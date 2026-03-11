ข่าวดาราบันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 14:57 น.
ส่งกำลังใจ หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น ที่เซี่ยงไฮ้ คาดผลจากควันซิกา พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องดัง หนึ่ง อภิวัฒน์ หรือ หนึ่ง ETC ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเกิดวูบจนล้มหัวกระแทกพื้น ขณะเที่ยวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วงหนักมาก ล่าสุดเมื่อวานนี้ (10 มี.ค. 69) หนึ่ง ได้ไปร่วมงาน “THE GUITAR MAG AWARDS 2026” ณ ONE BANGKOK FORUM หลังหมออนุญาตให้ออกจากรพ.ได้ 2 วัน

โอกาสนี้เองเหล่านักข่าวที่ปักหลักรออยู่บริเวณงานก็เลยได้จ่อไมค์สัมภาษณ์ หนึ่ง ETC เพื่ออัปเดตอาการล่าสุด รวมถึงวสาเหตุที่วูบล้มในวันนั้น โดย หนึ่ง ETC ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “อาการตอนนี้ก็ยังมีมึน และร้าวหลังอยู่ แต่เป็นอาการที่คุณหมอบอกว่าโอเคแล้ว เพราะทำซีทีสแกน เอ็มอาร์ไอ สแกนสมอง เช็กผลเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจทั้งหมดแล้ว ซึ่งทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็เหลืออาการฟกช้ำเท่านั้น”

นอกจากนั้น หนึ่ง ETC ยังได้เผยสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัววูบล้มจนหัวและหลังกระแทกพื้นด้วยว่า “วันนั้นตนอยู่ในบาร์ค็อกเทลแห่งหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าข้างในสามารถสูบบุหรี่ได้ ซึ่งมันใช้บุหรี่ แต่มันเป็นบาร์ซิกา พอเข้าไปก็รู้สึกเอะใจตั้งแต่แรกว่ากลิ่นควันมันฟุ้งมาก แต่ก็คิดว่าเคยเข้าบาร์ซิกาในกรุงเทพฯ มาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไร เลยบอกกับเพื่อนว่าลองดูมันได้ฟิลดี แล้วก็เป็นควัน ๆ ถ่ายรูปสวยดี เข้าไปอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนหายใจไม่ค่อยสุด จังหวะลุกขึ้นจะไปสูดอากาศมันเกิดวูบ จากนั้นก็ภาพตัดไปเลย

คุยกับหมอว่าช่วงที่ลุกความดันในร่างกายน่าจะตกด้วย ช่วงนั้นก็อ่อนเเพลียสะสมด้วย อาจจะเป็นภาวะเหมือนขาดออกซิเจนเฉียบพลัน หรือแพ้สารบางอย่างในควัน

ตอนล้มไม่รู้ตัวเลย รู้ตัวอีกทีคือนอนหงายอยู่ที่พื้นแล้ว เจ็บหลัง เจ็บคอแล้ว แต่ก็มีสติตลอด พยายามหายใจ หายใจไม่ออก พยายามบอกภรรยาและเพื่อนว่าให้พาออกไปข้างนอกที เพราะหายใจไม่ได้ ร่างกายก็หาวตลอดเวลา เหมือนขาดออกซิเจน มันไม่ได้เป็นโรค มันเหมือนภาวะที่เกิดขึ้นฉับพลันที่ร่างกายเรารีแอคกับสภาพแวดล้อมนั้น

ยอมรับตอนนี้เข็ดแล้ว ซิการ์ควันมันหนัก คิดว่ามันโหดกว่าบุหรี่ ควันบุหรี่เคยเจอมาอยู่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้น แต่อันนี้อยู่ไม่ได้ อย่าได้เจอกันอีกเลย เพราะหลังจากที่ล้มก็มีหลายคนทักมาว่าเป็นอาการคล้าย ๆ กัน

ตอนนี้หมอก็ไม่ได้สั่งห้ามอะไร ก็มีถามหมอเรื่องอาการมึนหัวที่ยังมีอยู่ หมอก็บอกให้อยู่กับมันให้ได้ มันจะเป็นไปสักพักจนกว่าร่างกายจะค่อย ๆ ปรับตัว ก็มีให้ยาแก้มึนมาทาน มันจะมีอาการมึนบางมุมเช่น เวลาก้ม หรือนอนหงาย ก็ขอให้มันหายขาด หลังจากนี้ก็มีได้ติดตามอาการกับคุณหมออีกเรื่อย ๆ ตามนัด”

หนึ่ง ETC ทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณแฟน ๆ ทุกช่องทางที่ติดต่อมา ทุกข้อความ ดอกไม้ทุกช่อที่แสดงความห่วงใยกันมา ก็เพิ่งรู้ว่ามีคนเป็นห่วงเราเยอะขนาดนี้ ก็รู้สึกดีใจมาก ๆ ตอนที่ล้มดีที่ล้มบนพื้นโล่ง ๆ ถ้าเป็นขอบโต๊ะไม่มีทางรู้เลยว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ ขนาดล้มที่พื้นปกติ ลืมตามาแล้วคิดทบทวนยังรู้สึกว่านั่นคือขอบคุณพระเจ้ามาก ๆ”

ภาพจาก : IG neungetc

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

