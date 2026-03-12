ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 16:35 น.
กระทรวงแรงงานกางรายชื่อ 3 ลูกเรือไทยที่ยังสูญหายจากเหตุโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อนเผยนาทีระทึกเห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง ขณะที่อีก 20 ชีวิตอพยพขึ้นฝั่งโอมานอย่างปลอดภัยแล้ว

อัปเดตความคืบหน้ากรณีที่เรือสินค้าไทย มยุรีนารี ถูกโจมตี 2 ครั้งที่ช่องแคบฮอร์มุซ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ห้องเครื่องพัง ไฟลุก กัปตันสั่งสละเรือ ช่วยได้ 20 คน แต่ยังหา 3 ชีวิตไม่พบ ล่าสุด วันนี้ 12 มี.ค. 69 กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยรายชื่อลูกเรือที่สูญหายทั้งสาม ได้แก่ เกียรติศักดิ์ ปะวะภูชะแก ช่างไฟฟ้า ชาวหนองบัวลำภู, ภาณุพงศ์ หมื่นแทน ช่างกลประจำเรือ ชาวสมุทรปราการ และ ชวลิต ไชยวงศ์ ช่างเครื่อง ชาวจังหวัดตาก

ระเบิดท้ายเรือ ไฟลุก กัปตันสั่งสละเรือทันที

ย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เรือบรรทุกสินค้าเทกองสัญชาติไทย มยุรีนารี ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบที่มา 2 ครั้งติดกัน ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ห้องเครื่องพัง เกิดเพลิงไหม้และสูญเสียการควบคุม

เหตุเกิดเวลา 08:15 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 11 มีนาคม 2569 เรือกำลังมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังท่าเรือกานดลา ประเทศอินเดีย ปตันตัดสินใจสั่งสละเรือ เพื่อรักษาชีวิต ลูกเรือ 23 คนลงเรือชูชีพกลางทะเลอาหรับ

เพื่อนของภาณุพงศ์ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วระบุว่า เห็นเขาครั้งสุดท้ายบริเวณห้องเครื่อง ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ถูกอาวุธพุ่งเข้าใส่โดยตรง มีการพยายามติดต่อผ่าน What’s App แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสัญญาณอับหรือระบบสื่อสารบนเรือถูกทำลาย

20 คนปลอดภัยที่โอมาน อีก 3 คนยังรอการยืนยัน

กองทัพเรือโอมานช่วยเหลือลูกเรือไทยได้แล้ว 20 คน และนำขึ้นฝั่งที่เมืองคาซับ ประเทศโอมานแล้ว พวกเขาปลอดภัยและพักอยู่ที่โรงแรมซึ่งบริษัทจัดหาให้ระหว่างรอส่งตัวกลับไทย

พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตห้ามบิน เดินทางทางรถยนต์ต้องใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงและต้องผ่านเขตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้การเข้าถึงลูกเรือทำได้ยาก

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิพัฒน์ รัชกิจประการ ระบุว่า เรือไทยลำอื่นที่ตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงหมดแล้ว เหลือเพียงมยุรีนารีลำเดียวที่ยังเคลื่อนที่ไม่ได้

วันเดียวกัน มีเรือพาณิชย์ถูกโจมตีรวม 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณใกล้เคียง นับเป็นการโจมตีครั้งแรกในรอบ 72 วัน นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเรือญี่ปุ่นและเรือหมู่เกาะมาร์แชลล์เสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้บาดเจ็บ แต่เรือไทยได้รับผลกระทบหนักสุด

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิง กองทัพเรือและกระทรวงการต่างประเทศยังเร่งประสานค้นหาเกียรติศักดิ์ ภาณุพงศ์ และชวลิต ต่อเนื่อง

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 16:35 น.
