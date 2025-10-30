ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ’ ภรรยาของอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สตรีหมายเลข 1 สวยเก่งรอบด้าน เจ้าของคาเฟ่ดังระนอง ย้อนเส้นทางความรักห่างกันเกือบ 20 ปี

‘จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ’ กลายเป็นชื่อที่หลายคนอยากทำความรู้จักให้มากขึ้น หลังจาก อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นอกจากเรื่องการบริหารงานการเมืองแล้วเรื่องความสัมพันธ์ก็น่าจับตามองไม่แพ้กัน ในฐานะภรรยาและสตรีคนสำคัญข้างกาย เส้นทางชีวิตของเธอเต็มไปด้วยสีสัน ทั้งในบทบาทนักธุรกิจหญิงผู้ประสบความสำเร็จ และเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากร้านกาแฟเล็ก ๆ สู่การเป็นของชีวิตสุดสมบูรณ์แบบ

สำหรับ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ เป็นชาวจังหวัดระนอง เธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยสร้างชื่อเสียงในฐานะดรัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ เรียกได้ว่ามีความสามารถอันโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียน

นอกเหนือจากบทบาทในรั้วมหาวิทยาลัย เธอยังเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่ที่เธอปลุกปั้นขึ้นมากับมือจนกลายเป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดบ้านเกิดและในกรุงเทพมหานคร

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 5
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon

ความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจของสาวจ๋า เริ่มต้นจากความรักและความใส่ใจในรายละเอียดผ่านร้านกาแฟของเธอทั้งสองแห่ง ได้แก่ ‘ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ (Jaja Coffee)’ ธุรกิจแรกในจังหวัดระนอง ชื่อร้านมีที่มาสุดน่ารักจากหลานที่เรียกชื่อเธอเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อร้านโด่งดังในจังหวัด เรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มีครบทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และของฝากพื้นเมืองจนกลายเป็นแลนด์มาร์กที่ใครไปเยือนระนองต้องแวะ

หลังจากประสบความสำเร็จที่บ้านเกิด จ๋าได้ขยายธุรกิจเข้ามาในกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดร้าน ‘จาริสต้าร์’ คาเฟ่สุดอบอุ่นสไตล์ชิโน-โปรตุกีสสมัยใหม่ เจ้าตัวได้นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอด โดยนำวัตถุดิบจากระนองบ้านเกิดมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ อย่าง ‘คยู คยู’ ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สำหรับใครที่อยากลิ้มลองรสชาติจากฝีมือของสาวจ๋าอาจมีโอกาสดี ๆ ได้ชิมกาแฟจากฝีมือเจ้าของร้านที่ลงมือชงให้ลูกค้าด้วยตัวเอง

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ทำธุรกิจร้านกาแฟ
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon

ส่วนเรื่องที่หลายคนให้สนใจคือ เรื่องราวความรักของเธอกับ อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นสุดโรแมนติก เพราะอนุทินแวะเวียนไปเป็นลูกค้าที่ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ จังหวัดระนองบ่อย ๆ จนทำให้ทั้งสองได้มีโอกาสทำความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ในเวลาต่อมา

จากนั้นทั้งสองใช้เวลาคบหาดูใจกันนานกว่า 2 ปี ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล แม้ทั้งสองจะมีอายุห่างกันราว 20 ปี แต่ความรักก็เติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันเธอก็ได้กลายเป็นคู่ชีวิตคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในทุกช่วงเวลาสำคัญ

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ และ อนุทิน ชาญวีรกูล
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon

ต่อมา ได้เกิดประเด็นวิจารณ์ในสังคม ภายหลัง น.ส.ธนนนท์ “จ๋า” นิรามิษ ภริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้สื่อข่าว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 28 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2568 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์ (ซึ่งเกิดขึ้นหลังกลับจากประเทศมาเลเซีย)

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 7
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon

จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวหลายแห่ง น.ส.ธนนนท์ ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไป จะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ”

ถ้อยคำดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสาธารณะ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและ “Power Dynamics” (อำนาจเชิงสัญลักษณ์)

ส.ส. พรรคประชาชน เช่น น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้ออกมาวิจารณ์การกระทำดังกล่าว โดยชี้ว่า แม้คำพูดอาจดูเหมือนการหยอกล้อ แต่เมื่อมาจากบุคคลในฐานะภริยานายกรัฐมนตรี อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อในเชิงอ้อม

ประเด็นนี้จึงนำไปสู่การตั้งคำถามถึง “เส้นแบ่ง” ที่เหมาะสม ระหว่างการแสดงความรู้สึกส่วนตัว กับการกดดันการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 2
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon
จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 9
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon
จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 6
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon
จ๋า ธนนนท์ และ อนุทิน
ภาพจาก Facebook : Jaa Thananon

