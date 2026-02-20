เศร้า “เจ้ามอลลี่” กลับดาวหมาแล้ว ตำรวจเร่งล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา
เจ้าของแจ้งข่าวเศร้า เจ้ามอลลี่ สุนัขไซบีเรียนกลับดาวหมาแล้ว หลังอาการวิกฤติ ตำรวจเร่งตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผามาลงโทษ
จากกรณีสะเทือนใจ เจ้าของสุนัขไซบีเรียนร้องสื่อ กรณี เจ้ามอลลี่ วัย 2 ปี หายออกจากบ้าน พบอีกทีที่โรงพยาบาลสัตว์ในสภาพสาหัส มีพลเมืองดีช่วยชีวิตมอลลี่ไว้ได้ทัน หลังถูกคนใจร้ายเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา กลางถนนบริเวณซอย 4 บ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าของเจ้าของมอลลี่โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “RIP ไปสู่สวรรค์นะคะลูกรัก แม่กำลังไปรับร่างน้องนะคะ”
ด้านการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ชุดสืบสวนจังหวัดสงขลา และชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นำโดย พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สั่งการให้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่คาดว่าเจ้ามอลลีวิ่งหนีออกจากบ้าน และพยายามหาพื้นที่เกิดเหตุที่ถูกคนร้ายราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 9 ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานบริเวณที่ชาวบ้านพบเจ้ามอลลี่และช่วยกันดับไฟ เมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
