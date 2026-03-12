ข่าวต่างประเทศ

IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:41 น.
56

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากสงครามตะวันออกกลาง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เว็บไซต์ของ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ออกแถลงถึงสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง ว่าทางสมาชิก 32 ประเทศ ได้ตกลงปล่อยน้ำมัน 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นน้ำมันสำรองในภาวะฉุกเฉินออกสู่ตลาด

“ความท้าทายที่ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับเช่นนี้ ดังนั้นผมจึงยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกของ IEA ได้ตอบสนองด้วยการดำเนินมาตรการฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ตลาดน้ำมันเป็นตลาดระดับโลก ดังนั้นการตอบสนองต่อความปั่นป่วนครั้งใหญ่ก็จำเป็นต้องเป็นความร่วมมือในระดับโลกเช่นกัน ความมั่นคงทางพลังงานเป็นพันธกิจหลักตั้งแต่การก่อตั้งของ IEA และผมยินดีที่ประเทศสมาชิกกำลังแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาด” ฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าว

น้ำมันสำรองฉุกเฉินดังกล่าวจะถูกนำออกสู่ตลาดตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศสมาชิก และจะมีมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมจากบางประเทศเข้ามาเสริมอีกที

ปัจจุบันประเทศสมาชิกของ IEA มีคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินรวมกันมากกว่า 1.2 พันล้านบาร์เรล และยังมีน้ำมันสำรองของภาคอุตสาหกรรมอีกประมาณ 600 ล้านบาร์เรล ที่ถือครองภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

ส่อวิวาห์ล่ม? เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง หลังถูกขอแต่งงาน พี่สาวซัดเดือด

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

20 นาที ที่แล้ว
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์ เศรษฐกิจ

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

28 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดมากลางปี 2569 เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาวันไหน ใครได้เท่าไหร่ เช็กวิธีลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จอง อึน” ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธ โชว์ทดสอบยิงปืนพก

50 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อิหร่านขู่ชาวโลก จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ-ราคาน้ำมันพุ่ง 200 ดอลลาร์/บาร์เรล

51 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งพาทัวร์ สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย ข่าว

ฝรั่งบุก สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย

51 นาที ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น &quot;น่านน้ำสากล&quot; จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้ ข่าว

ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น “น่านน้ำสากล” จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ และพักสมองตัวเอง บันเทิง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกัน น้องกุญแจซอล โพสต์หลังงานศพคุณแม่มุกดา บันเทิง

แจกัน น้องกุญแจซอล พูดความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยืนยันไม่เคยตัดขาดใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักรเรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย วอนทุกฝ่ายอดกลั้น หลังเรือสินค้าไทยถูกยิง ย้ำคุ้มครองพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วม 240 บาท ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 เปิดตลาดขยับขึ้น 50 บาท รับแรงหนุนวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 3 69 ดูดวง

3 ราศี ออฟฟิศซินโดรมถามหา ปวดหลัง-ไมเกรนกำเริบ รีบพักผ่อนก่อนร่างพัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักเปิดฉากสยิว บันไดหนีไฟหอพัก พยานแฉยับ เสี้ยนมาก “ทำมา 3 คืนติด!”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา &quot;อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด&quot; ข่าวต่างประเทศ

อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:41 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม

ส่อวิวาห์ล่ม? เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง หลังถูกขอแต่งงาน พี่สาวซัดเดือด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button