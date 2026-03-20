ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 14:37 น.
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ สวยครบเรื่อง แร็ปเปอร์สาวจากเวทีดัง คว้ารอง 1 Miss Globe 2024 โซเชียลจับตาความสัมพันธ์ หลังโพสต์รูปหวานคู่ 'ท่านอ้น'

หากจะพูดถึงสาวงามที่ครบเครื่องทั้งความสวย ไหวพริบ และความกล้าพูด ชื่อของ พราด้า ธันย์สิตา มักจะติดโผอันดับต้น ๆ เสมอ โดยล่าสุดเธอเพิ่งสร้างปรากฏการณ์โซเชียลแตกด้วยการโพสต์ภาพคู่สุดอบอุ่นกับ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ อวดโมเมนต์หวานจนหลายคนอิจฉาความน่ารัก

วันนี้เราจะพสทุกท่านไปรู้จักสาวงามคนนี้ให้มากขึ้น สำหรับ พราด้า มีชื่อจริงว่า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล (ชื่อเดิม ปอม รุจิรดา ศรีพิทักษ์) เป็นสาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัมพรไพศาล และคว้าใบปริญญาตรีจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เธอไม่ได้มีดีแค่ความสวย แต่ยังพกความสามารถและไหวพริบมาเต็มกระเป๋า พราด้าฝันที่เข้าสู่วงการเพลง ด้วยความทักษะที่เหลือล้นเธอเป็นศิลปินตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี จากนั้นเปิดตัวกับ Def Jam Recordings Thailand ด้วยเพลง Sorry Naa กระทั่งในปี 2023 พราด้าเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการแร็ปเปอร์ชื่อดัง Show Me The Money Thailand 2 โชว์สกิลการแร็ปสุดเดือดจนไฟลุกท่วมเวที ทำให้แฟน ๆ รายการจดจำจากไรม์ป๊อกเก้าเด้ง

ส่วนเส้นทางในวงการนางงามนั้น สาวพราด้าเคยคว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์สงขลา 2019 และทะลุเข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายบนเวที Miss Grand Thailand 2019 มาแล้ว

จากนั้นเธอก็หวนคืนสู่วงการนางงามอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยการคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กาญจนบุรี 2021 และเป็นตัวแทนเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2021 ในปีนั้นการตอบคำถามของนางงามสาวกลายเป็นไวรัลจากคีย์เวิร์ดเรื่อง ‘ปัญหาคอร์รัปชัน’ เธอตอบคำถามที่สะท้อนสังคมอย่างเฉียบขาดว่า นอกจากที่จะเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาแล้ว ยังเป็นประเทศที่ล้าหลัง เพราะมีผู้นำที่ไม่เที่ยงธรรม อีกทั้งรัฐบาลที่เห็นถึงผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยมากกว่าคนในประเทศ ตนจึงอยากแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเลือกผู้นำใหม่ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ความมุ่งมั่นของเธอยังไม่จบลงแค่นั้น พราด้ากลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งในฐานะตัวแทนจังหวัดลำปางบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 เจ้าตัวถูกจัดให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่น่าจับตามอง จนในท้ายที่สุดคว้ารองอันดับ 3 Miss Grand Thailand 2024 ก่อนจะไปคว้ารองอันดับ 1 จากเวทีระดับนานาชาติอย่าง Miss Globe 2024 มาครองได้สำเร็จ

ต่อมาชื่อของพราด้าเริ่มถูกพูดถึงและจับตามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หลังจากชาวเน็ตสังเกตเห็นว่า ท่านอ้น วัชเรศร ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเธอในโซเชียลจนหลายคนสงสัยและเข้าไปคอมเมนต์แซวเล่นกัน ในตอนนั้นเธอออกมาเตือนสติชาวเน็ตว่า การจะวิจารณ์อะไรต้องระวังให้มาก เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ และคนที่เดือดร้อนคือตัวเธอ

เวลาต่อมา เธอได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเพื่อชี้แจงถึงประเด็นนี้แบบตรงไปตรงมา หลังยังมีคนเข้ามาพิมพ์แซวแบบไม่รู้กาลเทศะ อธิบายว่า “มันเป็นเรื่องของด้า ทำไมด้าต้องมาตอบทุกคน ด้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบถูกปะ เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว พวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะมาโกรธ ถ้าฉันไม่พูด เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว มันคือชีวิตส่วนตัว เอาจริง ๆ ทุกคนก็คงไม่ชอบที่คนอื่นมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเราถูกปะ เราจะทำอะไรก็ได้ จะคบกับคนที่ชอบก็ได้ เข้าใจว่าเป็นคนของสังคม แต่แล้วยังไง แฟนฉันไม่ใช่คนสังคม ทำไมต้องเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยว เราคบกันแบบสบายใจ

เดี๋ยววันหนึ่งถ้าจะได้รู้ เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้เอง วันหนึ่งถ้าเขาอยากจะบอก เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้เอง หรือถ้าด้าอยากบอกเดี๋ยวด้าก็บอกเอง ที่ทุกคนไม่รู้เพราะด้าไม่อยากบอกไงแค่นั้นแหละ”

ล่าสุด วันนี้ (20 มีนาคม 2569) พราด้า ธันย์สิตา โพสต์ภาพคู่ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ผ่านเฟซบุ๊ก Prada Thansita Dilhokanansakul เผยให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งตอนไปท่องเที่ยว ทานอาหาร และนั่งเครื่องบิน พร้อมกับระบุแคปชันเป็นภาษาอังกฤษสุดหวานซึ้งว่า “It’s the way my mind fallin’ away In my heart, I know You feel the same when you’re with me You know I’m all you need You’re where I wanna be My darling, can’t you see?”

แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “มันคืออาการที่ใจฉันค่อย ๆ ล่องลอยไป ลึก ๆ ในใจ ฉันรู้ดีว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอก็รู้ว่าฉันคือทุกอย่างที่เธอต้องการและเธอก็คือที่เดียวที่ฉันอยากจะอยู่ ที่รัก… เธอไม่เห็น (ความรู้สึกนี้) ของฉันบ้างเลยเหรอ?”

สำหรับใครที่โดนตกและอยากติดตามผลงาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ของสาวพราด้า สามารถเข้าไปกดติดตามเธอได้ที่อินสตาแกรม pradaa.official และ เฟซบุ๊ก Prada Thansita Dilhokanansakul

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

