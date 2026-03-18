5 ราศีหลุดพ้นบ่วงกรรม พลิกชะตาจากงานร่วงสู่ดาวรุ่ง ศัตรูพ่ายแพ้ภัยตัวเอง
เตรียมฉลองความสำเร็จ 5 ราศีหลุดพ้นวิบากกรรมเรื่องงาน ผู้ใหญ่เมตตาหยิบยื่นโอกาสทองให้แบบจัดเต็ม เช็กดวงชะตาฟ้าเปิดทางสว่าง ศัตรูพ่ายแพ้กระเจิง
หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในที่ทำงานมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโดนสกัดขาเก้าอี้ ถูกใส่ร้ายป้ายสี หรือแม้แต่พยายามทำดีแค่ไหนผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นค่า วันนี้กระแสของดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาหลังพายุสลายตัว ชะตาชีวิตของ 5 ราศีต่อไปนี้กำลังจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ เตรียมรับแรงกระแทกจากข่าวดีและโอกาสครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
ราศีพิจิก
ที่ผ่านมาเหมือนโดนอาถรรพ์ ทำดีเสมอตัวทำชั่วโดนซ้ำ แต่นับจากนี้ศัตรูที่เคยจ้องทำลายจะแพ้ภัยตัวเองจนต้องถอยห่างไป งานที่ค้างคาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างไม่คาดฝัน
ราศีตุลย์
พ้นขีดอันตรายเรื่องความขัดแย้งในองค์กร บรรยากาศในการทำงานจะกลับมาสดใสอีกครั้ง ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยถูกปิดกั้นจะได้รับการยอมรับ จนกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียง
ราศีมังกร
ดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนโดดเด่นมาก จากที่เคยโดนหมางเมิน เจ้านายหรือผู้มีอำนาจจะกลับมาเล็งเห็นศักยภาพ มีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญ
ราศีเมษ
เคราะห์กรรมเรื่องคนทรยศหักหลังสิ้นสุดลง ใครที่เคยคิดร้ายจะออกไปจากวงจรชีวิตคุณเองโดยไม่ต้องออกแรง สิ่งที่เคยสูญเสียไปทั้งชื่อเสียงและโอกาสจะถูกเรียกคืนกลับมาในเร็ววัน
ราศีสิงห์
พลังแห่งความสำเร็จกลับมาสถิตอีกครั้ง การเจรจาติดต่อประสานงานจะราบรื่นอย่างเหลือเชื่อ ศัตรูในคราบมิตรจะเผยตัวและทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไป เป็นจังหวะทองที่งานจะรุ่งพุ่งแรงแบบฉุดไม่อยู่
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อพายุผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาพลังบวกและตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด การที่ผู้ใหญ่กลับมาสนับสนุนเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาบ่อยครั้ง ดังนั้นจงคว้าไว้และพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่จริง ส่วนศัตรูที่แพ้ภัยไปแล้วก็ให้แผ่เมตตาอโหสิกรรมต่อกัน เพื่อไม่ให้เป็นพันธะผูกพันทางกรรมต่อกันในอนาคต ขอให้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มั่นคงและมั่งคั่งตลอดไป
