ผงะ! พบโกดังลับกักตุนน้ำมัน ในแม่สอด พร้อมอายัดรถน้ำมัน 20,000 ลิตร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 08:43 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 08:45 น.
ขอบคุณภาพจาก Amarin

ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ เจอรถน้ำมัน 20,000 ลิตรเลี้ยวเข้าโกดังลับ ตรวจค้นเจอกักตุนน้ำมันหลายถัง สั่งอายัดแล้วและขยายผลต่อไป

นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู ด่านศุลกากรแม่สอด ตำรวจสภ.แม่สอด ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อย อส. อ.แม่สอดที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่า พบรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขับเข้ามาในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 3 บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เลี้ยวไปในพื้นที่ต้องสงสัยที่ไม่ได้ใกล้กับปั๊มน้ำมัน

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดอย่างแน่นหนา ไม่สามารถมองเข้าไปด้านในพื้นที่ดังกล่าวได้ และที่ประตูทางเข้าออกติดป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบพบรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลมากับรถจำนวน 20,000 ลิตร และพบตัวพนักงานควบคุมคนเป็นชายไม่ทราบชื่อไปสอบสวน

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยที่สร้างใกล้แม่น้ำเมย และเป็นจุดที่พบรถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวจอดอยู่ก็ถึงกับตะลึง เนื่องจากภายในโกดังหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังเก็บน้ำมันขนาด 4,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งภายในถังมีน้ำมันอยู่จำนวน 300 ลิตร และยังตรวจพบถังขนาด 200 ลิตร จำนวนรวม 101 ถัง พร้อมแกลอนน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 30 ลิตร จำนวน 85 ถัง ซึ่งโกดังดังกล่าวคล้ายกับคลังแสงน้ำมันยามวิกฤตแบบย่อมๆ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกอายัดตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำตัวพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันไปสอบสวนขยายผล เบื้องต้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงผลสอบสวนแต่อย่างใด

ขณะนี้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการในเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกอำเภอเร่งป้องกัน และปราบปราบการลักลอบส่งออกน้ำมันแบบผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้ว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

