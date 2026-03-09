ข่าว

เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 16:01 น.
74
เผยสาเหตุ แผ่นดินไหวต่อเนื่อง 12 ครั้ง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เกิดจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ยัน “เขื่อนรัชชประภา” ไม่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 9 มี.ค. 2569 เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี โพสต์ชี้แจงกรณีที่ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในพื้นที่ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดช่วงวันที่ 8-9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งพบสัญญาณการสั่นสะเทือนรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง โดยจุดศูนย์กลางทั้งหมดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ เขื่อนรัชชประภา โดยระบุว่า

ช่วงวันที่ 8-9 มี.ค. 69 เกิดกลุ่มแผ่นดินไหวขนาด 1.7-3.5 จำนวน 12 ครั้ง (ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.) บริเวณตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สุด คือ แผ่นดินไหวขนาด 3.5 ที่ระดับความลึก 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 69 เวลา 17.41 น. ห่างจากสันเขื่อนรัชชประภาที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร

สาเหตุเกิดจาก การเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ที่มีทิศทางการวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย (Left lateral strike slip fault) จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Minor)

มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในพื้นที่บริเวณตำบลเขาพัง และตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีรายงานความเสียหาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เขื่อนรัชชประภาร่วมกับอำเภอบ้านตาขุนได้ตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนแล้ว พบว่า ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด พร้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี) หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

FB/ เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

