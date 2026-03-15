รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน
พลเมืองดีพิษณุโลกสุดเซ็ง! นั่งถ่างตารอเจ้าของโทรหาตั้งแต่ตี 3 ยันบ่าย 2 สุดท้ายเจอตำรวจคุมตัวถึงที่พัก ลั่นสังคมมันเลวเพราะคนดีเริ่มท้อแท้
เป็นประเด็นดราม่าที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในกลุ่ม “พิษณุโลกของเรา” หลังจากเมื่อ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีหนุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายหนึ่ง โพสต์ระบายความรู้สึกท้อแท้ใจจากการพยายามทำความดี แต่กลับได้รับผลตอบแทนที่ชวนอึ้ง โดยระบุว่า ตนเองเก็บนาฬิกา Apple Watch ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 03.00 น. และได้รีบโพสต์ลงกลุ่มเพื่อตามหาเจ้าของพร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
หนุ่ม รปภ. เล่าต่อว่า ตนเองนั่งถ่างตารอโทรศัพท์จากเจ้าของนาฬิกาด้วยความตั้งใจที่จะส่งคืนมือต่อมือตั้งแต่ตี 3 จนถึงเวลา 14.00 น. แต่ปรากฏว่า ไม่มีสายโทรเข้าแม้แต่สายเดียว กระทั่งจู่ๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกมาหาถึงบ้านพักพร้อมกับเจ้าของนาฬิกา เพื่อมาขอรับของคืนในลักษณะที่ทำให้ตนเองรู้สึกเสียเกียรติและเหมือนเป็นผู้กระทำความผิด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาเสียความรู้สึกอย่างรุนแรง โดยโพสต์ข้อความตัดพ้อว่า “ยามก็คน ต่อให้ผมจน แต่ผมก็มีเกียรติมากพอ” และตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าของถึงไม่โทรหาตามเบอร์ที่ให้ไว้ แต่เลือกแจ้งตำรวจให้ตามมาที่บ้านแทน พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาช่วยคนมาเยอะ เก็บของคืนประจำ แต่รอบนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำดี เพราะนอกจากจะไม่เห็นอะไรดีขึ้นแล้ว ยังเสี่ยงจะติดคุกฟรีเพราะความซื่อสัตย์ของตัวเอง
ถึงตรงนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆ จากฝั่งเจ้าของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ว่า เหตุใดจึงไม่เลือกโทรศัพท์หาตามเบอร์ที่ระบุไว้ในโพสต์.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ครูไพบูลย์ เดือดปุด! วอนสื่อ เช็กประวัติน้องก่อน ตัดพ้อ เคลียร์จบทำไมไม่จบ
- รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า
- ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: