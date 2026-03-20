ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา
เปิดประวัติ สุดาวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คนใหม่ ใน ครม.แพทองธาร 2 วัย 42 ปี บุตรสาว กำนันป้อ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุด
หลังจากมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้ ครม.แพทองธาร 2 นั้นได้ปรากฏชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คนใหม่ ที่ชื่อ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เนื่องจากเคยเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่ยุครัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล หรือ ปุ๋ง เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2525 อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีธรณี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นบุตรสาวของ
- นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (กำนันป้อ) อดีต รมช.คมนาคม และ รมช.พาณิชย์ ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเจ้าของโรงแป้งเอี่ยมเฮง ในจ.นครราชสีมา
- นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8
นอกจากนั้น ยังมีน้องชาย ชื่อ อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคเพื่อไทย
ประวัติการทำงาน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในปี 2566
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2566
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2567
ผลงานโดดเด่นของ สุดาวรรณ
- จัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 12.52 ล้านคน
- ขึ้นทะเบียน ภูพระบาท เป็นมรดกโลก
- ขึ้นทะเบียน ต้มยำกุ้ง และ เคบายา เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
- สร้างรายได้จากงานประเพณีลอยกระทงกว่า 8,000 ล้านบาทกับนักท่องเที่ยวอีก 6.6 ล้านคน
- สร้างรายได้จากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) กว่า 37 ล้านบาท
- ผลักดันนโยบาย Soft Power โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น การผลักดันมวยไทย ละครไทย อาหารไทย และแฟชั่นไทยสู่ระดับโลก
คดี DSI บุกรุกที่สาธารณะหาดสวนยา
วันที่ 20 มีนาคม 2569 DSI ออกหมายเรียก สส.สุดาวรรณ และครอบครัว รวมถึงบริษัทแป้งมันฯ รับทราบข้อหาในความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และกฎหมายที่ดิน ปมขุดบ่อน้ำรุกที่สาธารณะอุบลฯ หลังสอบสวนยาวนาน 6 ปี
คดีมีที่มาจากการสอบสวนกรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาพบการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของเอกชน
DSI ออกหมายเรียกนักการเมืองตระกูลหวังศุภกิจโกศล 3 ราย ได้แก่ นายวีรศักดิ์, นางยลดา และ น.ส.สุดาวรรณ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด โดยข้อกล่าวหาคือการร่วมกันบุกรุกที่ดินสาธารณะ “หาดสวนยา” โดยขุดบ่อน้ำเนื้อที่กว่า 16 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงงานแป้งมัน
นายวีรศักดิ์ (กำนันป้อ) เดินทางเข้าพบและรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่นางยลดาส่งเอกสารขอเลื่อน ส่วน น.ส.สุดาวรรณ ยังไม่เข้าพบ เนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมสภาฯ ซึ่งมีเอกสิทธิ์ สส.
ข้อมูลจาก : เดลินิวส์, แนวหน้า
