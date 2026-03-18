รายได้ เซลล์ขายบ้าน คอนโด เงินดีไหม เจาะค่าคอมอสังหาฯ ทักษะปั้นยอดทะลุเป้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:28 น.
เจาะรายได้เซลล์อสังหาฯ เงินเดือนขายบ้าน คอนโด คิดค่าคอมมิชชั่น ยังไง แนะทริก ทักษะปั้นยอดขายทะลุเป้า ชี้พิกัด สมัครงาน

ถ้าพูดถึงอาชีพที่รายได้ไม่มีเพดาน เอเจ้นท์ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์น่าจะติดท็อปลิสต์ของตลาดงาน หลายคนรีบกระโจนเข้าไปเพราะรายได้ก้อนโต แต่ก็มีหลายคนที่ต้องผิดหวังเพราะไม่เข้าใจตัวเนื้องานถ่องแท้ ทั้งโครงสร้างรายได้ที่ซับซ้อนกว่าที่คิด ทักษะตลาดยุคนี้ต้องการ ไปจนถึงกฎหมายใหม่อย่าง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569

เซลล์ขายบ้าน คอนโด รายได้โตแบบไม่มีเพดาน

โครงสร้างรายได้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ยืดหยุ่นกว่าที่หลายคนจินตนาการ พนักงานขายประจำเต็มเวลามักได้รับเงินเดือนฐานเฉลี่ย 25,000 ถึง 46,000 บาท ระดับเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 บาท ส่วนผู้จัดการฝ่ายขายขึ้นไปถึง 67,000 บาทขึ้นไป และองค์กรมักชดเชยด้วยค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ตัวเลขที่น่าสนใจกว่า คือค่าคอมมิชชั่น ถือเป็นรายได้หลักของคนทำงานสายนี้จริง ๆ การขายบ้านหรือคอนโดมีอัตรามาตรฐานอยู่ที่ 3% ถึง 5% ของราคาซื้อขาย แปลง่าย ๆ ว่าถ้าปิดดีลบ้าน 5 ล้านบาทที่อัตรา 3% ก็ได้ 150,000 บาทในครั้งเดียว สำหรับการปล่อยเช่าสัญญา 1 ปีขึ้นไป ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ค่าเช่า 1 ถึง 2 เดือน

สวัสดิการจากบริษัทชั้นนำก็ไม่ด้อยกว่ากัน ครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ทันตกรรม การดูแลสุขภาพจิต ไปจนถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สิ่งที่คนเป็นเซลล์ต้องเตรียมใจล่วงหน้าคือตารางงานต่างจากออฟฟิศทั่วไป เพราะวันเสาร์อาทิตย์คือช่วงพีคที่ลูกค้าเข้าชมโครงการมากที่สุด วันหยุดจึงมักเป็นวันธรรมดาแทน

3 เส้นทางให้เลือกเดิน

พนักงานขายประจำโครงการ รับเงินเดือนฐานมั่นคง แลกกับค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า 3% ทำงานประจำที่สำนักงานขาย ไม่ต้องแบกต้นทุนการตลาดเอง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงในช่วงเริ่มต้น

นายหน้าสังกัดบริษัทตัวแทน ไม่มีเงินเดือนฐาน รายได้มาจากส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นกับบริษัท แต่ได้อาศัยฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กรเป็นตัวช่วย

นายหน้าอิสระ รับค่าคอมมิชชั่นเต็มตามที่ตกลงกัน ความเสี่ยงและโอกาสอยู่ที่คนเดียวกัน ต้องหาลูกค้าเอง แบกค่าการตลาดเอง และจัดการเอกสารทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง

กระบวนการทำงานของเซลล์ตั้งแต่ต้นจนจบดีล

งานของตัวแทนอสังหาฯ ไม่ได้เริ่มตอนที่ลูกค้าเดินเข้ามา แต่เริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไกลมาก กระบวนการทั้งหมดแบ่งได้เป็น 4 ช่วงหลัก

ช่วงที่ 1 รับฝากทรัพย์จากเจ้าของ

ก่อนจะมีอะไรให้ขาย ตัวแทนต้องหาทรัพย์มาก่อน นั่นคือการที่เจ้าของบ้านหรือคอนโดติดต่อมาขอให้ช่วยขายหรือปล่อยเช่าแทน เรียกว่า “รับฝากทรัพย์” ที่บริษัท Fazwaz ประเทศไทย ข้อดีคือ บริษัทมีลีดบ้าน คอนโดที่ผู้ขายต้องการขายให้แล้ว เซลล์ไม่ต้องไปหาเอง

หลังจากนั้นต้องประเมินราคาตลาด โดยเปรียบเทียบกับทรัพย์ใกล้เคียงที่ขายได้จริงในพื้นที่ ถ้าตั้งราคาสูงเกินจริง ทรัพย์จะค้างอยู่นานโดยไม่มีคนสนใจ จากนั้นต้องเก็บเอกสารจากเจ้าของให้ครบ ทั้งสำเนาโฉนด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และแบบแปลนอาคาร

ตัวแทนและเจ้าของทรัพย์ยังต้องเซ็นสัญญาแต่งตั้งนายหน้า ซึ่งมีสองแบบ แบบเปิดคือเจ้าของสามารถฝากขายกับนายหน้าหลายรายพร้อมกัน ส่วนแบบปิดคือมอบสิทธิให้นายหน้าเพียงรายเดียวเท่านั้น

ช่วงที่ 2 หาลูกค้าผ่านการตลาด

เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว งานต่อไปคือทำให้คนเห็น ในยุคนี้การตลาดออนไลน์แทบเป็นทักษะบังคับ ต้องถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอคุณภาพสูง โพสต์โซเชียลด้วยคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ใช้ SEO ดันประกาศให้ติดหน้าแรกของการค้นหา แถมปัจจุบันยังมีเครื่องมือ AI ช่วยเขียนสคริปต์นำเสนอจุดเด่นของทรัพย์ได้ด้วย

ช่วงที่ 3 พาชมและปิดการขาย

เมื่อมีลูกค้าสนใจ ตัวแทนที่ดีต้องอธิบายได้มากกว่าแค่ขนาดห้องและราคา ทั้งสภาพแวดล้อม ทิศทางแสงแดด การระบายอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานรอบข้าง ยื่นข้อเสนอพร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เช่น ของแถมหรือส่วนลด ช่วยเร่งการตัดสินใจได้ดี

ช่วงที่ 4 ปิดดีล โอนกรรมสิทธิ์

เมื่อตกลงราคากันได้ ทั้งสองฝ่ายจะเซ็น “สัญญาจะซื้อจะขาย” พร้อมวางเงินมัดจำ 1% ถึง 5% ของราคาขาย จากนั้นเปิดเวลาประมาณ 1 ถึง 3 เดือนให้ผู้ซื้อยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร เมื่อธนาคารอนุมัติแล้ว ทุกฝ่ายนัดหมายไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ถือเป็นการปิดดีลอย่างสมบูรณ์

อ่านตัวเลขการเงินให้ขาด

ตัวแทนที่ปิดดีลได้จริงต้องประเมินได้ว่าลูกค้ากู้ได้เท่าไหร่ ธนาคารดูอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เป็นหลัก โดยยอดผ่อนรวมทุกอย่างไม่ควรเกิน 30% ถึง 40% ของรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งรวมถึงค่างวดรถ สินเชื่อส่วนบุคคล และยอดชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตด้วย

สูตรคร่าว ๆ ที่ใช้ได้คือ กู้ทุก 1,000,000 บาท ผ่อนประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นลูกค้าที่มีกำลังผ่อน 21,000 บาทต่อเดือน ก็กู้ซื้ออสังหาฯ ราคา 3,000,000 บาทได้พอดี นอกจากนี้ยังต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ซื้อสำรองเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายวันโอน ทั้งค่าจดจำนอง ค่าประกันมิเตอร์ และค่าส่วนกลาง

กฎหมายและภาษีที่ต้องรู้

กฎหมายใหม่ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2568 บังคับให้ผู้พัฒนาโครงการทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ภาระนี้จะพ้นไปเมื่อผู้ซื้อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้สำเร็จ โครงการที่แบ่งที่ดินขายตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็บังคับให้ตัวแทนเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับด้วย

ด้านภาษี มี 2 ตัวที่ต้องคำนวณให้เจ้าของทรัพย์ทราบก่อนตั้งราคา ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% สำหรับกรณีถือครองน้อยกว่า 5 ปี และค่าอากรแสตมป์ 0.5% สำหรับกรณีที่หลุดพ้นเงื่อนไขภาษีธุรกิจเฉพาะ ตัวเลขเหล่านี้หักออกจากราคาขายเพื่อให้เจ้าของรู้ราคาสุทธิที่จะได้รับจริง

ขายให้ได้ ต้องเข้าใจคน

เทคนิคการปิดการขายที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่รู้ราคา สเปก แต่ต้องอ่านให้ออกว่าลูกค้าซื้อเพราะอะไร บางคนซื้อเพราะต้องการความมั่นคง บางคนซื้อเพราะอยากลงทุน บางคนซื้อเพราะแรงกดดันจากครอบครัว แรงขับที่แท้จริงเหล่านี้คือกุญแจที่นำไปสู่การปิดดีล

เส้นทางสายอาชีพในวงการขายบ้าน คอนโดเริ่มจากระดับปฏิบัติการที่เน้นปิดการขาย ก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าทีม และต่อยอดสู่ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดูแลเชิงกลยุทธ์และพัฒนาทีมงาน การสอบรับใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดประตูสู่ตลาดระดับสากล

สมัครงาน เซลล์ขายบ้านที่ไหนดี กำลังเปิดรับสมัครปี 2569

ตอนนี้ บริษัท FazWaz จัดงานเปิดรับสมัครเอเจนท์โดยตรงที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ Grande Centre Point Terminal 21 เชียงใหม่ Shangri-La Chiang Mai เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในงานมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบทุกข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างรายได้ วิธีเริ่มต้น หรือระบบการทำงานของ FazWaz ที่ช่วยให้เอเจนท์ เข้าถึงฐานข้อมูลผู้ซื้อกว่า 70,000 รายต่อเดือนจากเครือข่ายเว็บไซต์ของ FazWaz และยังมีทรัพย์ให้เลือกขายกว่า 100,000 รายการทั่วประเทศ ซึ่งหมายความว่าปัญหาเรื่อง “จะหาลูกค้าจากไหน” แทบหมดไปตั้งแต่วันแรก

อัตราค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานอยู่ที่ 30–55% สำหรับดีลขาย และ 40–60% สำหรับดีลเช่า รวมโบนัสพิเศษเมื่อลีดมาจากตัวเองสูงสุดได้ถึง 70% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทนายหน้าทั่วไปในตลาด

FazWaz มีแอป PopDeal ที่รวมระบบ CRM ไว้ในที่เดียว ใช้งานง่าย ติดตามลูกค้าและดีลได้ครบในหน้าจอเดียว นอกจากนี้ยังมีทีมหลังบ้านและทีมการเงินช่วยดูแลกระบวนการขาย รวมถึงทีมเทรนนิ่งและโค้ชชิ่งที่พัฒนาทักษะให้ต่อเนื่อง และเครือข่ายเอเจนท์ทั่วประเทศที่พร้อมแบ่งปันโอกาสร่วมกัน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

