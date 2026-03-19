ครูดีเด่นส่อหมดอนาคต! ศธ. เข้าสอบปมต่อยเด็ก ผิดจริงเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพเด็ดขาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:19 น.
กระทรวงศึกษาธิการเข้าสอบ กรณีครูต่อยเด็ก ป.5 ที่ จ.ชลบุรี หากพบว่าผิดจริงเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพเด็ดขาด ส่วนรางวัลครูดีเด่นออกจากต้นสังกัด

จากกรณีที่พ่อแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา หลังถูกครูรายวิชาการงานอาชีพ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับรางวัลครูดีเด่นทำร้าย เนื่องจากส่งงานช้า โดยได้ปิดประตูล็อกห้องเรียน ลงมือทำร้าย และข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้ปกครองหากไม่อยากถูกลงโทษซ้ำ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ลงโทษนักเรียนชั้น ป.5 ด้วยการตบ-ต่อย เหตุเพราะไม่ส่งงาน ซึ่งผู้ปกครองได้ร้องเรียนและแจ้งความให้ดำเนินคดีทางกฎหมายนั้น กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือ

จากการตรวจสอบ พบว่า ครูรายดังกล่าวเป็นข้าราชการครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ออกให้เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 69 หมดอายุวันที่ 18 ก.พ. 76 และข้อมูลตรวจสอบการได้รับรางวัล ปรากฏว่ารางวัลครูผู้สอนการงานอาชีพดีเด่นที่ครูได้รับนั้น เป็นรางวัลที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด มิใช่รางวัลที่ออกให้โดยคุรุสภา

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ และอยู่ระหว่างประสานข้อมูลอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏในข่าว พฤติกรรมอาจเข้าข่ายเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างร้ายแรง ซึ่งมีระดับโทษถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต และจะได้นำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดกำหนดระดับโทษต่อไป

“ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานพิจารณาการประพฤติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเคร่งครัดกับกรณีการประพฤติผิดเป็นอย่างมาก หากพบว่าครูประพฤติผิดก็จะต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง และพิจารณาด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อไม่ปล่อยให้ประพฤติผิดต่อไปอย่างแน่นอน และสำหรับเหตุการณ์นี้ คุรุสภาก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลโดยเร็วที่สุด เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

6 นาที ที่แล้ว
“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

8 นาที ที่แล้ว
ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

12 นาที ที่แล้ว
“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

26 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย บันเทิง

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

31 นาที ที่แล้ว
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค &quot;ของขาด-จ่อขึ้นราคา&quot; เศรษฐกิจ

คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค “ของขาด-จ่อขึ้นราคา”

35 นาที ที่แล้ว
นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์อาลัย เหน่งเหม่งจ๋าย เสียชีวิต บันเทิง

นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

36 นาที ที่แล้ว
สยอง! “โนอา แลง” นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล

39 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี บันเทิง

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

40 นาที ที่แล้ว
สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

55 นาที ที่แล้ว
“เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดาราตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ายื้อชีวิต อ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ ข่าว

หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ายื้อชีวิต อ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามเป็ด ธีรภาพ ผู้จัดละคร สูญเสียคุณแม่ ครูสุภาพ ชวนะสุพิชญ์ บันเทิง

มาดามเป็ด ธีรภาพ ผู้จัดคนดัง สูญเสียแม่ จากไปด้วยโรคชรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ 19 มี.ค. 2569 โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ 19 มี.ค. 2569 โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบกโต้เขมร การปรับปรุงพื้นที่อยู่ในอธิปไตยไทย ยึดตามข้อตกลงหยุดยิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเช้าลอยฟ้า ในสวิส ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที่ ข่าวต่างประเทศ

กระเช้าลอยฟ้า ในสวิส ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“จุลพันธ์” ยืนยันโหวตนายกวันนี้ หนุน “อนุทิน” เพื่อไทยไม่มีเสียงแตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหวหลังอดีตภรรยา คิตตี้ ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยดราม่าชีวิตคู่-ให้สัมภาษณ์สื่อ บันเทิง

เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหวหลังอดีตภรรยา คิตตี้ ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยดราม่าชีวิตคู่-ให้สัมภาษณ์สื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสะเดา-ปริก โพสต์แจ้งงดให้บริการเติมน้ำมันชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2569 ยืนยันร้านค้าและมินิบิ๊กซียังเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ เศรษฐกิจ

ปั๊มบางจาก สะเดา-ปริก ประกาศปิดชั่วคราวถึง 31 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรสารภาพ นำเข้าน้ำมันจากไทย อ้อมส่งทางลาว น้ำมันร่อยหรอหนัก ข่าว

เขมรสารภาพ นำเข้าน้ำมันจากไทย อ้อมส่งทางลาว น้ำมันร่อยหรอหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเชียงรายวันนี้ 19 มี.ค. 69 ข่าว

ระทึกเชียงราย แผ่นดินไหววันนี้ ขนาด 3.0 ชาวบ้านผวา รับรู้ไกลถึงเชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสนั่น จ่อเลิกจ้างพนักงาน Meta เกือบ 2 หมื่นคน เซ่นความก้าวหน้า AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะพัด! สส.พรรคประชาชน ภาคอีสาน เตรียมสวนมติโหวตนายก แลกค่าตอบแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงหูหนวกถูกไล่ลงจากเครื่องบิน เหตุไม่ฟังคำสั่งแอร์ ด้านสายการบินเล่าอีกด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
