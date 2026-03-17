ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “โตเกียวเกิร์ล” 6 เดือน ไม่รอลงอาญา
ศาลพิพากษาจำคุก Tokyogurl และ Cheerio เป็นระยะเวลา 6 เดือนไม่รอลงอาญา และสารภาพลดโทษเป็นกักขัง 3 เดือน
จากกรณีที่ กองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุม นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการลงแข่ง ROV หรือ AOV ในซีเกมส์ 2025 รวมไปถึงนายไชยโย หรือ Cheerio ซึ่งเป็นร่างทรง พร้อมตั้งข้อหา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 ซึ่งทั้งสองให้การสารภาพนั้น โดนทั้งสองฟังคำพิพากษาในวันนี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่าศาลได้พิพากษาจำคุก นายไชยโย และ นางสาวณภัทร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แต่จำเลยสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน เนื่องจากส่งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกนักกีฬา E-Sport และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ
