ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:07 น.
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” สส.พรรคประชาชน คดี ม.112 และ ม.116 กรณีปราศรัยชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง

วันที่ 20 มี.ค. 2569 ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนัดอ่านคำพิพากษาคดีของ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และอดีตแกนนำกลุ่ม Wevo ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116 (2) (3) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) จากกรณีขึ้นปราศรัยในการชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง บริเวณลานศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พิพากษายกฟ้อง คดี ม.112 ของ “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ จากเหตุชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ที่บริเวณลานศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2563 ปราศรัยพระราชอำนาจกับบทบาทกองทัพ

ศาลระบุ เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบ่อเกิดรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันและความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ และความขัดแย้งในอดีต โดยจำเลยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง ย่อมไม่เข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา 112 ส่วนข้อหาอื่น ๆ ทั้ง ม.116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยกฟ้องทั้งหมด

X/ TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ขณะที่ นายปิยรัฐ โพสต์อัปเดตผ่านเฟซบุ๊ก โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep ระบุว่า “ด่วน!! วันนี้ เวลา 09.15 น. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พิพากษายกฟ้อง ม.112 โตโต้ ปิยรัฐ เหตุไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตามฟ้อง จึงมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกข้อกล่าวหา”

นายปิยรัฐ จงเทพ สส.พรรคประชาชน
FB/ โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง "โตโต้ ปิยรัฐ" คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

