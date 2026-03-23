โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:47 น.
คุณมิ้ม สาวร้านมือถือใจดี โพสต์เล่าเหตุการณ์เมื่อ 22 มี.ค. 2569 คุณยายขอผ่อนสมาร์ตโฟนไว้ติดต่อลูกและแพทย์ตอนฟอกไต เจ้าของร้านและครอบครัวจึงรวมเงินซื้อเครื่องใหม่ให้ฟรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Tirakanda Intarak หรือ คุณมิ้ม โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณร้านโทรศัพท์มือถือของตนเอง โดยระบุว่า มีคุณยายท่านหนึ่งเดินเข้ามาสอบถามเพื่อขอผ่อนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android) ในราคาเดือนละ 500 บาท เนื่องจากหญิงชราได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรประจำตัวคนพิการเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น

คุณยายท่านนี้มีอาการหูหนวกและต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน โทรศัพท์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่มีปัญหาปุ่มเปิดปิดเสียและเครื่องดับบ่อยครั้ง

คุณยายจึงจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อติดต่อกับลูกและแพทย์เวลาไปรักษาตัว แม้ทางร้านจะไม่ได้เปิดรับซ่อมโทรศัพท์ แต่คุณมิ้มก็พยายามหาทางช่วยเหลือหญิงชราคนนี้

ในตอนแรก คุณมิ้มได้โทรศัพท์ปรึกษาแม่ของแฟน เพื่อหาโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาให้คุณยาย แต่เมื่อหาไม่พบ คุณมิ้ม แม่ของแฟน พี่สาว และแฟนหนุ่ม จึงตัดสินใจร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มือหนึ่งจากในร้าน มอบให้คุณยายนำไปใช้งานโดยไม่คิดเงิน

เมื่อคุณยายทราบเรื่อง ก็แสดงความดีใจอย่างมาก พร้อมทั้งร้องไห้และยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนหลายครั้ง คุณมิ้มระบุทิ้งท้ายในโพสต์ว่า แม้โทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่ได้มีราคาแพงมากนัก แต่ทุกคนตั้งใจมอบให้เพื่อให้หญิงชรานำไปใช้ติดต่อสื่อสารเวลาไปหาหมอได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/Tirakanda Intarak

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

