ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:52 น.
ภาพจาก: FB/ ปุ๋ง - สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

เปิดประวัติ สุดาวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คนใหม่ ใน ครม.แพทองธาร 2 วัย 42 ปี บุตรสาว กำนันป้อ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุด

หลังจากมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้ ครม.แพทองธาร 2 นั้นได้ปรากฏชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คนใหม่ ที่ชื่อ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เนื่องจากเคยเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่ยุครัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล หรือ ปุ๋ง เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2525 อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีธรณี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นบุตรสาวของ

  • นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (กำนันป้อ) อดีต รมช.คมนาคม และ รมช.พาณิชย์ ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเจ้าของโรงแป้งเอี่ยมเฮง ในจ.นครราชสีมา
  • นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8

นอกจากนั้น ยังมีน้องชาย ชื่อ อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคเพื่อไทย

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในปี 2566
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2566
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2567

ผลงานโดดเด่นของ สุดาวรรณ

  • จัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 12.52 ล้านคน
  • ขึ้นทะเบียน ภูพระบาท เป็นมรดกโลก
  • ขึ้นทะเบียน ต้มยำกุ้ง และ เคบายา เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
  • สร้างรายได้จากงานประเพณีลอยกระทงกว่า 8,000 ล้านบาทกับนักท่องเที่ยวอีก 6.6 ล้านคน
  • สร้างรายได้จากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) กว่า 37 ล้านบาท
  • ผลักดันนโยบาย Soft Power โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น การผลักดันมวยไทย ละครไทย อาหารไทย และแฟชั่นไทยสู่ระดับโลก

คดี DSI บุกรุกที่สาธารณะหาดสวนยา

วันที่ 20 มีนาคม 2569 DSI ออกหมายเรียก สส.สุดาวรรณ และครอบครัว รวมถึงบริษัทแป้งมันฯ รับทราบข้อหาในความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และกฎหมายที่ดิน ปมขุดบ่อน้ำรุกที่สาธารณะอุบลฯ หลังสอบสวนยาวนาน 6 ปี

คดีมีที่มาจากการสอบสวนกรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาพบการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของเอกชน

DSI ออกหมายเรียกนักการเมืองตระกูลหวังศุภกิจโกศล 3 ราย ได้แก่ นายวีรศักดิ์, นางยลดา และ น.ส.สุดาวรรณ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด โดยข้อกล่าวหาคือการร่วมกันบุกรุกที่ดินสาธารณะ “หาดสวนยา” โดยขุดบ่อน้ำเนื้อที่กว่า 16 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงงานแป้งมัน

นายวีรศักดิ์ (กำนันป้อ) เดินทางเข้าพบและรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่นางยลดาส่งเอกสารขอเลื่อน ส่วน น.ส.สุดาวรรณ ยังไม่เข้าพบ เนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมสภาฯ ซึ่งมีเอกสิทธิ์ สส.

ข้อมูลจาก : เดลินิวส์, แนวหน้า

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

