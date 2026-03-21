ข่าวต่างประเทศ

ฉาววงการแพทย์! รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 15:07 น.
รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก หลักฐานคลิปทำอนาจารเพียบ จ่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต

กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกวิจารณ์ทั่วโซเชียลของประเทศญี่ปุ่น เมื่อทันตแพทย์ วัย 49 นามว่า นายฮาราดะ ทาคายูกิ ถูกสำนักงานอัยการยื่นฟ้องในข้อหากระทำการทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม และผลิตสื่อลามกเด็ก หลังพบพฤติกรรมสุดวิปริตที่ทำกับคนไข้สาวหลายรายภายในคลินิกของตนเอง

จากคำฟ้องระบุว่า นายฮาราดะอาศัยจังหวะที่เหยื่อมาเข้ารับการรักษาจัดฟัน เมื่อคนไข้สาวนอนบนเก้าอี้ทำฟันแล้ว เขาจะใช้ผ้าขนหนูมาปิดตาเหยื่อทันทีโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษา ก่อนจะหลอกให้คนไข้ซึ่งเป็นผู้เยาว์แลบลิ้นและขยับลิ้นตามคำสั่งของตนเอง

หลังจากนั้น หมอฟันหื่น จะฉวยโอกาสควักอวัยวะเพศเข้าไปแนบชิดกับใบหน้าและปากของเหยื่อ พร้อมใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายคลิปขณะก่อเหตุลวนลามคนไข้สาวเอาไว้ ซึ่งนั่นใช้เป็นหลักฐานมัดตัวเขาในข้อหาผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเพิ่มอีกหนึ่งคดี

หลังความแตก สมาคมทันตแพทย์ฯ ได้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวในทันที ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายกำลังดำเนินไปอย่างเข้มงวด นายฮาราดะมีแนวโน้มสูงที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต

ขณะที่ทาง ด้านตำรวจยังคงตรวจสอบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าอาจมีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก

อ้างอิงจาก : ettoday

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

