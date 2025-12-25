เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต
คริสต์มาสเดือด! แป้งสามป๋องซาว สลัดลุคห้าวแปลงโฉมเป็น ซานตี้ สุดแซ่บ ถามคำเดียว สีอะไร ทำหนุ่ม ๆ ใจเหลว
วันคริสต์มาสปีนี้ไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียร้อนระอุ เมื่อ แป้งสามป๋องซาว หรือ แป้ง สุกานดา ครองยุทธ สตรีมเมอร์สาวขวัญใจชาวเกมเมอร์ ได้โพสต์ภาพของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แฟนคลับ เป็นเซตภาพคอสเพลย์ ซานตี้สาว ที่ผสมผสานความหมวยและความเซ็กซี่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ซานตี้ลุคนี้ทำโซเชียลแตก แป้ง สุกานดา ปรากฏตัวในชุดซานตาคลอสหญิงดีไซน์โฉบเฉี่ยว เผยให้เห็นผิวขาวออร่าและหุ่นเป๊ะระดับนางแบบ พร้อมแคปชั่นสั้นๆ แต่ชวนคิดลึกว่า “แซนตี้สีอะไร”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที โดยกวาดหยอดกดไลก์ไปสูงถึง 34,000 ครั้ง มียอดแชร์กว่า 893 ครั้ง และคอมเมนต์ถล่มทลายกว่า 662 ข้อความ ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆ ที่เข้ามาหยอดคำหวานและแซวด้วยความเอ็นดู เช่น
- “อยากเป็นกวางเลียเดียเลยครับ”
- “คริสต์มาส ขาวมากค่ะ”
- “ตกหลุมรักรอบที่ล้าน”
- “อยากเป็นกวางจะเอาเขาขวิด”
สำหรับใครที่เพิ่งโดนตก ทีมงาน The Thaiger จะขอพาไปทำความรู้จักสาวสวยคนนี้ให้มากขึ้น แป้ง สุกานดา เป็นสาวลูกครึ่งไทย-ญวน เกิดวันที่ 18 ตุลาคม พื้นเพเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต
เส้นทางชีวิตของเธอน่าสนใจมาก ก่อนจะมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์พากย์เกม แป้งเคยสวมบทบาทสาวแกร่งทำงานเป็น “ดีเทลยา” (ผู้แทนขายยา) ให้กับบริษัทยาแห่งหนึ่ง โดยต้องรับผิดชอบพื้นที่ขายถึง 7 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ประสบการณ์ตรงนี้เองที่ช่วยขัดเกลาทักษะการพูดและการสื่อสารของเธอให้แพรวพราว จนสามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดเมื่อผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์
เอกลักษณ์ที่ทำให้แป้งครองใจแฟนคลับกว่า 1.1 ล้านคนบนเฟซบุ๊ก และกว่า 4.1 แสนคนบนยูทูบ คือบุคลิกที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และตำนานการเปลี่ยนลุคจาก “สาวห้าว” ในอดีต มาเป็นสาวสวยเซ็กซี่ที่ยังคงความลุยๆ ไว้ ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์หญิงระดับแถวหน้าของไทยในปัจจุบัน
วาร์ปติดตามผลงาน ใครที่อยากสมัครเป็นแฟนคลับ สามารถไปกดติดตามความน่ารักและไลฟ์สไตล์ของเธอได้ที่
- Facebook แป้งสามป๋องซาว
- YouTube Pang3Pong CH
- Instagram pang3pong
