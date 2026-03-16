กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน
กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบประมาณ เพื่อนำไปช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ออกมาเปิดเผยว่า กองทัพเรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อลดภาระงบประมาณด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายภาครัฐ และให้สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กองทัพเรือได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติตามในทันที โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศตามมติ ครม.ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปราชการในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต่อภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ผูกพันแล้ว จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็นของภารกิจเป็นรายกรณี เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
กองทัพเรือยืนยันว่าจะดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศ และการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
- นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง
- กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย
