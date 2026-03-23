เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. สวยเหนือกาลเวลา อนุทิน ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง
เลขอายุ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ฉลองวันเกิด 60 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ท่ามกลางบุคคลสำคัญและอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ขึ้นเวทีร้องเพลง นักเสี่ยงโชคจับตาตัวเลขประวัติลุ้นโชค
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่น โดยมีบุคคลสำคัญจากทั้งวงการธุรกิจ การเมือง และกีฬา เดินทางมาร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง ไฮไลต์สำคัญของงานคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2 ก็ได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงเพื่อฉลองวันเกิดด้วยตัวเองอีกด้วย
ปัจจุบันต นวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เธอจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ในด้านการกีฬา มาดามแป้ง สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์มากมาย เริ่มจากการเป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย จากนั้นเข้าบริหารสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. จนพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ปัจจุบันยังรับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ รวมถึงทำงานระดับนานาชาติในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) อีกด้วย
