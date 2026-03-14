ข่าวต่างประเทศ

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 08:24 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 16:28 น.
ศาลอังกฤษสั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่โหดจับหัวทารกวัย 2 เดือนกระแทกพื้นดับ อ้างอุบัติเหตุก่อนโยนบาปให้สามีที่ล่วงลับ

ศาลเมืองโคเวนทรี ของอังกฤษมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ซารา อาร์ซาลาน หรือชื่อเดิม ชารันดีป ทัลวันดี วัย 31 ปี ในข้อหาฆาตกรรม ด.ญ.ฮาร์ลีน เบนส์ ลูกสาวแท้ๆ วัยเพียง 2 เดือนของตนเอง ซึ่งเธอจะต้องรับโทษขั้นต่ำ 19 ปี ถึงจะมีสิทธิลดยห่อนโทษ

แม่ใจมารก่อเหตุจับศีรษะลูกกระแทกกับพื้นบ้านอย่างรุนแรงในอารมณ์โกรธจัดจนทารกน้อยเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านพักในย่านเวสต์บรอมวิช ใกล้เมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2020

ผู้พิพากษา คาวานาจ เคซี ชี้แจงในการอ่านคำพิพากษาว่า แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความเหนื่อยล้าและเครียดสะสมของการเป็นแม่ลูกอ่อน ประกอบกับเสียงร้องไห้ไม่หยุดของทารก ทำให้ซาราเกิดอาการฟิวส์ขาดและลงมือทำร้ายลูกด้วยความรุนแรง

แม้การทำร้ายจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ทารกน้อยกลับต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บสาหัสขั้นวิกฤต ทั้งกะโหลกศีรษะร้าว กระดูกไหปลาร้าหัก ขาซ้ายหัก กระดูกสันหลังบาดเจ็บ และสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงจนไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ เสียชีวิตลงในวันรุ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น หลักฐานทางการแพทย์ยังพบรอยร้าวที่กระดูกซี่โครงซึ่งเกิดจากการถูกจับกระแทกอย่างรุนแรงในช่วง 3-6 วันก่อนหน้าเหตุการณ์สลด เป็นหลักฐานใช้ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว

ความน่าหดหู่ของคดีนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมของจำเลยที่พยายามแต่งเรื่องโกหกเพื่อปัดความรับผิดชอบ ในตอนแรกที่นายจาตินเดอร์ เบนส์ ผู้เป็นพ่อ โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซาราอ้างกับตำรวจว่าลูกดิ้นหลุดมือและตกลงพื้นขณะเปลี่ยนผ้าอ้อม แต่โศกนาฏกรรมของครอบครัวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อนายเบนส์ตัดสินใจจบชีวิตตนเองด้วยความโศกเศร้าในเดือนสิงหาคมปี 2022

ตำรวจเข้าสอบปากคำซาราอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของสามี เธอกลับเปลี่ยนคำให้การใหม่หน้าตาเฉย แต่งเรื่องโยนความผิดทั้งหมดไปให้สามีที่ล่วงลับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายทั้งเธอและลูก ซึ่งศาลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข้ออ้างจอมปลอม เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่านายเบนส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้แต่อย่างใด

ด้านสารวัตรสืบสวน ฟิล พูล จากหน่วยคดีฆาตกรรมตำรวจเวสต์มิดแลนด์ส เปิดเผยหลังทราบคำตัดสินว่า คดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทีมสืบสวนทุกคนอย่างมาก ฮาร์ลีนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนที่ควรจะปกป้องเธอให้ปลอดภัยที่สุด ซาราไม่เคยแสดงความสำนึกผิด ซ้ำยังเอาแต่โกหกซ้ำซากแม้จะถูกต้อนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

การตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจึงถือเป็นการทวงคืนความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำพิพากษานี้จะนำความสงบสุขมาสู่ดวงวิญญาณของหนูน้อยฮาร์ลีนได้เสียที

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

9 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

31 นาที ที่แล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช. ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

39 นาที ที่แล้ว
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

51 นาที ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน ข่าว

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่ บันเทิง

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลังแปรงฟัน ห้ามบ้วนน้ำเปล่า คนไทยส่วนใหญ่ทำผิด ว่าทำไม “ฟันผุ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน ข่าวต่างประเทศ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา &quot;ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 3 69 ดูดวง

5 ราศี บุญหล่นทับรับทรัพย์ก้อนโต มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ได้โชคลาภที่ไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม? ข่าว

ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้ ข่าวต่างประเทศ

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าวต่างประเทศ

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
Back to top button