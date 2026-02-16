อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย
คนรักสุนัขหัวใจสลาย เจ้าของร้องหมาไซบีเรียน วัย 2 ปี พบถูกคนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น บาดเจ็บสาหัสระดับ 5 แผลไหม้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อชั้นใน แจ้งความแล้ว เร่งล่าตัวดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าของสุนัขไซบีเรียนร้องสื่อ กรณี เจ้ามอลลี่ วัย 2 ปี หายออกจากบ้าน พบอีกทีที่โรงพยาบาลสัตว์ในสภาพสาหัส มีพลเมืองดีช่วยชีวิตมอลลี่ไว้ได้ทัน หลังถูกคนใจร้ายเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา กลางถนนบริเวณซอย 4 บ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แม้จะถูกไฟคลอกท่วมตัว ซึ่งภาพที่เจ้าของเห็นครั้งแรก ทำเอาแทบทรุดทั้งยืน
จากการตรวจสอบพบว่า แผลไฟไหม้รุนแรงถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่ทำลายลึกไปถึงกล้ามเนื้อชั้นในสุด
ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand) ได้ประสานนำเจ้าของเข้าแจ้งความกับ พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผกก.สภ.เมืองสงขลา พร้อมสื่อมวลชนและประชาชนช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
หลังจากเรื่องราวของมอลลี่ถูกเผยแพร่ออกไป เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม เช่น
“xังไรมาก ร้องไห้เลย ทรมานมากเลยใช่ไหมลูก ขอให้กรรมตามทัน ตามตกไปถึงคนที่ทำน้องในวันนี้ พรุ่งนี้ ให้มันทรมานกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลย”
“โห้ใจร้ายจัง อำมหิตมาก ขอให้คนทำโดนแบบที่ทำกับหมา”
ทำไมทำกับน้องแบบนี้ ไม่สงสารน้องบ้างเหรอ น้องก็มีความรู้สึกนะ ถ้ามีใครทำกับคนที่คุณรักบ้างจะรู้สึกยังไง คนที่เค้ารักหมาเค้าเลี้ยงของเค้ามา เค้ารักแบบคนในครอบครัว…”
ใจร้ายมาก เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ เป็นกำลังใจให้เจ้าของกับน้องไซมากๆๆค่ะ”
