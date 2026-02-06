ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:24 น.
53

แสวง โพสต์ป้องการทำงานของ กปน. หลังถูกสับในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง ชี้เป็นจิตอาสา เจอประชาชน 53 ล้านเสียง ต้องผิดพลาดกันบ้าง

นาย แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. โดยระบุว่า “ปกป้องความจริง…

กปน. อาสาสมัครเพื่อประชาธิปไตย…

ทำงานตรงนี้ งานแบบนี้ มีเพื่อน คือ กฎหมายและความจริง เท่านั้นจริงๆ กฎหมาย คือ ต้องทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเที่ยงตรง ความจริง คือ สิ่งที่ทำไป ทำอย่างไรก็ได้รับผลตามนั้น

งานตรงนี้ คนที่จะมาทำให้เกิดผลสำเร็จ คือ “กปน.” คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นอาสาสมัคร หรือผู้มีจิตอาสา กปน. เป็นประชาชนในเขตเลือกตั้ง ความรู้ ความสามรถก็เหมือนผู้มีสิทธิเลือกเลือกตั้ง เราๆ ท่านๆ โดยทั่วไป แต่ที่ต่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปคือ “จิตใจที่เป็นอาสา” ถือเป็นอาสาสมัครเพื่อประชาธิปไตยเลือกตั้ง ไม่มี กปน. การเลือกตั้งจะสำเร็จไม่ได้เลย
ในการเลือกตั้ง สส. แต่ละครั้ง ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งในวันจริง ต้องใช้จิตอาสามาเป็น กปน.ร่วมเกือบ 2 ล้านคน คนจำนวนขนาดนี้ใช้ใจ(จิตอาสา)ในการทำงาน มาทำงาน(บริการ)ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 53 ล้านคน คนมาเจอกันขนาดนี้เกือบทั้งประเทศ ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ทีผ่านมา มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 1 แสนหน่วย ก็จะมีข้อผิดพลาดไม่เกิน 50 หน่วย ทั้งที่ทำงานท่ามกลางแรงเสียดทาน และทำเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ชม ติดต่อกันโดยไม่มีเวลาพักเลย

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดจากความผิดหลง สำนักงานก็จะออกรับผิดชอบแทน แต่ถ้าเป็นเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กปน. ที่กระทำต้องรับผลอันเกิดจากความจริงที่ทำลงไป

การเลือกตั้งครั้งนี้ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 ก.พ.69 มีการกล่าวหาว่า กกต จัดการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง นั้นคือการกล่าวหาคนของเรา (กปน.) คนที่มีจิตอาสามาทำงานให้กับงานของชาติ มีข้อกล่าวหาเป็น 100 ในวันเลือกตั้ง แต่เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นมีผิดพลาดจริงๆ ไม่ถึง 10 เรื่อง สิ่งที่ผิดพลาดจริงๆ เรายอมรับความผิดพลาดและก็ได้ขอโทษไปแล้ว และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แต่การกล่าวหาคนทำงานที่เป็นจิตอาสาอันปราศจากความจริง ย่อมไม่เป็นธรรมกับผู้มีจิตอาสาอย่างแน่ นอน กระทบถึงความรู้สึกและจิตใจคนทำงานที่เขาทำงานถูกต้อง และยังให้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาที่ตั้งขึ้น ทั้งที่ยังเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับจึงเป็นเรื่องทีไม่สมควรเกิดขึ้น

เรา มีหน้าที่ “ปกป้องความจริง” และ “ปกป้องคนทำงาน” พอตรวจสอบเบื้องต้นแล้วออกมาชี้แจงความจริงว่าไม่มีเรื่องตามที่มีการกล่าวหา ก็เบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นเรื่องอื่น กลับไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกล่าวหาแต่อย่างใด แต่ก็ไม่เป็นไร เราจะปกป้องความจริงและคนทำงานต่อไป”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
