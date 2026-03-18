ข่าวต่างประเทศ

แม่อายุ 92 ยิงลูกชาย ดับคาเตียง แค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา สุดท้ายตาคาคุก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 22:35 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 10:37 น.
สลด! แม่อายุ 92 ยิงลูกชายวัย 72 ดับคาเตียง ปมแค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา ก่อนจบชีวิตในเรือนจำ

รัฐแอริโซนา, สหรัฐอเมริกา — โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในครอบครัว หญิงชราวัย 92 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงลูกชายแท้ๆ วัย 72 ปี จนเสียชีวิต สาเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ลูกชายเตรียมส่งเธอไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ

คดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองฟาวน์เทนฮิลส์ รัฐแอริโซนา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและบุกเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่ง พบศพนายโทมัส วัย 72 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ ขณะที่นางแอนนา เบลสซิง วัย 92 ปี ผู้เป็นแม่ นั่งรอเจ้าหน้าที่อย่างสงบนิ่งอยู่บนเก้าอี้เอนหลังในห้องนอน

จากการสืบสวนพบว่า ปมสังหารมาจากความขัดแย้งที่สะสมมาหลายวัน หลังจากนายโทมัสบอกกับแม่ว่า เธอเริ่มมีพฤติกรรมที่ “อยู่ด้วยยากเกินไปแล้ว” เขากำลังวางแผนจะส่งเธอไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับแอนนา คำพูดดังกล่าวเปรียบเสมือนการถูกพรากอิสรภาพครั้งสุดท้ายในชีวิต เช้าวันเกิดเหตุ เธอจึงตัดสินใจซ่อนปืนพก 2 กระบอกไว้ในเสื้อคลุมอาบน้ำ เดินตรงเข้าไปในห้องนอนขณะที่ลูกชายและแฟนสาวกำลังนอนหลับ ก่อนจะลั่นไกสังหารลูกชายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

แอนนาหันปืนไปทางแฟนสาวของลูกชาย แต่ฝ่ายหญิงตั้งสติและพยายามเข้ายื้อแย่งอาวุธ แม้แอนนาจะพยายามชักปืนกระบอกที่สองออกมาแต่ก็ถูกแย่งไปได้เช่นกัน เมื่อไร้อาวุธ หญิงชราจึงเดินกลับไปที่ห้องนอนด้วยความตั้งใจเดิมที่จะปลิดชีพตัวเองตามลูกชายไป แต่ทำไม่สำเร็จ

ภายหลังถูกจับกุม แอนนาได้ให้การยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเย็นชาว่า เธอสมควรตายเพราะสิ่งที่เธอทำลงไปคือการฆาตกรรมลูกชายของตัวเอง

จากการตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนมากถึง 13 กระบอกซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน ซึ่งประวัติที่ผ่านมาตำรวจเคยได้รับแจ้งเหตุความขัดแย้งรุนแรงจากบ้านหลังนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ในทางกฎหมาย แอนนายังคงมีสิทธิครอบครองอาวุธเหล่านั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดปืนไปได้ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่แอนนาถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี เธอได้ล้มป่วยหนักด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และถูกย้ายไปรับการรักษาที่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก่อนจะเสียชีวิตลงในอีกไม่กี่เดือนต่อมา ปิดฉากชีวิตที่โหยหาอิสรภาพ แต่สุดท้ายกลับต้องมาจบลงในฐานะผู้ต้องขังคดีฆาตกรรมครอบครัวตนเอง

ทั้งนี้ กฎหมายอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก รัฐแอริโซนา เป็นหนึ่งในรัฐที่มีกฎหมายปืนผ่อนปรนที่สุดในประเทศครับ ประชาชนสามารถซื้อปืนกี่กระบอกก็ได้โดยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน ตราบใดที่ยายแอนนายังไม่เคยถูกศาลตัดสินจำคุกคดีอาญาร้ายแรง หรือถูกศาลสั่งว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอันตราย ตำรวจก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะเข้าไปยึดปืนของเธอได้ แม้จะเคยมีประวัติทะเลาะเบาะแว้งในบ้านก็ตาม

แม่อายุ 92 ยิงลูกชาย ดับคาเตียง แค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา สุดท้ายตาคาคุก ข่าวต่างประเทศ

แม่อายุ 92 ยิงลูกชาย ดับคาเตียง แค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา สุดท้ายตาคาคุก

27 วินาที ที่แล้ว
ศาลจีนชี้ ครูวูบดับขณะสอน ไม่ใช่อุบัติเหตุงาน หตุกู้ชีพเกิน 48 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนชี้ ครูวูบดับขณะสอน ไม่ใช่อุบัติเหตุงาน เหตุกู้ชีพเกิน 48 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง ข่าวต่างประเทศ

คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด เศรษฐกิจ

รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 18 ย้อนหลัง 20 งวด แนวทางงวด 18 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 18 3 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot; บันเทิง

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ บันเทิง

ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ คุณแม่สุดสตรอง ฝ่ามรสุมรักร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร เศรษฐกิจ

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจ

ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบด้วยดี! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ขอโทษ &quot;อนุทิน&quot; ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย บันเทิง

คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว ข่าว

คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท. สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ปลดล็อกรถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน ข่าว

ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย ข่าว

อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV ข่าว

ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ ข่าว

ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันที่ 18 ย้อนหลัง 20 งวด แนวทางงวด 18 มี.ค. 69

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
หวยลาววันนี้ 18 3 69

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot;

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
