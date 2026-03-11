ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:11 น.
73
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ

หนุ่ม กรรชัย เล่าเคสคุณแม่ป่วยติดเตียง 9 เดือน ก่อนเสียชีวิต จู่ ๆ ขวดน้ำหล่นกลางรายการ ร้องลั่น ‘ไม่เล่าแล้ว ไม่ต้องมาทัก’ ตือนคนอย่าตระหนก แพทย์มีขั้นตอนดูแลความปลอดภัยอย่างดี

จากกรณีนักธุรกิจหนุ่มศัลยกรรมจมูกที่คลินิกแห่งหนึ่ง มีการตรวจเลือดและซักประวัติก็ไม่พบความเสี่ยงใด ๆ แต่ระหว่างการผ่าตัดมอนิเตอร์แจ้งเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูง มีอาการไข้ขึ้น เหงื่อออกและชีพจรเต้นเร็ว แพทย์จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ก่อนที่จะทราบว่าคนไข้มีอาการแพ้ยาสลบ Malignant Hyperthermia ทำให้กรดในร่างกายสูงและกล้ามเนื้อสลาย ซึ่งพบได้ยากมาก ราว 1 ใน 100,000 คน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา ได้มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ออกมาเตือนทุกคนอย่าตื่นตระหนกหรือกลัวการผ่าตัด อธิบายว่า “อย่าไปตกใจ ตื่นเต้น ไม่กล้าไปดมยาสลบ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ อันดับแรกต้องมีการเช็กร่างกายและตรวจเลือดว่าคนไข้สามารถผ่าตัดได้ไหม ความดันสูงไหม หมอเขาเช็กละเอียดหมด

อันดับที่สอง ต้องยอมรับว่าบางคนไม่เคยดมยาสลบก็อาจจะไม่รู้ว่าตนเองแพ้ยาสลบ แต่จริง ๆ โอกาสมันน้อยมาก อย่าไปตกใจถึงขั้นตกใจและไม่รักษา ไม่ผ่าตัด อย่าไปตระหนกแบบนั้น เพราะเวลามีข่าวแบบนี้บางคนปฏิเสธการผ่าตัด เพราะไม่กล้าดมยา ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมเชื่อว่าคุณหมอทุก ๆ ที่เขาเต็มที่อยู่แล้ว”

หนุ่ม กรรชัย เล่าอุทาหรณ์คุณแม่ดมยาสลบ จู่ ๆ ขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

พิธีกรคนดังยกเคสของแม่ตนเองมาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า “อย่างแม่ของผมเอง ก็ตรวจทุกอย่างแล้ว ก็เป็นภาวะหนึ่ง ต้องยอมรับข้อเท็จจริง” จู่ ๆ ขวดน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็หล่นลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุ ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย ก็พูดต่อว่า “แม่ ใจเย็นแม่ ผมแค่เอาเรื่องแม่มาเล่า แม่ไม่เห็นต้องมาทักผมอะไรขนาดนั้น เออไม่เล่าละ”

จากนั้น หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า “ก็นั่นแหละประมาณแบบนั้น คุณแม่ผมตอนที่ผ่าออกมายังลืมตา ยังคุยรู้เรื่อง มีการพูดว่าเจ็บ แต่สักพักก็หลับไปเลย 9 เดือน ต้องอยู่โรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยติดเตียง จนกระทั่ง 9 เดือน มีโรคปอดบวมแทรก แล้วก็เสียชีวิต”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ แอดมิตรพ. บันเทิง

เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

7 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot; ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

14 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

19 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม? ข่าว

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

21 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน

54 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้ เศรษฐกิจ

ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ถ่ายใต้กระโปรงแม่ค้า ข่าว

คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เขมร” อ่วม! ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 20% เผยมีน้ำมันสำรองในประเทศแค่ 21 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย “ช่องแคบฮอร์มุซ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม บันเทิง

เป็ด-โย่ง-พวง นำทีมเพื่อนตลกเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง ข่าวการเมือง

มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันสถานการณ์ชายแดนไม่น่ากังวล ไม่ส่งสัญญาณยกระดับขัดแย้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มใช้แล้ว ปรับเกณฑ์ชั่วโมงทำงานพยาบาล ห้ามเกินวันละ 12 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ยันไม่เกี่ยวข้อง กรณีนักข่าวถูกคุกคาม ชี้เป็นฝีมือคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางกลับประเทศแล้ว สรุปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลีย 7 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม กระทบสภาพจิตใจสมาชิก BNK48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 ลุ้นราคาเปิดตลาด สรุปจุดรับ-จุดต้านทองไทย เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 พุ่งปรี๊ด รับเปิดตลาดเช้า รูปพรรณทะลุ 78,600 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลิก! ภาพเงินทิ้งถังขยะ ก่อนเข้าสอบเตรียมอุดม ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 11 3 69 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังนัดเลื่อน คนเทนัด แผนสำรองต้องมี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล &quot;ขอยกฟ้องเด็กทุกคน&quot; ข่าวต่างประเทศ

คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล “ขอยกฟ้องเด็กทุกคน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:11 น.
73
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button