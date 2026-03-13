ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 16:16 น.
60
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ "อามีกา" ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์
@nexta_tv

ชายชาวอเมริกันปรี่เข้าขู่ทำร้ายสตรีมเมอร์ชาวอิตาเลียนกลางถนนในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 หลังเข้าใจผิดว่าคำทักทายภาษาสเปนคือคำเหยียดเชื้อชาติ โซเชียลวิจารณ์สนั่นถึงปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินเหตุ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สตรีมเมอร์ชาวอิตาเลียนพูดคำว่า อามีกา (Amiga) คำภาษาสเปนที่มีความหมายว่า “เพื่อน” เพื่อทักทายแฟนคลับ ทว่าชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเดินผ่านมาได้ยินคำนี้พอดี ชายคนดังกล่าวเข้าใจผิดคิดว่าสตรีมเมอร์พูดคำเหยียดเชื้อชาติ (N-word) เขาจึงเดินเข้ามาหาเรื่องสตรีมเมอร์ต่อหน้ากล้องทันที

ชายอเมริกันข่มขู่ว่า “แกมีเวลา 5 วินาทีในการขอโทษ ไม่งั้นฉันจะตบแก” สตรีมเมอร์อิตาเลียนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขามีทักษะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนัก และไม่เข้าใจสาเหตุที่คนแปลกหน้าเข้ามาข่มขู่กลางถนน สตรีมเมอร์กล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชายอเมริกันยังคงพูดพึมพำว่า “โอ้โห ฉันควรตบแกอยู่ดีนะ เด็กน้อย”

เหตุการณ์นี้คือการสื่อสารที่ผิดพลาดจากสามภาษาในเวลาเดียวกัน ชาวอิตาเลียนพูดภาษาสเปน ชาวอเมริกันตีความคำพูดผ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตนเอง และเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) ชื่อ @Antunes1 โพสต์คลิปวิดีโอนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว สตรีมเมอร์ยอมขอโทษต่อหน้ากล้องเพื่อจบปัญหา แม้ว่าทุกอย่างจะเกิดจากความเข้าใจผิดก็ตาม

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ "อามีกา" ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์สด 2569
@nexta_tv

ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนพยายามค้นหาตัวตนของชายอเมริกัน ชาวเน็ตอ้างว่าชายคนนี้ชื่อ มาลิก สแตนลีย์ (Malik Stanley) นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เคยเล่นให้กับทีมมูนิค เรเวนส์ (Munich Ravens) และทีมอื่นในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกมายืนยันข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการ

กระแสความคิดเห็นในโลกออนไลน์แตกออกเป็นสองฝ่าย ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าชายอเมริกันแสดงปฏิกิริยารุนแรงเกินเหตุ เพราะเขาตัดสินคำพูดโดยไม่รู้บริบท ขณะที่ชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้าใจความอ่อนไหวเรื่องคำเหยียดเชื้อชาติที่ฝังรากลึกมาจากประวัติศาสตร์ แม้กรณีนี้จะเกิดจากความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงก็ตาม

ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมักรู้จักคำเหยียดเชื้อชาตินี้ผ่านเพลงแร็ปเท่านั้น คนนอกวัฒนธรรมอเมริกันแทบไม่มีทางรู้ถึงความรุนแรงและน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ของคำนี้ คนที่ไม่ได้เติบโตในสังคมอเมริกันจึงไม่เข้าใจความอ่อนไหวของคำดังกล่าว

เหตุการณ์ความวุ่นวายจบลงโดยไม่มีใครใช้ความรุนแรง หลังจากสตรีมเมอร์อิตาเลียนยอมกล่าวคำขอโทษ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

31 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ &quot;อามีกา&quot; ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทร. เบรก ส่ง &quot;เจ็ตสกี&quot; ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย ข่าว

ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย ยันไม่ได้เจตนาล่วงเกิน แค่ล้อเพื่อเตือน ข่าว

สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ แนะให้ลูกเรือใจกล้า เดินเรือขนน้ำมันฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ โวสนั่นจมเรืออิหร่านสิ้น ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 เปิดเลขเด่น 2-6-3-7-0 แตกชุด 2 ตัว 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ บันเทิง

จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี ข่าว

กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทักษิณ ชินวัตร ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่ ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน เศรษฐกิจ

สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนาลโย โพสต์เตือน กัน จอมพลัง ปมขี่เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยกลางช่องแคบฮอร์มุซ ข่าว

อนาลโย ซัด กัน จอมพลัง หยุดหาแสง แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือ ลั่น เก่งแค่ไหนก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 16:16 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button