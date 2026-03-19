ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย
ครูป.4 กรุงเทพฯ ถูกจับ ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กนักเรียนชายนานกว่า 1 ปี เครียดจนอยากฆ่าตัวตาย
เด็กชายวัย 10 ขวบ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ กล้าพูดความจริงออกมาในที่สุด หลังจากทนแบกรับเรื่องราวเลวร้ายคนเดียวมานานกว่าหนึ่งปี จนส่งผลให้กินข้าวไม่ได้ ไม่อยากไปโรงเรียน ถึงขั้นพูดว่าอยากกระโดดน้ำตาย
วันที่ 5 มีนาคม 2569 คือวันที่ย่าของเด็กชายรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ เมื่อหลานพูดว่าอยากกระโดดน้ำตาย ย่าจึงไม่ปล่อยผ่าน ซักถามจนได้ความว่าครูประจำชั้น ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ 50 ปี มักเรียกตัวเด็กไปที่ห้องพักครูในช่วงพักกลางวันเป็นประจำ โดยจะเลือกเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในห้อง แล้วเปิดสื่อลามกให้ดู พูดคุยเรื่องทางเพศ บังคับให้เด็กทำอนาจารให้
พฤติกรรมชั่วเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานานกว่าหนึ่งปี จนเด็กเริ่มมีอาการผิดปกติ กินข้าวไม่ได้ รู้สึกคลื่นไส้ ไม่อยากไปโรงเรียนอีกต่อไป
เด็กชายยังเล่าด้วยว่ามีเพื่อนอีกคนจากห้องอื่นที่เคยถูกเรียกไปพบครูคนนี้เช่นกัน ถูกกอดรัดจูบแก้ม นอกจากนี้เขายังบอกย่าว่าถ้าไม่เชื่อ ให้ไปดูในโน้ตบุ๊กของครู เพราะมีสื่อลามกเก็บไว้จำนวนมาก
สิ่งหนึ่งที่ย่าเล่าแล้วฟังแล้วสะท้านคือ หลานบอกว่าตัวเองชอบไปโรงเรียนมาก ไม่อยากขาดเลย ถ้าครูคนนี้ไม่อยู่ก็อยากกลับไปเรียนอีก
ย่าพาหลานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งประสานงานกับตำรวจสน.โคกครามอย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พาทั้งคู่เข้าแจ้งความและสอบสหวิชาชีพ โดยเด็กชายให้การยืนยันเรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจน
วันที่ 18 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โคกครามรวบรวมพยานหลักฐานจนได้หมายค้น บุกตรวจบ้านของครู และพบสื่อลามกอนาจารจำนวนมากในครอบครอง จึงควบคุมตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อหาสามข้อหาคือ กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี คุกคามทางเพศ และครอบครองสื่อลามกอนาจารผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดฝากขังศาลในวันที่ 19 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องหามีสถานะเป็นครู โทษที่จะได้รับจะหนักกว่าบุคคลทั่วไป ปัจจุบันย่าได้ย้ายหลานไปเรียนที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการแล้ว
