ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 10:59 น.
111
ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น “ฮาดากะ มัตสึริ” สังเวยชีวิตผู้เข้าร่วมอีก 1 ราย ยอดดับรวม 2 ศพ

คืบหน้าข่าวเศร้า เทศกาลประเพณีชื่อดังของญี่ปุ่น ล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงาน ผลจากความวุ่นวายในงานเทศกาล “ไซไดจิ เอโย” (Saidaiji Eyo) หรือที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลเปลือย “ฮาดากะ มัตสึริ” ที่จังหวัดโอกายามะ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเบียดเสียดในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ศพแล้ว

สำนักข่าว RSK Sanyo Broadcasting รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ชายวัย 58 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในเมืองคุราชิกิ ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ

เขาคือ 1 ใน 3 ผู้เคราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติ ระหว่างเข้าร่วมงานเทศกาลที่วัดไซไดจิ เขตฮิกาชิ เมืองโอกายามะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไฮไลต์ของงานคือการที่กลุ่มชายฉกรรจ์นับพันคนที่สวมเพียงผ้าเตี่ยว (ฟุนโดชิ) เข้ามาเบียดเสียดกันอย่างหนักเพื่อแย่งชิง “ชินกิ” หรือไม้ท่อนศักดิ์สิทธิ์คู่หนึ่ง จนเกิดเหตุสลดมีคนล้มลงกลางวงล้อมและถูกเหยียบซ้ำ

จากเหตุการณ์ชุลมุนแย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้น ศูนย์เตือนภัยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุคนล้มและพบชาย 3 คนอยู่ในสภาพหมดสติและอาการเข้าขั้นวิกฤต โดยทางตำรวจได้อัปเดตข้อมูลของทั้ง 3 รายดังนี้

  • ผู้เสียชีวิตรายแรก (เสียชีวิต 9 มี.ค.): เป็นพนักงานบริษัทชาย วัย 48 ปี เสียชีวิตจากภาวะสมองขาดออกซิเจน

  • ผู้เสียชีวิตรายที่สอง (เหยื่อรายล่าสุด): ชายวัย 58 ปี ธุรกิจส่วนตัว เสียชีวิตจากภาวะอวัยวะล้มเหลว

  • ผู้รอดชีวิต: ชายวัย 40 กว่าปี จากเมืองมิมาซากะ ล่าสุดมีรายงานว่าเขาได้สติและฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 10:59 น.
111
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

