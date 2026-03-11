หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 16:06 น.
96

อัปเดตผลหวยลาวพัฒนางวดวันพุธที่ 11 มี.ค. 69 แบบเรียลไทม์ เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลากพัฒนา 5/45 ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

เย็นวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ ได้เวลามาลุ้นโชคกับ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 11 มีนาคม 2569 (11 3 69) ซึ่งจะทำการออกรางวัลถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ใครที่เตรียมเลขเด็ดไว้แล้ว สามารถเซฟหน้านี้เก็บไว้รีเฟรชดูผลได้เลย ทีมงาน Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้คุณทราบแบบเรียลไทม์ ครบทุกรางวัล!

(ทริคก่อนหวยออก ใครยังไม่มีเลขในใจ แวะไปวิเคราะห์แนวทางได้ที่นี่ สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี)

ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา งวด 11 มีนาคม 2569

(อัปเดตผลสดเวลา 20.00 น.)

  • หวยลาว เลข 6 ตัว [รอผล]
  • หวยลาว เลข 5 ตัว [รอผล]
  • หวยลาว เลข 4 ตัว [รอผล]
  • หวยลาว เลข 3 ตัว [รอผล]
  • หวยลาว เลข 2 ตัว [รอผล]

ผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยนามสัตว์)

  • [รอผล]

รับชมถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ คลิกชมการออกรางวัลสดๆ พร้อมกันเวลา 20.00 น. [คลิก]

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 11/3/69

ย้อนรอย หวยลาว 9 มี.ค. 69 ทำไมไม่ออกรางวัล?

คอหวยหลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 จึงไม่มีการออกรางวัล ทั้งที่ปกติแล้วหวยลาวจะออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

สาเหตุเกิดจากวันที่ 9 มีนาคม 2569 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันสตรีสากล ของ สปป.ลาว โดย วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งลาวถือเป็นวันหยุดราชการ และในลาวยังเรียกวันนี้ว่า “วันแม่หญิง” อีกด้วย เนื่องจากปีนี้วันที่ 8 มีนาคมตรงกับวันเสาร์ ทางการลาวจึงให้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมแทน

เมื่อเป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานที่ดูแลการออกรางวัลจึงไม่ได้ดำเนินการจับรางวัลตามปกติ และ ไม่มีการออกรางวัลชดเชย คอหวยจึงต้องรอลุ้นผลในงวดถัดไป คือวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 ตามปกติ

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามปฏิทินวันหยุดของรัฐ ผู้ติดตามหวยลาวจึงควรตรวจสอบปฏิทินวันหยุดราชการของ สปป.ลาว ล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่พลาดหรือสับสนในงวดที่มีการงดออกรางวัล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เจาะเลขท้ายพารวย คัดให้แล้ว

19 นาที ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 16/3/69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

49 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 11 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว การเงิน

เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 16:06 น.
96
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69

เลขเด็ด ปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ งวด 16/3/69 เจาะเลขท้ายพารวย คัดให้แล้ว

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

สถิติหวยออกวันจันทร์ 16/3/69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69

เลขเด็ด อดีตพระยันตระ เสียชีวิต ลูกศิษย์แห่เก็งแนวทาง เลขอายุ-วันสลายร่าง งวด 16 มี.ค. 69

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button