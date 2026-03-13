ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต
ตำรวจโอซากาบุกค้น 8 จุด บริษัทรับเหมา DIO ในจังหวัดกุนมะ หลังลอบรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 44 ล้านเยนโดยไร้ใบอนุญาต ปลุกกระแสตรวจสอบความโปร่งใสโครงการระดับชาติมูลค่า 867 ล้านบาทอีกครั้ง
ตำรวจเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ 8 แห่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทก่อสร้าง “ดีไอโอ” (DIO) ในเมืองทากาซากิ จังหวัดกุนมะ เหตุการณ์นี้ดึงความสนใจของสังคมกลับมาที่โครงการศาลาไทยในงานโอซากา เอ็กซ์โป 2025 อีกครั้ง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้ามูลค่า 44 ล้านเยนโดยไม่มีใบอนุญาต โครงการศาลาไทยนี้ใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึง 867 ล้านบาทและมีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้น
ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานและที่พักอาศัยของผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดไซตามะและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2026 เจ้าหน้าที่ยึดเอกสารงานก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และสิ่งของอื่นรวมกว่า 110 รายการ ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนรายละเอียดการจ้างงานทั้งหมดอย่างละเอียด
รับงานไฟฟ้า 44 ล้านเยนไร้ใบอนุญาต
แหล่งข่าวในวงการสืบสวนระบุว่า บริษัท DIO รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในศาลาไทยราคาประมาณ 44 ล้านเยน (ราว 10.2 ล้านบาท) เมื่อเดือนตุลาคม 2024 กฎหมายก่อสร้างของญี่ปุ่นกำหนดให้บริษัทที่รับงานมูลค่า 5 ล้านเยนขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อสร้างจากรัฐบาลกลางหรือจังหวัด แต่บริษัท DIO ไม่เคยได้รับใบอนุญาตนี้
ทางการญี่ปุ่นทราบปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้ว ในเดือนมิถุนายน 2025 บริษัทก่อสร้างอีกรายที่ทำงานในศาลาไทยเข้าแจ้งเรื่องค่างานค้างชำระต่อเจ้าหน้าที่จังหวัดโอซากา การสอบสวนเรื่องค้างชำระนำไปสู่การพบเบาะแสการรับงานเถื่อนของ DIO จังหวัดโอซากาจึงสั่งระงับการประกอบกิจการของบริษัท DIO เป็นเวลา 30 วันเมื่อเดือนกันยายน 2025 ก่อนที่ตำรวจจะนำกำลังเข้าตรวจค้นในครั้งนี้
ปมฉาวศาลาไทยและวิกฤตเอ็กซ์โป
สำหรับศาลาไทย รัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างและดำเนินการกว่า 867 ล้านบาท โครงการนี้ดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 2 ล้านคนตลอดงาน อย่างไรก็ตาม ประชาชนและสื่อมวลชนเคยตั้งข้อกังขาเรื่องกระบวนการประมูลและการใช้งบประมาณของศาลาไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การที่ผู้รับเหมาช่วงไม่มีใบอนุญาตเข้ามาทำงานในโครงการระดับชาตินี้ จึงทำให้สังคมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับศาลาไทยเพียงแห่งเดียว ก่อนหน้านี้ตำรวจส่งฟ้องบริษัทก่อสร้างในโอซาการายหนึ่งข้อหารับงานก่อสร้างศาลาประเทศแองโกลาโดยไม่มีใบอนุญาต ศาลสั่งปรับบริษัทดังกล่าว 300,000 เยน
นอกจากนี้ งานโอซากา เอ็กซ์โป 2025 กำลังเผชิญวิกฤตค้างชำระค่าก่อสร้างอย่างหนัก บริษัทรับเหมาย่อยประมาณ 30 รายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายรวม 2 พันล้านเยน (ราว 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการทำงานในพาวิลเลียนต่างประเทศ 11 แห่ง
ตำรวจโอซากายืนยันการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดการรับจ้างงานในศาลาไทยทั้งหมด
ข่าวนี้อิงจากการให้ข้อมูลของแหล่งข่าวในวงการสืบสวนต่อสื่อญี่ปุ่น ตำรวจโอซากายังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่อบริษัท DIO ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าวนี้
อ่านข่าวต่างประเทศ
- คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์
- คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม
- เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: