ฉาววงการแพทย์! รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก
รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก หลักฐานคลิปทำอนาจารเพียบ จ่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต
กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกวิจารณ์ทั่วโซเชียลของประเทศญี่ปุ่น เมื่อทันตแพทย์ วัย 49 นามว่า นายฮาราดะ ทาคายูกิ ถูกสำนักงานอัยการยื่นฟ้องในข้อหากระทำการทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม และผลิตสื่อลามกเด็ก หลังพบพฤติกรรมสุดวิปริตที่ทำกับคนไข้สาวหลายรายภายในคลินิกของตนเอง
จากคำฟ้องระบุว่า นายฮาราดะอาศัยจังหวะที่เหยื่อมาเข้ารับการรักษาจัดฟัน เมื่อคนไข้สาวนอนบนเก้าอี้ทำฟันแล้ว เขาจะใช้ผ้าขนหนูมาปิดตาเหยื่อทันทีโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษา ก่อนจะหลอกให้คนไข้ซึ่งเป็นผู้เยาว์แลบลิ้นและขยับลิ้นตามคำสั่งของตนเอง
หลังจากนั้น หมอฟันหื่น จะฉวยโอกาสควักอวัยวะเพศเข้าไปแนบชิดกับใบหน้าและปากของเหยื่อ พร้อมใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายคลิปขณะก่อเหตุลวนลามคนไข้สาวเอาไว้ ซึ่งนั่นใช้เป็นหลักฐานมัดตัวเขาในข้อหาผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเพิ่มอีกหนึ่งคดี
หลังความแตก สมาคมทันตแพทย์ฯ ได้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวในทันที ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายกำลังดำเนินไปอย่างเข้มงวด นายฮาราดะมีแนวโน้มสูงที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต
ขณะที่ทาง ด้านตำรวจยังคงตรวจสอบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าอาจมีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก
อ้างอิงจาก : ettoday
