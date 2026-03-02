ส่งกำลังใจให้ “มู่ทู่” หมาบีเกิลเซเลป ป่วยมะเร็งตับ เตรียมผ่าตัดเร็วๆนี้
ส่งกำลังใจให้ มู่ทู่ หมาบีเกิลเซเลป ป่วยมะเร็งตับ เตรียมผ่าตัดเร็วๆนี้ เผยมีโอกาสรอด 60% ไม่ว่าผลจะเป็นยังไง ขอแฟนคลับอย่าร้องไห้
มูทู่ หรือ Mootoo สุนัขบีเกิลเซเลปตัวดัง ได้แจ้งข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า “”เราเป็นมะเร็งนะนุด“ อยู่ที่ตับของเรานี่เอง
เรากำลังจะผ่าตัดเร็วๆนี้แล้ว เราไม่อยากให้นุดทุกคนเสียใจนะ ไม่ว่าสุดท้ายผลมันจะออกมายังไง อยากให้นุดทุกคนรู้ว่าคุณหมอจะทำดีที่สุด และเน้นอีกครั้งนะ ว่าห้ามเสียใจ เรามอบความสุขให้นุดมาตั้งนาน เราไม่อยากทำให้นุดร้องไห้นะ
ตอนนี้มะเร็งเราไม่น่ากลัวเลย อย่างที่เห็น เราดีดมากๆ แฮปปี้สุดๆ เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามันมีบางอย่างในตัวเรา แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการผ่าตัด เพราะตับเป็นจุดที่อันตรายมากๆ เส้นเลือดเยอะมากๆ มันเป็นงานที่ยากมากๆสำหรับคุณหมอ แต่ข่าวดีคือเรามีโอกาสรอดตั้ง 60% แหนะ !
ขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน หมอแบงค์ และ หมอของขวัญที่ใส่ใจมู่มากๆนะคะ ท่านบอกให้เราทราบว่าทุกการรักษามักมาพร้อมความเสี่ยง แต่บุคคลากรทางการแพทย์ทุกคน จะทำอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ
และแน่นอนว่า ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ มันเหมือนฝันเลย การที่หมาอ้วนตัวนี้ได้ทำให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกัน ได้แบ่งปันรอยยิ้ม ความรัก และเสียงหัวเราะร่วมกัน มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆเลยจริงๆนะคะ เราอยากบอกให้ทุกคนทราบไว้ว่าทุกคนเองก็มีส่วนช่วยมู่มากๆเช่นกันนะคะ เพราะถ้าไม่ใช่เพราะการซัพพอร์ตของทุกๆคนที่ผ่านมา พวกเราก็คงไม่มีรายได้พอที่จะซัพพอร์ตการรักษาของมู่ทู่แน่ๆ มันเป็นเพราะทุกคนที่อยู่ข้างเราเสมอมา ถึงทำให้มาม๊าปาป๊ามีกำลังต่อลมหายใจของเค้าต่อไป พวกเราถึงได้รักทุกๆคนมากๆ
สุดท้ายนี้แม้โอกาส 60% อาจจะน้อยไปสำหรับใครหลายๆคน แต่มันก็เป็นการตัดสินใจของมาม๊าแล้ว เพราะถ้าไม่ทำตอนที่เค้ากำลังแข็งแรงแบบนี้ มาม๊าไม่อยากเห็นวันที่เค้าค่อยๆทรุดโทรมลงไปจากมะเร็งที่ค่อยๆกัดกินเค้า มาม๊าไม่อยากทนไปจนถึงวันที่มาม๊าไม่สามารถรักษาอะไรเค้าได้อีกแล้ว มาม๊าจึงขอรับความเสี่ยงนั้นไว้ และขอกำลังใจจากทุกๆคนนะคะ”
