IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากสงครามตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เว็บไซต์ของ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ออกแถลงถึงสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง ว่าทางสมาชิก 32 ประเทศ ได้ตกลงปล่อยน้ำมัน 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นน้ำมันสำรองในภาวะฉุกเฉินออกสู่ตลาด
“ความท้าทายที่ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับเช่นนี้ ดังนั้นผมจึงยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกของ IEA ได้ตอบสนองด้วยการดำเนินมาตรการฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ตลาดน้ำมันเป็นตลาดระดับโลก ดังนั้นการตอบสนองต่อความปั่นป่วนครั้งใหญ่ก็จำเป็นต้องเป็นความร่วมมือในระดับโลกเช่นกัน ความมั่นคงทางพลังงานเป็นพันธกิจหลักตั้งแต่การก่อตั้งของ IEA และผมยินดีที่ประเทศสมาชิกกำลังแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาด” ฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าว
น้ำมันสำรองฉุกเฉินดังกล่าวจะถูกนำออกสู่ตลาดตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศสมาชิก และจะมีมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมจากบางประเทศเข้ามาเสริมอีกที
ปัจจุบันประเทศสมาชิกของ IEA มีคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินรวมกันมากกว่า 1.2 พันล้านบาร์เรล และยังมีน้ำมันสำรองของภาคอุตสาหกรรมอีกประมาณ 600 ล้านบาร์เรล ที่ถือครองภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ
- “สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ
- เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: