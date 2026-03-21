นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ

นาทีชีวิต! หนุ่มวัย 40 ปี เลือดออกในสมอง หวิดสิ้นชื่อ หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ
กลายเป็นโพสต์ไวรัลที่สร้างความตระหนักให้กับคนวัยเลข 4 ขึ้นไป เมื่อชายชาวไต้หวันรายหนึ่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายของตัวเอง ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว หลังเดินทางไปท่องเที่ยวที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้ลองเล่นรถไฟเหาะที่ขึ้นชื่อว่าเร็วและแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
หนุ่มไต้หวัน เจ้าของโพสต์เล่าว่า “เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เขาได้เดินทางไปเที่ยวที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้ไปเล่นรถไฟเหาะที่สวนสนุก Ferrari World ซึ่งจุดเด่นของรถไฟเหาะที่นี่คือ ความเร็วสูง และแรง G ที่รุนแรงมาก
หลังจากเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูงเสร็จและลงมาข้างล่างเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัว และเวียนหัวอย่างรุนแรง ซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นแค่อาการชั่วคราวเท่านั้น
แต่มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะหลังจากที่เขากลับถึงไต้หวันแล้ว อาการปวดหัวก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ CT scan ก็ไม่พบความผิดปกติใด ๆ
กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมา หนุ่มชาวไต้หวันผู้นี้ก็ล้มหมดสติอย่างกะทันหัน เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบ “ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองอย่างรุนแรง” และต้องรีบทำการผ่าตัดนำเลือดคั่งออกในทันที”
แพทย์ผู้รักษาอธิบายเพิ่มเติม ว่า “กรณีนี้ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว แต่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจากภายนอก โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ดังนี้
- สมองหดตัว เมื่ออายุมากขึ้น สมองจะเล็กลงทำให้มีช่องว่างระหว่างสมองกับกะโหลกมากขึ้น เมื่อเจอแรงเหวี่ยงแรงๆ สมองจะกระแทกกับกะโหลกได้ง่ายขึ้น
- เส้นเลือดเปราะ หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุ ทำให้ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อเจอแรงเร่งและแรงหน่วงมหาศาล
เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย และมีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน ทั้งอาการเวียนศีรษะ จอประสาทตาฉีกขาด หรือปัญหาเกี่ยวกับหูชั้นใน หลังเล่นเครื่องเล่นที่มีแรงเหวี่ยงเยอะ ๆ ทำให้ตระหนักได้ว่าใครที่อายุเข้าสู่วัย 40+ ขึ้นไปไม่ควรขึ้นเครื่องเล่นความเร็วสูงเด็ดขาด เนื่องจากสภาพร่างกายอาจจะรองรับแรงกระแทก หรือแรงเหวี่ยงได้อย่างสมบูรณ์เหมือนตอนอายุน้อย ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพติดตา หญิงร่วงรถไฟเหาะดับ ผู้รอดชีวิตเล่านาที เมียร่วงกระแทกพื้น-เลือดอาบหน้า
- เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง
- ว่าที่เจ้าสาวดิ่งรถไฟเหาะ ดับต่อหน้าคนรัก ตร.ชี้ สายรัดนิรภัยชำรุด
อ้างอิงจาก : odditycentral
