ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี
ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ’ ภรรยาของอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สตรีหมายเลข 1 สวยเก่งรอบด้าน เจ้าของคาเฟ่ดังระนอง ย้อนเส้นทางความรักห่างกันเกือบ 20 ปี
‘จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ’ กลายเป็นชื่อที่หลายคนอยากทำความรู้จักให้มากขึ้น หลังจาก อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นอกจากเรื่องการบริหารงานการเมืองแล้วเรื่องความสัมพันธ์ก็น่าจับตามองไม่แพ้กัน ในฐานะภรรยาและสตรีคนสำคัญข้างกาย เส้นทางชีวิตของเธอเต็มไปด้วยสีสัน ทั้งในบทบาทนักธุรกิจหญิงผู้ประสบความสำเร็จ และเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากร้านกาแฟเล็ก ๆ สู่การเป็นของชีวิตสุดสมบูรณ์แบบ
สำหรับ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ เป็นชาวจังหวัดระนอง เธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยสร้างชื่อเสียงในฐานะดรัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ เรียกได้ว่ามีความสามารถอันโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียน
นอกเหนือจากบทบาทในรั้วมหาวิทยาลัย เธอยังเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่ที่เธอปลุกปั้นขึ้นมากับมือจนกลายเป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดบ้านเกิดและในกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจของสาวจ๋า เริ่มต้นจากความรักและความใส่ใจในรายละเอียดผ่านร้านกาแฟของเธอทั้งสองแห่ง ได้แก่ ‘ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ (Jaja Coffee)’ ธุรกิจแรกในจังหวัดระนอง ชื่อร้านมีที่มาสุดน่ารักจากหลานที่เรียกชื่อเธอเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อร้านโด่งดังในจังหวัด เรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มีครบทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และของฝากพื้นเมืองจนกลายเป็นแลนด์มาร์กที่ใครไปเยือนระนองต้องแวะ
หลังจากประสบความสำเร็จที่บ้านเกิด จ๋าได้ขยายธุรกิจเข้ามาในกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดร้าน ‘จาริสต้าร์’ คาเฟ่สุดอบอุ่นสไตล์ชิโน-โปรตุกีสสมัยใหม่ เจ้าตัวได้นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอด โดยนำวัตถุดิบจากระนองบ้านเกิดมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ อย่าง ‘คยู คยู’ ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สำหรับใครที่อยากลิ้มลองรสชาติจากฝีมือของสาวจ๋าอาจมีโอกาสดี ๆ ได้ชิมกาแฟจากฝีมือเจ้าของร้านที่ลงมือชงให้ลูกค้าด้วยตัวเอง
ส่วนเรื่องที่หลายคนให้สนใจคือ เรื่องราวความรักของเธอกับ อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นสุดโรแมนติก เพราะอนุทินแวะเวียนไปเป็นลูกค้าที่ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ จังหวัดระนองบ่อย ๆ จนทำให้ทั้งสองได้มีโอกาสทำความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ในเวลาต่อมา
จากนั้นทั้งสองใช้เวลาคบหาดูใจกันนานกว่า 2 ปี ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล แม้ทั้งสองจะมีอายุห่างกันราว 20 ปี แต่ความรักก็เติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันเธอก็ได้กลายเป็นคู่ชีวิตคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในทุกช่วงเวลาสำคัญ
ต่อมา ได้เกิดประเด็นวิจารณ์ในสังคม ภายหลัง น.ส.ธนนนท์ “จ๋า” นิรามิษ ภริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้สื่อข่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 28 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2568 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์ (ซึ่งเกิดขึ้นหลังกลับจากประเทศมาเลเซีย)
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวหลายแห่ง น.ส.ธนนนท์ ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไป จะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ”
ถ้อยคำดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสาธารณะ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและ “Power Dynamics” (อำนาจเชิงสัญลักษณ์)
ส.ส. พรรคประชาชน เช่น น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้ออกมาวิจารณ์การกระทำดังกล่าว โดยชี้ว่า แม้คำพูดอาจดูเหมือนการหยอกล้อ แต่เมื่อมาจากบุคคลในฐานะภริยานายกรัฐมนตรี อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อในเชิงอ้อม
ประเด็นนี้จึงนำไปสู่การตั้งคำถามถึง “เส้นแบ่ง” ที่เหมาะสม ระหว่างการแสดงความรู้สึกส่วนตัว กับการกดดันการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล
