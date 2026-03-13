คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์
ชายชาวอเมริกันปรี่เข้าขู่ทำร้ายสตรีมเมอร์ชาวอิตาเลียนกลางถนนในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 หลังเข้าใจผิดว่าคำทักทายภาษาสเปนคือคำเหยียดเชื้อชาติ โซเชียลวิจารณ์สนั่นถึงปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินเหตุ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สตรีมเมอร์ชาวอิตาเลียนพูดคำว่า อามีกา (Amiga) คำภาษาสเปนที่มีความหมายว่า “เพื่อน” เพื่อทักทายแฟนคลับ ทว่าชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเดินผ่านมาได้ยินคำนี้พอดี ชายคนดังกล่าวเข้าใจผิดคิดว่าสตรีมเมอร์พูดคำเหยียดเชื้อชาติ (N-word) เขาจึงเดินเข้ามาหาเรื่องสตรีมเมอร์ต่อหน้ากล้องทันที
ชายอเมริกันข่มขู่ว่า “แกมีเวลา 5 วินาทีในการขอโทษ ไม่งั้นฉันจะตบแก” สตรีมเมอร์อิตาเลียนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขามีทักษะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนัก และไม่เข้าใจสาเหตุที่คนแปลกหน้าเข้ามาข่มขู่กลางถนน สตรีมเมอร์กล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชายอเมริกันยังคงพูดพึมพำว่า “โอ้โห ฉันควรตบแกอยู่ดีนะ เด็กน้อย”
เหตุการณ์นี้คือการสื่อสารที่ผิดพลาดจากสามภาษาในเวลาเดียวกัน ชาวอิตาเลียนพูดภาษาสเปน ชาวอเมริกันตีความคำพูดผ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตนเอง และเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนในประเทศญี่ปุ่น
ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) ชื่อ @Antunes1 โพสต์คลิปวิดีโอนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว สตรีมเมอร์ยอมขอโทษต่อหน้ากล้องเพื่อจบปัญหา แม้ว่าทุกอย่างจะเกิดจากความเข้าใจผิดก็ตาม
ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนพยายามค้นหาตัวตนของชายอเมริกัน ชาวเน็ตอ้างว่าชายคนนี้ชื่อ มาลิก สแตนลีย์ (Malik Stanley) นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เคยเล่นให้กับทีมมูนิค เรเวนส์ (Munich Ravens) และทีมอื่นในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกมายืนยันข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการ
กระแสความคิดเห็นในโลกออนไลน์แตกออกเป็นสองฝ่าย ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าชายอเมริกันแสดงปฏิกิริยารุนแรงเกินเหตุ เพราะเขาตัดสินคำพูดโดยไม่รู้บริบท ขณะที่ชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้าใจความอ่อนไหวเรื่องคำเหยียดเชื้อชาติที่ฝังรากลึกมาจากประวัติศาสตร์ แม้กรณีนี้จะเกิดจากความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงก็ตาม
ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมักรู้จักคำเหยียดเชื้อชาตินี้ผ่านเพลงแร็ปเท่านั้น คนนอกวัฒนธรรมอเมริกันแทบไม่มีทางรู้ถึงความรุนแรงและน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ของคำนี้ คนที่ไม่ได้เติบโตในสังคมอเมริกันจึงไม่เข้าใจความอ่อนไหวของคำดังกล่าว
เหตุการณ์ความวุ่นวายจบลงโดยไม่มีใครใช้ความรุนแรง หลังจากสตรีมเมอร์อิตาเลียนยอมกล่าวคำขอโทษ
A streamer in Japan greeted some fans with the Spanish word “amigо” (meaning “friend”)
A passing Black American, misunderstanding the word as “nigga,” aggressively confronted him.
“You have five seconds to apologize before I slap you,” he threatened. pic.twitter.com/UzKoOZbQ0U
— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026
