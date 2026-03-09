ข่าว

สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 10:17 น.
สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา

สุราษฎร์ธานี แผ่นดินไหว 3.5 ริกเตอร์ รับรู้แรงสั่นสะเทือน สรุปเขย่า 2 วัน รวม 12 ครั้ง บ้านตาขุน-เขื่อนรัชชประภา จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว 8-9 มี.ค. ลึกเพียง 1 กม. ผอ.เขื่อนยืนยันโครงสร้างปลอดภัย ยังไม่พบความเสียหาย

สุราษฎร์ธานี – กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในพื้นที่ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดช่วงวันที่ 8-9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พบสัญญาณการสั่นสะเทือนรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง โดยจุดศูนย์กลางทั้งหมดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ เขื่อนรัชชประภา สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน

เปิดไทม์ไลน์ 2 วัน “ธรณีพิบัติ” เขย่าบ้านตาขุน

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม โดยมีการสั่นสะเทือนครั้งแรกเมื่อเวลา 07:02 น. ขนาด 2.4 ลึกจากผิวดินเพียง 2 กิโลเมตร หลังจากนั้นได้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมี “เหตุการณ์รุนแรงที่สุด” เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:41 น. ของวันที่ 8 มีนาคม วัดความแรงได้ขนาด 3.5 ที่ระดับความลึกเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งในครั้งนี้มีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 12:29 น. ของวันเดียวกัน ยังพบการสั่นสะเทือนขนาด 2.9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งครั้งที่อยู่ในระดับที่ประชาชนรับรู้ได้ (Felt Earthquake)

เข้าสู่วันที่ 9 มีนาคม สถานการณ์ยังไม่สงบลง โดยพบการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำที่จุดเดิมอีก 4 ครั้งในช่วงเช้ามืด ตั้งแต่เวลา 01:08 น. จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 05:30 น. วัดขนาดได้ 2.0 ลึก 4 กิโลเมตร

สุราษฎร์ฯ แผ่นดินไหวต่อเนื่อง 12 ครั้งใน 2 วัน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ผอ.เขื่อน การันตี “โครงสร้างปลอดภัย 100%”

ท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ด้านผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนทันที โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบด้วยวิธี Visual Inspection (การตรวจสอบด้วยสายตา) ตามแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน และตรวจสอบผ่านระบบ Dam Safety Remote Monitoring System (DS-RMS)

ผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า “เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและอาคารประกอบ” เขื่อนยังคงมีความปลอดภัยและใช้งานได้ตามปกติ

สาเหตุจาก “รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย”

สำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวถี่ยิบในครั้งนี้ นักธรณีวิทยาชี้เป้าไปที่การขยับตัวของ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลังของไทย โดยรอยเลื่อนนี้พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ทั้งนี้ นักวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แผ่นดินไหวขนาด 1.9 – 3.5 ริกเตอร์ จัดอยู่ในเกณฑ์แผ่นดินไหวขนาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เหมือนรถบรรทุกวิ่งผ่าน แต่ ยังไม่รุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารบ้านเรือน (ซึ่งปกติต้องมีความรุนแรงระดับ 4-5 ริกเตอร์ขึ้นไป)

เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ และยังไม่มีการประกาศเตือนภัยเพิ่มเติม แต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิงจาก : Thairath, Khaosod, Construction Thailand, กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

