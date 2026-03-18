แม่อายุ 92 ยิงลูกชาย ดับคาเตียง แค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา สุดท้ายตาคาคุก

สลด! แม่อายุ 92 ยิงลูกชายวัย 72 ดับคาเตียง ปมแค้นถูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา ก่อนจบชีวิตในเรือนจำ
รัฐแอริโซนา, สหรัฐอเมริกา — โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในครอบครัว หญิงชราวัย 92 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงลูกชายแท้ๆ วัย 72 ปี จนเสียชีวิต สาเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ลูกชายเตรียมส่งเธอไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ
คดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองฟาวน์เทนฮิลส์ รัฐแอริโซนา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและบุกเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่ง พบศพนายโทมัส วัย 72 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ ขณะที่นางแอนนา เบลสซิง วัย 92 ปี ผู้เป็นแม่ นั่งรอเจ้าหน้าที่อย่างสงบนิ่งอยู่บนเก้าอี้เอนหลังในห้องนอน
จากการสืบสวนพบว่า ปมสังหารมาจากความขัดแย้งที่สะสมมาหลายวัน หลังจากนายโทมัสบอกกับแม่ว่า เธอเริ่มมีพฤติกรรมที่ “อยู่ด้วยยากเกินไปแล้ว” เขากำลังวางแผนจะส่งเธอไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับแอนนา คำพูดดังกล่าวเปรียบเสมือนการถูกพรากอิสรภาพครั้งสุดท้ายในชีวิต เช้าวันเกิดเหตุ เธอจึงตัดสินใจซ่อนปืนพก 2 กระบอกไว้ในเสื้อคลุมอาบน้ำ เดินตรงเข้าไปในห้องนอนขณะที่ลูกชายและแฟนสาวกำลังนอนหลับ ก่อนจะลั่นไกสังหารลูกชายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แอนนาหันปืนไปทางแฟนสาวของลูกชาย แต่ฝ่ายหญิงตั้งสติและพยายามเข้ายื้อแย่งอาวุธ แม้แอนนาจะพยายามชักปืนกระบอกที่สองออกมาแต่ก็ถูกแย่งไปได้เช่นกัน เมื่อไร้อาวุธ หญิงชราจึงเดินกลับไปที่ห้องนอนด้วยความตั้งใจเดิมที่จะปลิดชีพตัวเองตามลูกชายไป แต่ทำไม่สำเร็จ
ภายหลังถูกจับกุม แอนนาได้ให้การยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเย็นชาว่า เธอสมควรตายเพราะสิ่งที่เธอทำลงไปคือการฆาตกรรมลูกชายของตัวเอง
จากการตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนมากถึง 13 กระบอกซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน ซึ่งประวัติที่ผ่านมาตำรวจเคยได้รับแจ้งเหตุความขัดแย้งรุนแรงจากบ้านหลังนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ในทางกฎหมาย แอนนายังคงมีสิทธิครอบครองอาวุธเหล่านั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดปืนไปได้ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่แอนนาถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี เธอได้ล้มป่วยหนักด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และถูกย้ายไปรับการรักษาที่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก่อนจะเสียชีวิตลงในอีกไม่กี่เดือนต่อมา ปิดฉากชีวิตที่โหยหาอิสรภาพ แต่สุดท้ายกลับต้องมาจบลงในฐานะผู้ต้องขังคดีฆาตกรรมครอบครัวตนเอง
ทั้งนี้ กฎหมายอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก รัฐแอริโซนา เป็นหนึ่งในรัฐที่มีกฎหมายปืนผ่อนปรนที่สุดในประเทศครับ ประชาชนสามารถซื้อปืนกี่กระบอกก็ได้โดยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน ตราบใดที่ยายแอนนายังไม่เคยถูกศาลตัดสินจำคุกคดีอาญาร้ายแรง หรือถูกศาลสั่งว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอันตราย ตำรวจก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะเข้าไปยึดปืนของเธอได้ แม้จะเคยมีประวัติทะเลาะเบาะแว้งในบ้านก็ตาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: