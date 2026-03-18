ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน
ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้หลังไม่มีน้ำมันเติมให้ลูกค้า ที่มารอต่อคิวจนแถวยาว ยันได้ตามโควตาแต่ไม่เพียงพอ วอนประชาชนอย่ากักตุน
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี โพสต์คลิปวิดีโอ ผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ใน อ.ชัยพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่ได้เผยความอัดอั้นตันใจ หลังเผชิญปัญหาน้ำมันหมดปั๊มขณะที่คิวลูกค้าที่แห่มาต่อแถวรอเติมเป็นจำนวนมาก
ผู้จัดการปั๊ม เล่าว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ถึงกับร้องไห้เมื่อต้องบอกลูกค้าว่าน้ำมันหมดแล้ว โดยได้ขอความร่วมมือกับลูกค้าที่ยังมีน้ำมันพอจะขับไปถึงปั๊มถัดไปได้ ให้เลยไปก่อน เติมให้ทุกคันไม่ได้ เพราะปัญหาตอนนี้คือพฤติกรรมของผู้ใช้รถที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มักรอให้เกจน้ำมันใกล้หมดก่อนค่อยแวะเติม กลายเป็นว่าตอนนี้หลายคนแวะเติมทุกปั๊มที่มี
ผู้จัดการปั๊มยืนยันว่า ปั๊มได้รับน้ำมันตามโควตาที่มีอยู่ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ พร้อมระบุว่าไม่ได้โทษใคร แต่ขอร้องให้ทุกคนหยุดตุนน้ำมัน เพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอจะตุนได้
โดยเฉพาะกลุ่มรถขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรถขนผัก รถขนวัว หรือรถขนหมู ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการประกอบอาชีพ ผู้จัดการปั๊มระบุว่า แม้บางครั้งน้ำมันจะเหลือน้อย แต่ก็ยังต้องแบ่งให้รถกลุ่มนี้ เพราะมีโควตาสำหรับรถที่มีสัญญาผูกพัน สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ จะต้องมีน้ำมัน 2,000 ลิตรไว้สำหรับรถฉุกเฉิน รถพยาบาล และรถตู้โดยสาร พร้อมวอนให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ
