ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดสยอง ชายอังกฤษใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง ประท้วงถูกไล่ออกจากแฟลต พบมีประวัติป่วยทางจิต

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:23 น.
55

พบชายชาวอังกฤษถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพัก หลังเจ้าตัวใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง เพื่อประท้วงการถูกไล่ที่ รื้อถอนอาคารที่พัก เช็คประวัติพบเป็นผู้ป่วยจิตเวช

เกิดเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองและแปลกประหลาดที่สุดในประวัติการณ์ของทางการอังกฤษ เมื่อ เดวิด ฟายล์ (David Phyall) ชายวัย 50 ปี ตัดคอตัวเองด้วยเลื่อยยนต์ เพื่อประท้วงการที่เขาต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านพักที่สร้างมาตั้งแต่ยุค 1960 ซึ่งมีกำหนดจะถูกรื้อถอน

เดวิด ฟายล์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันเงียบสงบในแฮมเชอร์ และมีประวัติป่วยเป็นโรคทางจิต ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่ “เปราะบาง” และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน ในวันสุดท้ายของชีวิต เขาแสดงการต่อต้านอย่างไม่มีเหตุผลต่อความไม่ยุติธรรมของการถูกยึดบ้าน

ไซมอน เบิร์จ รองผู้ตรวจการศพ กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผมนั่งทำงานในฐานะรองผู้ตรวจการศพ คดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ผมจำได้”

ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบว่าห้องนั่งเล่นของเขาเต็มไปด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วพื้น, ผนัง, และตู้เก็บของ สาเหตุการเสียชีวิตของเดวิด ฟายล์ คือ บาดแผลจากเลื่อยยนต์ที่ลำคอ ทำให้คอขาดโดยสมบูรณ์ โดยเขาได้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยก่อนจะลงมือ

พ่อแม่สูงวัยของเขาได้ติดต่อตำรวจเมื่อไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบุกเข้าไปในแฟลตของเขา และพบร่างของเดวิดในห้องนั่งเล่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2008

จากการสอบสวนพบว่า เดวิด ต่อต้านการรื้อถอนแฟลตของเขาอย่างรุนแรง เขาปฏิเสธข้อเสนอที่พักทางเลือกถึง 11 ครั้ง จากสมาคมเคหะ หลังจากเรื่องถึงศาล ทรัพย์สินของเขาก็ถูกสั่งยึดคืน

ในขณะที่เพื่อนบ้านอีก 77 ยูนิตได้ย้ายออกไปหมดแล้ว เดวิดคือผู้พักอาศัยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ ผู้ตรวจการศพ เบิร์จ สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย โดยระบุว่า First Wessex Housing Group ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเดวิดแล้ว แต่เขา “ต่อต้านการย้ายออกอย่างไม่มีเหตุผล”

ผู้ตรวจการศพยังเสริมว่า “นี่เป็นวิธีฆ่าตัวตายที่น่าสยดสยอง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้ เขาคิดถี่ถ้วนแล้วว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ ผมคิดว่าเขาทำไปเพื่อดึงดูดความสนใจต่อความไม่ยุติธรรมในสถานการณ์ของเขา”

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดสยอง ชายอังกฤษใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง ประท้วงถูกไล่ออกจากแฟลต พบมีประวัติป่วยทางจิต

18 นาที ที่แล้ว
ผัวช็อก! มือดีแฉ &quot;เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ&quot; ส่งรูปโป๊-แชทอวด &quot;หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว&quot; ข่าวต่างประเทศ

ผัวช็อก! มือดีแฉ “เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ” ส่งรูปโป๊-แชทอวด “หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว”

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็กจังหวัด โดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” 7 พ.ย. นี้หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฮ่องกงจับคู่รักวัยเกษียณ โชว์สกิลสายเบิร์นกลางท่าเรือ เสี่ยงนอนคุก 7 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 มาคราวนี้ปล่อยเลขตอง คอหวยสดุ้ง รีบจดอย่างไว Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 ปล่อยเลขตองเน้นๆ คอหวยมีสดุ้ง รีบจดอย่างไว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ส่งกำลังใจ นักแสดงอาวุโส อาการทรุดหนัก หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รอบ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงวัย 40 ดับปริศนาที่รีสอร์ต “ดิสนีย์เวิลด์” ช็อกซ้ำ 3 สัปดาห์ก่อนสังเวยไป 3 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ &quot;คัลแมกี&quot; หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย ข่าว

เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส. ข่าว

พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดเขาแหลมในทองผาภูมิเปล่งประกายสีทองอร่ามในช่วงเย็น ข่าว

สาเหตุ “เขาแหลม” เป็น สีทองอร่าม อ.เจษฎา ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ.ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำระลอกใหญ่ เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย ข่าว

เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี ข่าว

ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ บันเทิง

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot; ข่าว

สาเหตุ แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง “ถวายเป็นพุทธบูชา” ตร.เร่งสอบปม จดหมายลา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน &quot;เส้นประสาทโดนตัด&quot; ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนผ่าริดสีดวงจมูก รพ.ดัง พลาด เส้นประสาทตาขาด เสี่ยงบอดถาวร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ท้า &quot;อัจฉริยะ-โรม&quot; เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ ข่าวการเมือง

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า บันเทิง

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม &quot;บินหลา สันกาลาคีรี&quot; นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68 ข่าว

สิ้นเส้นหมีก “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:23 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กจังหวัด โดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” 7 พ.ย. นี้หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 มาคราวนี้ปล่อยเลขตอง คอหวยสดุ้ง รีบจดอย่างไว

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 ปล่อยเลขตองเน้นๆ คอหวยมีสดุ้ง รีบจดอย่างไว

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
เทคนิคจัดการภาษีมรดก

เคล็ดลับจัดการภาษีมรดกให้คุ้มค่า ส่งต่อความมั่งคั่งให้ทายาท

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button