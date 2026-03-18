ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์
เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น “ฮาดากะ มัตสึริ” สังเวยชีวิตผู้เข้าร่วมอีก 1 ราย ยอดดับรวม 2 ศพ
คืบหน้าข่าวเศร้า เทศกาลประเพณีชื่อดังของญี่ปุ่น ล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงาน ผลจากความวุ่นวายในงานเทศกาล “ไซไดจิ เอโย” (Saidaiji Eyo) หรือที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลเปลือย “ฮาดากะ มัตสึริ” ที่จังหวัดโอกายามะ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเบียดเสียดในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ศพแล้ว
สำนักข่าว RSK Sanyo Broadcasting รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ชายวัย 58 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในเมืองคุราชิกิ ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
เขาคือ 1 ใน 3 ผู้เคราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติ ระหว่างเข้าร่วมงานเทศกาลที่วัดไซไดจิ เขตฮิกาชิ เมืองโอกายามะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไฮไลต์ของงานคือการที่กลุ่มชายฉกรรจ์นับพันคนที่สวมเพียงผ้าเตี่ยว (ฟุนโดชิ) เข้ามาเบียดเสียดกันอย่างหนักเพื่อแย่งชิง “ชินกิ” หรือไม้ท่อนศักดิ์สิทธิ์คู่หนึ่ง จนเกิดเหตุสลดมีคนล้มลงกลางวงล้อมและถูกเหยียบซ้ำ
จากเหตุการณ์ชุลมุนแย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้น ศูนย์เตือนภัยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุคนล้มและพบชาย 3 คนอยู่ในสภาพหมดสติและอาการเข้าขั้นวิกฤต โดยทางตำรวจได้อัปเดตข้อมูลของทั้ง 3 รายดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายแรก (เสียชีวิต 9 มี.ค.): เป็นพนักงานบริษัทชาย วัย 48 ปี เสียชีวิตจากภาวะสมองขาดออกซิเจน
ผู้เสียชีวิตรายที่สอง (เหยื่อรายล่าสุด): ชายวัย 58 ปี ธุรกิจส่วนตัว เสียชีวิตจากภาวะอวัยวะล้มเหลว
ผู้รอดชีวิต: ชายวัย 40 กว่าปี จากเมืองมิมาซากะ ล่าสุดมีรายงานว่าเขาได้สติและฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว
