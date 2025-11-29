ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 13:33 น.
102
กทม ปิดถนน 26 สาย
ภาพ @bangkokbma

กรุงเพทมหานคร แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางจัด Amazing Thai Marathon Bangkok 2025 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 นี้

สถานีตำรวจนครบาลสามเสน แจ้งประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลี่ยงงานวิ่ง ATM 2025 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จะมีการจัดงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม จึงขอแนะนำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้เส้นทางเลี่ยงที่จัดทำไว้ ทั้งเส้นทางไป โบ๊เบ๊ – สำเพ็ง – สนามบินดอนเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในพื้นที่

งานจราจร สน.สามเสน ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณที่ร่วมสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปิดถนน วันที่ 29-30 พ.ย. นี้ จัดงาน Amazing Thai Marathon Bangkok ⛔ ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้

  1. ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานเฉลิมหล้า 56 ถึงแยกสามย่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 -05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  2. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  3. ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  4. ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  5. ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
  6. ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  7. ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  8. ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  9. ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  10. ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  11. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  12. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาถึงแยกพล 1 ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  13. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  14. ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  15. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกมัฆวาน ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  16. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  17. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  18. ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.68 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  19. ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  20. ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  21. ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  22. ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงแยกกัลยาณไมตรี ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  23. ถนนสนามไชย ตั้งแต่วงเวียนรักษาดินแดนถึงแยกป้อมเผด็จ ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  24. ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  25. ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  26. ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกราชเทวี ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  27. ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชยการ ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  28. ถนนลิขิต ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  29. ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครราชสีมาถึงแยกตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  30. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกประชาเกษม ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  31. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยก จปร. ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  32. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
  33. ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
  34. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เฉพาะด้านขาเข้า) ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.30 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68

สน.สามเสน แจ้งประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลี่ยงงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 (ATM 2025) ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม จึงขอแนะนำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้เส้นทางเลี่ยงที่จัดทำไว้ ทั้งเส้นทางไป โบ๊เบ๊-สำเพ็ง-สนามบินดอนเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในพื้นที่.

ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma
ภาพ Facebook @bangkokbma

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

4 นาที ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

22 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก บันเทิง

น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ ทนายเกิดผล ข่าวการเมือง

กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ข่าว

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสมนึก อายุ 60 ข่าว

จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ตัวแทนคนไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน บันเทิง

โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ร่วมงานเปิดตัวหนัง Avatar Fire and Ash

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี Line News

ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว ท่องเที่ยว

5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 11 68 ดูดวง

2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานดับเพลิงฮ่องกง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ วางแผนแต่งงานธันวาคมนี้ ข่าวต่างประเทศ

หัวใจสลาย นักดับเพลิงฮ่องกงถูกไฟคลอกดับ ก่อนแต่งงานเดือนหน้า ปิดฉากรัก 10 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ &#039;วัยรุ่นเขต 8&#039; ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น ข่าว

ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ ‘วัยรุ่นเขต 8’ ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 13:33 น.
102
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button