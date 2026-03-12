ข่าว

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 18:34 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 18:07 น.
57
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ "ทำบุญให้แม่ได้มั้ย"

ไวรัลสะเทือนใจ! แม่ส่งแชตขอไตลูก แลกเงินเดือน 5,000 บาท อ้างอยากทำงานต่อ แบบทดสอบความกตัญญู

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพหน้าจอแชตสนทนา เผยให้เห็นข้อความจากผู้เป็นแม่ ทักมาขอร้องให้ลูกบริจาคไตให้ตนเอง

จากภาพหน้าจอแชตเวลา 07:38 น. แสดงให้เห็นข้อความที่แม่ส่งหาลูกชื่อ “เบส” ว่า “เบสบริจาคไตให้แม่ได้มั้ย แม่ไม่อยากฟอกไต แม่จะได้ทำงานพยาบาลต่อ แม่ตะให้เงินเดือนเบสเดือนละ 5000” ก่อนจะส่งข้อความตามมาอีกว่า “ได้มั้ยลูกนะ”

นอกจากนี้ ผู้เป็นแม่ยังได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมเพื่อโน้มน้าวใจลูกว่า “ถ้าแม่ฟอก แม่จะทำงานอะไรไม่ได้เลย ค้าขายก็ลำบาก” พร้อมทั้งอ้างอิงถึงคนอื่นและขอร้องในเชิงการทำบุญว่า “คนเค้าบริจาคกันเยอะแยะ นะลูก ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ปรากฏยอดผู้กดถูกใจ (ไอคอนรูปหัวใจ) สูงถึง 65.1K ครั้ง ยอดความคิดเห็น 1,763 ข้อความ และยอดบันทึกโพสต์ 1,971 ครั้ง

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคน มองว่าการขออวัยวะสำคัญแลกกับเงินจำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเป็น เรื่องไม่เหมาะสม บางคนตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในชีวิตของลูกถ้า ต้องเสียไตไปหนึ่งข้าง หลายความเห็นแนะนำว่าผู้ป่วยควรใช้วิธีรักษา ด้วยการฟอกไตตามกระบวนการทางการแพทย์มากกว่าการร้องขออวัยวะจากครอบครัว

ไวรัลสะเทือนใจ! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot;

ทั้งนี้ ในทางการแพทย์ สามารถบริจาคไตให้กันได้ในขณะที่ผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากตามธรรมชาติมนุษย์เราเกิดมามีไต 2 ข้าง แต่ร่างกายสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติด้วยไตที่แข็งแรงเพียงข้างเดียว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคต้องมีหมู่เลือดและเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับผู้รับ ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง

แม้การผ่าตัดเอาไตออกหนึ่งข้างจะมีความปลอดภัยสูงในปัจจุบัน แต่ผู้บริจาคก็ยังต้องเผชิญกับผลกระทบและความเสี่ยง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไตข้างที่เหลือจะทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยไตที่หายไป โดยจะขยายขนาดขึ้นเล็กน้อย และกรองของเสียได้ประมาณ 70-80% เทียบกับการมีไตสองข้าง

ผู้บริจาคไตบางรายอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อย หรืออาจพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งต้องระมัดระวังการใช้ยาที่มีผลต่อไตตลอดชีวิต โดยเฉพาะยาแก้ปวดแก้อักเสบกลุ่ม NSAIDs (เช่น ไอบูโพรเฟน, ไดโคลฟีแนค, พอนสแตน) และหลีกเลี่ยงการซื้อยาสมุนไพรหรือยาลูกกลอนมากินเองเด็ดขาด

ผู้บริจาคต้องดูแลตัวเองเคร่งครัดขึ้น ดื่มน้ำให้เพียงพอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ลดอาหารเค็มจัด และต้องเข้ารับการตรวจค่าการทำงานของไตและความดันโลหิตเป็นประจำทุกปี

ผลกระทบทางจิตใจ ในแง่ดี ผู้บริจาคจะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตหรือต่อลมหายใจให้กับคนที่รัก แต่ในบางราย หากการปลูกถ่ายไตในตัวผู้รับเกิดความล้มเหลว หรือร่างกายผู้รับต่อต้านไตใหม่ ผู้บริจาคอาจเกิดความรู้สึกผิด เครียด หรือซึมเศร้าได้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน บันเทิง

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

34 วินาที ที่แล้ว
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot; ข่าว

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา ข่าวดารา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ปิดราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 สวิงระห่ำ 23 รอบ! รูปพรรณจ่อทะลุ 79,000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ไอจีตัดพ้อ “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” แฟนๆ ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านปฏิเสธข่าวลือให้เรือบรรทุกน้ำมันอินเดียผ่านฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โต้ข่าว ปล่อยเรือน้ำมันอินเดีย ผ่านฮอร์มุซ ยันคุมเข้มขั้นสุด ไม่มีข้อยกเว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มีนาคม 2569 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มี.ค. 69 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท เศรษฐกิจ

สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด ลั่น ไม่มีใครรู้เท่าคนในบ้าน หลังเสียแม่มุกดา ข่าวดารา

เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนวงการ! ตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ &#039;ซุกบ้านน้อย&#039; ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน บันเทิง

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 18:34 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 18:07 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button