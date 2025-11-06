เคสสุดสยอง ชายอังกฤษใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง ประท้วงถูกไล่ออกจากแฟลต พบมีประวัติป่วยทางจิต
พบชายชาวอังกฤษถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพัก หลังเจ้าตัวใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง เพื่อประท้วงการถูกไล่ที่ รื้อถอนอาคารที่พัก เช็คประวัติพบเป็นผู้ป่วยจิตเวช
เกิดเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองและแปลกประหลาดที่สุดในประวัติการณ์ของทางการอังกฤษ เมื่อ เดวิด ฟายล์ (David Phyall) ชายวัย 50 ปี ตัดคอตัวเองด้วยเลื่อยยนต์ เพื่อประท้วงการที่เขาต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านพักที่สร้างมาตั้งแต่ยุค 1960 ซึ่งมีกำหนดจะถูกรื้อถอน
เดวิด ฟายล์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันเงียบสงบในแฮมเชอร์ และมีประวัติป่วยเป็นโรคทางจิต ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่ “เปราะบาง” และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน ในวันสุดท้ายของชีวิต เขาแสดงการต่อต้านอย่างไม่มีเหตุผลต่อความไม่ยุติธรรมของการถูกยึดบ้าน
ไซมอน เบิร์จ รองผู้ตรวจการศพ กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผมนั่งทำงานในฐานะรองผู้ตรวจการศพ คดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ผมจำได้”
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบว่าห้องนั่งเล่นของเขาเต็มไปด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วพื้น, ผนัง, และตู้เก็บของ สาเหตุการเสียชีวิตของเดวิด ฟายล์ คือ บาดแผลจากเลื่อยยนต์ที่ลำคอ ทำให้คอขาดโดยสมบูรณ์ โดยเขาได้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยก่อนจะลงมือ
พ่อแม่สูงวัยของเขาได้ติดต่อตำรวจเมื่อไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบุกเข้าไปในแฟลตของเขา และพบร่างของเดวิดในห้องนั่งเล่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2008
จากการสอบสวนพบว่า เดวิด ต่อต้านการรื้อถอนแฟลตของเขาอย่างรุนแรง เขาปฏิเสธข้อเสนอที่พักทางเลือกถึง 11 ครั้ง จากสมาคมเคหะ หลังจากเรื่องถึงศาล ทรัพย์สินของเขาก็ถูกสั่งยึดคืน
ในขณะที่เพื่อนบ้านอีก 77 ยูนิตได้ย้ายออกไปหมดแล้ว เดวิดคือผู้พักอาศัยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ ผู้ตรวจการศพ เบิร์จ สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย โดยระบุว่า First Wessex Housing Group ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเดวิดแล้ว แต่เขา “ต่อต้านการย้ายออกอย่างไม่มีเหตุผล”
ผู้ตรวจการศพยังเสริมว่า “นี่เป็นวิธีฆ่าตัวตายที่น่าสยดสยอง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้ เขาคิดถี่ถ้วนแล้วว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ ผมคิดว่าเขาทำไปเพื่อดึงดูดความสนใจต่อความไม่ยุติธรรมในสถานการณ์ของเขา”
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
