แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอ “เข็มฉีดยา” เท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ
แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอเข็มฉีดยาเท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ โชคดีเห็นก่อนที่จะกลืนลงไป เตือนให้เช็กก่อนกิน
เพจเฟซบุ๊ก “บิ๊กเกรียน” โพสต์เรื่องราวเตือนภัย ของชายรายหนึ่งที่ได้ไปซื้อต้มเนื้อมาจากตลาดนัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อนำกลับมาทานเป็นมื้อค่ำที่บ้าน ในขณะที่ทานอยู่นั้น คำแรกก็ปกติดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่เมื่อจะทานคำต่อไปกลับพบสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจออยู่ในชิ้นเนื้อ
“อวสานต้มเนื้อ หนุ่มฝากเตือนภัยใกล้ตัว เจ้าตัวบอกว่าตนเองไปซื้อต้มเนื้อที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งแถวเขตอำเภอบางบ่อ กำลังจะทานให้อร่อย ตักเนื้อคำแรกไม่เป็นไร คำต่อไปเจอดี สังเกตเห็นมีอะไรบางอย่างแปลกปลอมอยู่ในชิ้นเนื้อ พอดึงออกมาดู โอ้วแม่เจ้า……
กลายเป็นเข็มฉีดยาขนาดใหญ่เท่าไม้จิ้มฟัน จบกันต้มเนื้อมื้อค่ำ… โชคดีที่สังเกตเห็นก่อนทานและกลืนลงคอ จึงฝากเตือนให้ดูก่อนกิน ส่วนร้านค้าก็ควรเช็ดก่อนปรุงเพื่อความปลอดภัย ร้านค้าคงไม่ทราบว่ามีติดชิ้นเนื้อมา”
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “ก่อนตักเข้าปากต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นแล้ว อาหารมีแต่สิ่งปนเปื้อน” , “ยึ๊ยย !!! อวสานอาหารเที่ยง” , “ก่อนนำมาปรุง แม่ค้าไม่ล้างก่อนหรอ?” , “หักฝังเนื้อ ตอนฉีดยาให้วัวแหงเลย”
- ว่าที่เจ้าสาวช็อก! บิลค่าอาหารงานแต่งพุ่งเฉียดล้าน ประกาศยกเลิกงานทันที
- ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน หนักรถขับยาก เจอสวนกลับ “พี่ก็ไม่ได้ผอม”
- รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน
