เขยนางแบบดังผวา ทหารคลั่งยิงใส่บ้าน ขู่ฆ่ายกครัว แค้นทำหมดอนาคต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 08:22 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 08:22 น.
เขยของ อูม โสรยา อุภัยพรม นางแบบสาวผวา หลังทหารคลั่งยิงใส่บ้าน แค้นทำหมดอนาคต โดนไล่ออกราชการ หลังเคยมีเรื่องกับบ้านนี้ เข้าใจผิดว่าให้เมียเก่าตัวเองมาซ่อน

อูม โสรยา อุภัยพรม นางแบบชื่อดัง ได้โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊ก โดยเป็นคลิปของทหารนายหนึ่งบุกมาที่บ้านของพี่เขยเพื่อมาตามหาเมีย เพราะคิดว่าเมียหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ และมีการใช้ปืนยิงเข้ามากระสุนโดนรถที่จอดในบ้าน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในบ้านเป็นอย่างมาก

โดยหลังเกิดเหตุไม่นาน เป้า อายุ 51 ปี และแจ๊ส อายุ 41 ปี ผู้เสียหายในคลิปได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าว และนายภานุมาศ จิตรวศินกุล เจ้าของเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ก่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง จ.อุดรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

เป้า เล่าว่า ต้องย้อนกลับไปเมื่อกลางปี 68 ตนและแฟนได้ขับรถไปรับ “นุ่น” ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุที่หน้าคลินิก เพื่อไปทำธุระร่วมกัน ขณะนั้นนุ่นได้หย่าขาดกับอดีตสามีแล้ว และตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการหย่าร้าง แต่ฝ่ายชายกลับดักรอ และพยายามเข้ามาทำร้าย โดยเชื่อว่าตนเป็นผู้ให้ที่หลบซ่อนอดีตภรรยา

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ปีที่ผ่านมา เรื่องราวบานปลายจนต้องไปตกลงกันที่โรงพัก เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังคงตามคุกคามไม่หยุด ต่อมาเรื่องเงียบไปช่วงหนึ่ง แต่ภายหลังก็เริ่มโพสต์ข้อความข่มขู่ในเฟซบุ๊ก เช่น “วันนี้เจอหน้าวันหน้าเจอแต่วิญญาณ” และขู่ฆ่ายกครัว

ต่อมาในเดือน มิ.ย. ผู้ก่อเหตุเคยกระโดดเข้ามาภายในบ้าน พร้อมอาวุธปืน โดยมีผู้บังคับบัญชาติดต่อมาเคลียร์ และแจ้งว่าได้มีการลงโทษแล้วจึงคิดว่าเรื่องจะยุติ แต่ไม่นานกลับมีการโพสต์คุกคามลูกหลานอีก กล่าวหาว่าสามีตนมีความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาของเขา ซึ่งไม่เป็นความจริง

กระทั่งล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 25 ม.ค. 69 ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายในเฟซบุ๊ก กระทั่งแฟนของตนขับรถตู้กลับมาถึงหน้าบ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับรถมาจอดเทียบลดกระจกเล็งปืนใส่ พร้อมตะโกนด่าทอกล่าวหาว่าพวกตน ทำให้เขาต้องออกจากราชการ และเสียอนาคต ก่อนจะยิงใส่ 1 นัด กระสุนถูกตัวรถ หากไม่ถูกตัวรถอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

คุณเป้า ระบุว่า หลังเกิดเหตุทุกคนอยู่ในอาการหวาดผวานอนไม่หลับ ต้องพากันไปพักโรงแรมชั่วคราวไม่กล้ากลับบ้าน เพราะกลัวผู้ก่อเหตุจะย้อนกลับมาทำร้าย พร้อมย้ำว่าที่ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เนื่องจากการคุกคามดังกล่าว

ภาพเมื่อ 6 ม.ค. 69

ขณะที่ พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ว่า จากการตรวจสอบแล้วเป็นกำลังพลของกองทัพบก มีประวัติกระทำความผิดซ้ำซากในหลายกรณีตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งทางหน่วยได้ลงโทษทางวินัยมาโดยตลอด

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกราคมได้หนีราชการ ทางหน่วยกำลังดำเนินการปลดออกจากราชการตามระเบียบ ส่วนเรื่องคดีอาญาที่เป็นข่าวปัจจุบันหน่วยกำลังดำเนินการเพื่อแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออกหมายจับ หากมีรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป

