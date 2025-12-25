บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 15:01 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:01 น.
65
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว

คริสต์มาสเดือด! แป้งสามป๋องซาว สลัดลุคห้าวแปลงโฉมเป็น ซานตี้ สุดแซ่บ ถามคำเดียว สีอะไร ทำหนุ่ม ๆ ใจเหลว

วันคริสต์มาสปีนี้ไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียร้อนระอุ เมื่อ แป้งสามป๋องซาว หรือ แป้ง สุกานดา ครองยุทธ สตรีมเมอร์สาวขวัญใจชาวเกมเมอร์ ได้โพสต์ภาพของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แฟนคลับ เป็นเซตภาพคอสเพลย์ ซานตี้สาว ที่ผสมผสานความหมวยและความเซ็กซี่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ซานตี้ลุคนี้ทำโซเชียลแตก แป้ง สุกานดา ปรากฏตัวในชุดซานตาคลอสหญิงดีไซน์โฉบเฉี่ยว เผยให้เห็นผิวขาวออร่าและหุ่นเป๊ะระดับนางแบบ พร้อมแคปชั่นสั้นๆ แต่ชวนคิดลึกว่า “แซนตี้สีอะไร”

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที โดยกวาดหยอดกดไลก์ไปสูงถึง 34,000 ครั้ง มียอดแชร์กว่า 893 ครั้ง และคอมเมนต์ถล่มทลายกว่า 662 ข้อความ ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆ ที่เข้ามาหยอดคำหวานและแซวด้วยความเอ็นดู เช่น

  • “อยากเป็นกวางเลียเดียเลยครับ”
  • “คริสต์มาส ขาวมากค่ะ”
  • “ตกหลุมรักรอบที่ล้าน”
  • “อยากเป็นกวางจะเอาเขาขวิด”
ภาพแป้งสามป๋องซาวสวมชุดซานตี้เผยให้เห็นความงามและความเซ็กซี่
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว

สำหรับใครที่เพิ่งโดนตก ทีมงาน The Thaiger จะขอพาไปทำความรู้จักสาวสวยคนนี้ให้มากขึ้น แป้ง สุกานดา เป็นสาวลูกครึ่งไทย-ญวน เกิดวันที่ 18 ตุลาคม พื้นเพเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต

เส้นทางชีวิตของเธอน่าสนใจมาก ก่อนจะมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์พากย์เกม แป้งเคยสวมบทบาทสาวแกร่งทำงานเป็น “ดีเทลยา” (ผู้แทนขายยา) ให้กับบริษัทยาแห่งหนึ่ง โดยต้องรับผิดชอบพื้นที่ขายถึง 7 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ประสบการณ์ตรงนี้เองที่ช่วยขัดเกลาทักษะการพูดและการสื่อสารของเธอให้แพรวพราว จนสามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดเมื่อผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์

แป้งสามป๋องซาวในลุคซานตี้ที่โดนใจแฟนคลับในวันคริสต์มาส
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว

เอกลักษณ์ที่ทำให้แป้งครองใจแฟนคลับกว่า 1.1 ล้านคนบนเฟซบุ๊ก และกว่า 4.1 แสนคนบนยูทูบ คือบุคลิกที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และตำนานการเปลี่ยนลุคจาก “สาวห้าว” ในอดีต มาเป็นสาวสวยเซ็กซี่ที่ยังคงความลุยๆ ไว้ ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์หญิงระดับแถวหน้าของไทยในปัจจุบัน

วาร์ปติดตามผลงาน ใครที่อยากสมัครเป็นแฟนคลับ สามารถไปกดติดตามความน่ารักและไลฟ์สไตล์ของเธอได้ที่

  • Facebook แป้งสามป๋องซาว
  • YouTube Pang3Pong CH
  • Instagram pang3pong

ชุดซานตี้ของแป้งสามป๋องซาวทำให้เธอดูสวยแซ่บและสดใส
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้ที่สวยงามและมีเสน่ห์ดึงดูด
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
ลุคซานตี้ของแป้งสามป๋องซาวสร้างความฮือฮาในวันคริสต์มาส
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้ที่มาพร้อมกับแคปชั่นสุดน่ารัก
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
ภาพแป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้ที่ทำให้โซเชียลมีเดียร้อนระอุ
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว
แป้งสามป๋องซาวเผยโฉมในชุดซานตี้ที่มีสไตล์โดดเด่น
ภาพจาก : FB/แป้งสามป๋องซาว

65
