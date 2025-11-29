กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้
กรุงเพทมหานคร แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางจัด Amazing Thai Marathon Bangkok 2025 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 นี้
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน แจ้งประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลี่ยงงานวิ่ง ATM 2025 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จะมีการจัดงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม จึงขอแนะนำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้เส้นทางเลี่ยงที่จัดทำไว้ ทั้งเส้นทางไป โบ๊เบ๊ – สำเพ็ง – สนามบินดอนเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในพื้นที่
งานจราจร สน.สามเสน ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณที่ร่วมสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปิดถนน วันที่ 29-30 พ.ย. นี้ จัดงาน Amazing Thai Marathon Bangkok ⛔ ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้
- ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานเฉลิมหล้า 56 ถึงแยกสามย่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 -05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
- ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาถึงแยกพล 1 ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกมัฆวาน ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.68 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงแยกกัลยาณไมตรี ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนสนามไชย ตั้งแต่วงเวียนรักษาดินแดนถึงแยกป้อมเผด็จ ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกราชเทวี ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชยการ ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนลิขิต ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครราชสีมาถึงแยกตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกประชาเกษม ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยก จปร. ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
- ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
- ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เฉพาะด้านขาเข้า) ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.30 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
