ถือตัว
- ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง
- ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/Tirakanda Intarak
