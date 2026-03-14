แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด
ศาลอังกฤษสั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่โหดจับหัวทารกวัย 2 เดือนกระแทกพื้นดับ อ้างอุบัติเหตุก่อนโยนบาปให้สามีที่ล่วงลับ
ศาลเมืองโคเวนทรี ของอังกฤษมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ซารา อาร์ซาลาน หรือชื่อเดิม ชารันดีป ทัลวันดี วัย 31 ปี ในข้อหาฆาตกรรม ด.ญ.ฮาร์ลีน เบนส์ ลูกสาวแท้ๆ วัยเพียง 2 เดือนของตนเอง ซึ่งเธอจะต้องรับโทษขั้นต่ำ 19 ปี ถึงจะมีสิทธิลดยห่อนโทษ
แม่ใจมารก่อเหตุจับศีรษะลูกกระแทกกับพื้นบ้านอย่างรุนแรงในอารมณ์โกรธจัดจนทารกน้อยเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านพักในย่านเวสต์บรอมวิช ใกล้เมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2020
ผู้พิพากษา คาวานาจ เคซี ชี้แจงในการอ่านคำพิพากษาว่า แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความเหนื่อยล้าและเครียดสะสมของการเป็นแม่ลูกอ่อน ประกอบกับเสียงร้องไห้ไม่หยุดของทารก ทำให้ซาราเกิดอาการฟิวส์ขาดและลงมือทำร้ายลูกด้วยความรุนแรง
แม้การทำร้ายจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ทารกน้อยกลับต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บสาหัสขั้นวิกฤต ทั้งกะโหลกศีรษะร้าว กระดูกไหปลาร้าหัก ขาซ้ายหัก กระดูกสันหลังบาดเจ็บ และสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงจนไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ เสียชีวิตลงในวันรุ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น หลักฐานทางการแพทย์ยังพบรอยร้าวที่กระดูกซี่โครงซึ่งเกิดจากการถูกจับกระแทกอย่างรุนแรงในช่วง 3-6 วันก่อนหน้าเหตุการณ์สลด เป็นหลักฐานใช้ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว
ความน่าหดหู่ของคดีนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมของจำเลยที่พยายามแต่งเรื่องโกหกเพื่อปัดความรับผิดชอบ ในตอนแรกที่นายจาตินเดอร์ เบนส์ ผู้เป็นพ่อ โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซาราอ้างกับตำรวจว่าลูกดิ้นหลุดมือและตกลงพื้นขณะเปลี่ยนผ้าอ้อม แต่โศกนาฏกรรมของครอบครัวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อนายเบนส์ตัดสินใจจบชีวิตตนเองด้วยความโศกเศร้าในเดือนสิงหาคมปี 2022
ตำรวจเข้าสอบปากคำซาราอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของสามี เธอกลับเปลี่ยนคำให้การใหม่หน้าตาเฉย แต่งเรื่องโยนความผิดทั้งหมดไปให้สามีที่ล่วงลับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายทั้งเธอและลูก ซึ่งศาลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข้ออ้างจอมปลอม เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่านายเบนส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้แต่อย่างใด
ด้านสารวัตรสืบสวน ฟิล พูล จากหน่วยคดีฆาตกรรมตำรวจเวสต์มิดแลนด์ส เปิดเผยหลังทราบคำตัดสินว่า คดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทีมสืบสวนทุกคนอย่างมาก ฮาร์ลีนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนที่ควรจะปกป้องเธอให้ปลอดภัยที่สุด ซาราไม่เคยแสดงความสำนึกผิด ซ้ำยังเอาแต่โกหกซ้ำซากแม้จะถูกต้อนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
การตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจึงถือเป็นการทวงคืนความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำพิพากษานี้จะนำความสงบสุขมาสู่ดวงวิญญาณของหนูน้อยฮาร์ลีนได้เสียที
