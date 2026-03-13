ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?
หยุดหาทำ ความเชื่อ ทายาสีฟันที่ หัวน้องชาย” หวังอึดทนนาน 30 นาที ระวังเสี่ยงแผลแสบพอง
เห็นข่าวลือนี้จากไต้หวันแล้วต้องรีบเบรกตัวโก่งเลย สำหรับความเชื่อผิดๆ ที่แชร์กันว่า การเอายาสีฟันหรือน้ำมันสะระแหน่ไปทาที่ปลายหัวน้องชายจะช่วยให้รู้สึกชา ลดความไวต่อสัมผัส ยืดเวลาแห่งความสุขจาก 3 นาทีเป็น 30 นาทีได้
เรื่องนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะยืนยันชัดเจนเลยครับว่าอย่าหาทำเด็ดขาด
หลายคนหลงเชื่อเพราะคิดว่า “เมนทอล” ในยาสีฟันจะทำให้รู้สึกเย็นและชา แต่นอกจากเมนทอลแล้ว ยาสีฟันยังเต็มไปด้วยสารเคมีที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผิวหนังบอบบางซ่อนเร้น เช่น สารขัดฟันและสารลดแรงตึงผิวทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง
แทนที่จะอึดทนนาน คุณอาจจะได้อาการแพ้ คัน แดง บวม หรือหนักสุดคือผิวหนังอักเสบจนเป็นแผลพอง ซึ่งทรมานและต้องเสียเวลาไปหาหมอรักษาอีกยาวเลยครับ
สาเหตุที่แท้จริงของอาการล่มปากอ่าว (หลั่งเร็ว)
อาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ไม่ได้แก้ได้ด้วยการทำให้ผิวหนังชาเสมอไป เพราะต้นตอจริงๆ มักมาจากระบบภายในร่างกายและจิตใจ ฮอร์โมนเซโรโทนินไม่สมดุล สารสื่อประสาทตัวนี้มีผลต่อการควบคุมอารมณ์และการหลั่ง หากระบบนี้รวน ก็จะทำให้หลั่งเร็วขึ้น ปัญหาทางจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล หรือประสบการณ์ฝังใจในอดีต
โรคแฝง เช่น การอักเสบเรื้อรัง (เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ) หรือโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ไปทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย
วิธีแก้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ฉบับแพทย์แนะนำ
ถ้าใครกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ ทิ้งยาสีฟันไปได้เลยครับ แล้วหันมาใช้วิธีทางการแพทย์ที่เห็นผลและปลอดภัยกว่า
ใช้ยาเฉพาะทาง: แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อปรับระดับเซโรโทนินในสมอง หรือให้ใช้ “สเปรย์/เจลชะลอการหลั่ง” ที่เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จริงๆ ไม่ทำร้ายผิว
กายบริหารแบบคีเกล: การฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จะช่วยให้ควบคุมการหลั่งและการแข็งตัวได้ดีขึ้นมาก
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากมาจากความเครียด การบำบัดทางจิตวิทยาหรือพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางคือทางออกที่ดีที่สุด
ใช้คลื่นพลังงานต่ำ: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานในกรณีที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล
เช็กให้ชัวร์ เราเข้าข่าย “หลั่งเร็ว” จริงไหม?
คุณหมอฝากบอกว่า การหลั่งเร็วเป็นบางครั้งบางคราวเวลาตื่นเต้นมากๆ ถือเป็นเรื่องปกติครับ! ตามนิยามของสมาคมการแพทย์ทางเพศระหว่างประเทศ (ISSM) ระบุว่า อาการที่เข้าข่ายต้องรักษาคือ “การหลั่งภายใน 1-3 นาทีหลังสอดใส่ และเป็นแบบนี้ติดต่อกันนานถึง 6 เดือน” หากเข้าเกณฑ์นี้ ค่อยเดินเข้าคลินิกไปปรึกษาแพทย์อย่างสบายใจได้เลยครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 9 วิธีทำให้เสร็จช้า แก้ปัญหาหลั่งเร็ว กู้วิกฤตเสือปืนไว อึดถูกใจท่านชาย
- ล่มปากอ่าว! หนุ่ม 19 ต่อคิวซั่มดาว OnlyFans เย 1000 คน โดนแม่ไล่ตามกลับบ้าน
- สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย
