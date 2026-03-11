ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด
อัปเดตผลหวยลาวพัฒนางวดวันพุธที่ 11 มี.ค. 69 แบบเรียลไทม์ เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลากพัฒนา 5/45 ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
เย็นวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ ได้เวลามาลุ้นโชคกับ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 11 มีนาคม 2569 (11 3 69) ซึ่งจะทำการออกรางวัลถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ใครที่เตรียมเลขเด็ดไว้แล้ว สามารถเซฟหน้านี้เก็บไว้รีเฟรชดูผลได้เลย ทีมงาน Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้คุณทราบแบบเรียลไทม์ ครบทุกรางวัล!
(ทริคก่อนหวยออก ใครยังไม่มีเลขในใจ แวะไปวิเคราะห์แนวทางได้ที่นี่ สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี)
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา งวด 11 มีนาคม 2569
(อัปเดตผลสดเวลา 20.00 น.)
- หวยลาว เลข 6 ตัว [รอผล]
- หวยลาว เลข 5 ตัว [รอผล]
- หวยลาว เลข 4 ตัว [รอผล]
- หวยลาว เลข 3 ตัว [รอผล]
- หวยลาว เลข 2 ตัว [รอผล]
ผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยนามสัตว์)
- [รอผล]
รับชมถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ คลิกชมการออกรางวัลสดๆ พร้อมกันเวลา 20.00 น. [คลิก]
ย้อนรอย หวยลาว 9 มี.ค. 69 ทำไมไม่ออกรางวัล?
คอหวยหลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 จึงไม่มีการออกรางวัล ทั้งที่ปกติแล้วหวยลาวจะออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
สาเหตุเกิดจากวันที่ 9 มีนาคม 2569 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันสตรีสากล ของ สปป.ลาว โดย วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งลาวถือเป็นวันหยุดราชการ และในลาวยังเรียกวันนี้ว่า “วันแม่หญิง” อีกด้วย เนื่องจากปีนี้วันที่ 8 มีนาคมตรงกับวันเสาร์ ทางการลาวจึงให้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมแทน
เมื่อเป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานที่ดูแลการออกรางวัลจึงไม่ได้ดำเนินการจับรางวัลตามปกติ และ ไม่มีการออกรางวัลชดเชย คอหวยจึงต้องรอลุ้นผลในงวดถัดไป คือวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 ตามปกติ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามปฏิทินวันหยุดของรัฐ ผู้ติดตามหวยลาวจึงควรตรวจสอบปฏิทินวันหยุดราชการของ สปป.ลาว ล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่พลาดหรือสับสนในงวดที่มีการงดออกรางวัล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45
- หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45
- สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: