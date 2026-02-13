นางแบบสาว ผวา ตากล้องลวนลาม-ขย่มเมียบนเตียงที่เธอนอน ก่อนพูดขอโทษแบบส่งๆ

ข่าว

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 10:23 น.
ฉาวไม่เลิก! นางแบบสาว ผวา ถูกตากล้องรุ่นพี่ ลวนลาม ตอนไม่มีสติ แถมร่วมรักกับเมียบนเตียงที่เธอนอนอยู่ สุดท้ายได้รับคำขอโทษแบบส่งๆ อ้าง เป็นห่วงและหวังดี

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา นางแบบสาวรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่เธอถูกตากล้องรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานานลวนลามขณะที่เธอไร้สติ จากอาการมึนเมา ก่อนจะได้รับคำขอโทษแบบส่ง ๆ ทั้งยังอ้างเรื่องความหวังดี

นางแบบสาว เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุว่า “ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนภัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรามาก สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย และไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น

ตากล้องคนหนึ่งที่เราเคยร่วมงานด้วย เป็นรุ่นพี่ที่เราสนิท และเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

หลังจากกลับจากการรีวิวโรงแรมแห่งหนึ่ง เขาให้เราพักที่จังหวัดนึงก่อนกลับกรุงเทพ โดยบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วย เขาและแฟนเขาพาเราไปเปิดห้องให้เรานอนคนเดียวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนั้น ช่วงเย็นพาไปกินหมูกระทะ และมีการดื่มไวน์ 1 ขวด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเราที่ดื่ม ตากล้องแทบไม่ได้ดื่ม และตอนออกจากร้านหมูกะทะเรายังไม่มีอาการเมาใดๆ

หลังจากนั้นพาไปต่อที่ผับ มีการสั่งไวน์เพิ่มอีก 2 ขวด ผู้ที่ดื่มมีแค่เราและแฟนของตากล้อง ตากล้องไม่ได้ดื่มเลย จากนั้นเขาพาเรากลับมาส่งที่โรงแรม และขึ้นมาส่งที่ห้อง

ตอนนั้นเราเมามาก อ้วก และไม่มีแรง ตากล้องกับแฟนเขาพาเราไปที่หน้าห้องน้ำ และมีการถอดเสื้อผ้าเราออกทั้งหมด ทั้งที่ตากล้องยืนอยู่ตรงหน้าเรา เราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แม้จะพยายามปกป้องตัวเอง แต่ตากล้องเขาใช้มือลูบร่างกายเรา อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือ ทั้งที่การกระทำเหล่านั้นเราไม่ได้ยินยอม

หลังจากนั้นเขาพาเราไปนอนบนเตียง และทั้งสองคนขึ้นมานอนบนเตียงเดียวกับเรา ในขณะที่เรายังอยู่ในสภาพมึนเมา ไม่มีแรง แต่รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ช่วงดึก ๆ พวกเขาสองคนได้มีอะไรกันข้าง ๆ เรา และตากล้องพูดคำว่า “ขอจับนมได้ป้ะ” กับเเฟนเขาขณะที่พวกเขากำลังมีอะไรกัน เราช็อก สับสน และไม่รู้จะรับมืออย่างไร

เหตุการณ์นี้ทำให้เราดิ่งและกระทบสภาพจิตใจอย่างรุนแรงนานเป็นเดือน หลังจากเกิดเรื่องสิ่งที่เราได้รับคือคำพูดว่า “ขอโทษแล้วกัน” พร้อมบอกว่า “ที่ทำไปเพราะเป็นห่วงและหวังดี และไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น”

สิ่งที่อยากย้ำคือ เราไม่ได้ยินยอม คำว่า ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น ไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้กับร่างกายของคนอื่น

เราไม่ใช่คนดื่มบ่อย และที่ผ่านมาเราจะดื่มเฉพาะเวลาที่มีคนสนิทอยู่ด้วย และนาน ๆ ดื่มทีเท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนี้เราคิดว่ามีแฟนของเขาอยู่ด้วย เป็นผู้หญิงเหมือนกัน จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้น

เราออกมาเล่าเรื่องนี้ ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการปกป้องตัวเอง และเตือนคนอื่นให้ระวัง เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดกับใครอีก”

