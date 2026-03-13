ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 00:47 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:52 น.
หยุดหาทำ ความเชื่อ ทายาสีฟันที่ หัวน้องชาย” หวังอึดทนนาน 30 นาที ระวังเสี่ยงแผลแสบพอง

เห็นข่าวลือนี้จากไต้หวันแล้วต้องรีบเบรกตัวโก่งเลย สำหรับความเชื่อผิดๆ ที่แชร์กันว่า การเอายาสีฟันหรือน้ำมันสะระแหน่ไปทาที่ปลายหัวน้องชายจะช่วยให้รู้สึกชา ลดความไวต่อสัมผัส ยืดเวลาแห่งความสุขจาก 3 นาทีเป็น 30 นาทีได้

เรื่องนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะยืนยันชัดเจนเลยครับว่าอย่าหาทำเด็ดขาด

หลายคนหลงเชื่อเพราะคิดว่า “เมนทอล” ในยาสีฟันจะทำให้รู้สึกเย็นและชา แต่นอกจากเมนทอลแล้ว ยาสีฟันยังเต็มไปด้วยสารเคมีที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผิวหนังบอบบางซ่อนเร้น เช่น สารขัดฟันและสารลดแรงตึงผิวทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง

แทนที่จะอึดทนนาน คุณอาจจะได้อาการแพ้ คัน แดง บวม หรือหนักสุดคือผิวหนังอักเสบจนเป็นแผลพอง ซึ่งทรมานและต้องเสียเวลาไปหาหมอรักษาอีกยาวเลยครับ

สาเหตุที่แท้จริงของอาการล่มปากอ่าว (หลั่งเร็ว)

อาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ไม่ได้แก้ได้ด้วยการทำให้ผิวหนังชาเสมอไป เพราะต้นตอจริงๆ มักมาจากระบบภายในร่างกายและจิตใจ ฮอร์โมนเซโรโทนินไม่สมดุล สารสื่อประสาทตัวนี้มีผลต่อการควบคุมอารมณ์และการหลั่ง หากระบบนี้รวน ก็จะทำให้หลั่งเร็วขึ้น ปัญหาทางจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล หรือประสบการณ์ฝังใจในอดีต

โรคแฝง เช่น การอักเสบเรื้อรัง (เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ) หรือโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ไปทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย

วิธีแก้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ฉบับแพทย์แนะนำ

ถ้าใครกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ ทิ้งยาสีฟันไปได้เลยครับ แล้วหันมาใช้วิธีทางการแพทย์ที่เห็นผลและปลอดภัยกว่า

  • ใช้ยาเฉพาะทาง: แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อปรับระดับเซโรโทนินในสมอง หรือให้ใช้ “สเปรย์/เจลชะลอการหลั่ง” ที่เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จริงๆ ไม่ทำร้ายผิว

  • กายบริหารแบบคีเกล: การฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จะช่วยให้ควบคุมการหลั่งและการแข็งตัวได้ดีขึ้นมาก

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากมาจากความเครียด การบำบัดทางจิตวิทยาหรือพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางคือทางออกที่ดีที่สุด

  • ใช้คลื่นพลังงานต่ำ: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานในกรณีที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล

เช็กให้ชัวร์ เราเข้าข่าย “หลั่งเร็ว” จริงไหม?

คุณหมอฝากบอกว่า การหลั่งเร็วเป็นบางครั้งบางคราวเวลาตื่นเต้นมากๆ ถือเป็นเรื่องปกติครับ! ตามนิยามของสมาคมการแพทย์ทางเพศระหว่างประเทศ (ISSM) ระบุว่า อาการที่เข้าข่ายต้องรักษาคือ “การหลั่งภายใน 1-3 นาทีหลังสอดใส่ และเป็นแบบนี้ติดต่อกันนานถึง 6 เดือน” หากเข้าเกณฑ์นี้ ค่อยเดินเข้าคลินิกไปปรึกษาแพทย์อย่างสบายใจได้เลยครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้ ข่าวต่างประเทศ

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าวต่างประเทศ

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ &quot;อามีกา&quot; ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทร. เบรก ส่ง &quot;เจ็ตสกี&quot; ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย ข่าว

ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย ยันไม่ได้เจตนาล่วงเกิน แค่ล้อเพื่อเตือน ข่าว

สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ แนะให้ลูกเรือใจกล้า เดินเรือขนน้ำมันฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ โวสนั่นจมเรืออิหร่านสิ้น ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 เปิดเลขเด่น 2-6-3-7-0 แตกชุด 2 ตัว 3 ตัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ บันเทิง

จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี ข่าว

กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทักษิณ ชินวัตร ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่ ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
