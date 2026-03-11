หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

หนุ่ม กรรชัย เล่าเคสคุณแม่ป่วยติดเตียง 9 เดือน ก่อนเสียชีวิต จู่ ๆ ขวดน้ำหล่นกลางรายการ ร้องลั่น ‘ไม่เล่าแล้ว ไม่ต้องมาทัก’ ตือนคนอย่าตระหนก แพทย์มีขั้นตอนดูแลความปลอดภัยอย่างดี
จากกรณีนักธุรกิจหนุ่มศัลยกรรมจมูกที่คลินิกแห่งหนึ่ง มีการตรวจเลือดและซักประวัติก็ไม่พบความเสี่ยงใด ๆ แต่ระหว่างการผ่าตัดมอนิเตอร์แจ้งเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูง มีอาการไข้ขึ้น เหงื่อออกและชีพจรเต้นเร็ว แพทย์จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ก่อนที่จะทราบว่าคนไข้มีอาการแพ้ยาสลบ Malignant Hyperthermia ทำให้กรดในร่างกายสูงและกล้ามเนื้อสลาย ซึ่งพบได้ยากมาก ราว 1 ใน 100,000 คน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา ได้มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ออกมาเตือนทุกคนอย่าตื่นตระหนกหรือกลัวการผ่าตัด อธิบายว่า “อย่าไปตกใจ ตื่นเต้น ไม่กล้าไปดมยาสลบ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ อันดับแรกต้องมีการเช็กร่างกายและตรวจเลือดว่าคนไข้สามารถผ่าตัดได้ไหม ความดันสูงไหม หมอเขาเช็กละเอียดหมด
อันดับที่สอง ต้องยอมรับว่าบางคนไม่เคยดมยาสลบก็อาจจะไม่รู้ว่าตนเองแพ้ยาสลบ แต่จริง ๆ โอกาสมันน้อยมาก อย่าไปตกใจถึงขั้นตกใจและไม่รักษา ไม่ผ่าตัด อย่าไปตระหนกแบบนั้น เพราะเวลามีข่าวแบบนี้บางคนปฏิเสธการผ่าตัด เพราะไม่กล้าดมยา ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมเชื่อว่าคุณหมอทุก ๆ ที่เขาเต็มที่อยู่แล้ว”
พิธีกรคนดังยกเคสของแม่ตนเองมาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า “อย่างแม่ของผมเอง ก็ตรวจทุกอย่างแล้ว ก็เป็นภาวะหนึ่ง ต้องยอมรับข้อเท็จจริง” จู่ ๆ ขวดน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็หล่นลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุ ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย ก็พูดต่อว่า “แม่ ใจเย็นแม่ ผมแค่เอาเรื่องแม่มาเล่า แม่ไม่เห็นต้องมาทักผมอะไรขนาดนั้น เออไม่เล่าละ”
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า “ก็นั่นแหละประมาณแบบนั้น คุณแม่ผมตอนที่ผ่าออกมายังลืมตา ยังคุยรู้เรื่อง มีการพูดว่าเจ็บ แต่สักพักก็หลับไปเลย 9 เดือน ต้องอยู่โรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยติดเตียง จนกระทั่ง 9 เดือน มีโรคปอดบวมแทรก แล้วก็เสียชีวิต”
