ปกติไหม? แท็กซี่มิเตอร์พุ่งรัว ๆ ไม่ถึง 10 วินาทีเด้ง 2 บาท โซเชียลเมนต์สนั่น
โซเชียลจับโป๊ะแท็กซี่มิเตอร์พุ่ง สังเกตไม่ถึง 10 วินาทีเด้งขึ้น 2 บาท ผู้โดยสารอัดคลิปถามแบบนี้ปกติไหม ชาวเน็ตแนะวิธีป้องกันตัว เช็กระยะทางผ่านกูเกิลแมปเทียบค่าโดยสาร
โซเชียลวิจารร์สนั่น กรณีเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปของผู้โดยสารรายหนึ่งที่ใช้บริการรถแท็กซี่ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่รถกำลังขับไป แต่จู่ ๆ สังเกตเห็นว่ามอเตอร์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าราคาขึ้นไวผิดปกติจนตนเองสงสัย จึงขอมาสอบถามทุกท่านว่าเหตุการณ์แบบนี้ปกติหรือไม่
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบางส่วนจับสังเกตได้ว่าตัวเลขบนมิเตอร์ไม่ถึง 10 วินาทีจะเพิ่มขึ้น 2 บาท ขณะที่อีกความเห็นว่ามอเตอร์ของรถคันดังกล่าวขึ้นเร็วปิดปกติ จึงแนะนำให้เอาคลิปและเลขทะเบียนรถไปร้องเรียนที่ขนส่ง อย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
ขณะเดียวกัน อีกความเห็นแนะนำว่าเวลาเดินทางไปไหน ควรเช็กระยะทางจากกูเกิ้ลแมพว่าเดินทางกี่กิโลเมตร แล้วนำมาเปรียบเทียบกันมอเตอร์ ส่วนใหญ่ด้านหลังคนขับจะมีตารางค่าโดยสารอยู่ หากราคาและระยะทางใกล้เคียงกันก็ถือว่าปกติ
“ผมแนะนำให้เวลาคุณจะไปไหนให้คุณกด google map เช็กระยะทาง ที่เราจะไป ว่ากี่กิโล แล้วให้มาเปรียบเทียบกับมิเตอร์ ในมิเตอร์จะขึ้นระยะทางที่เราวิ่งอยู่ ด้านหลังคนขับจะมีตาราง ค่าโดยสารอยู่ มันจะใกล้เคียงกัน ถ้ากิโลมันตรง กับค่าโดยสารในตารางมันใกล้เคียงกันก็ปกติ”
“เอาคลิปเอาทะเบียนรถ แจ้งความและร้องขนส่งเลยครับ อย่าปล่อยมันให้โกงคนอื่นได้อีก และทุกสหกรณ์เองก็ควรขึ้นทะเบียนคนโกงมิเตอร์ไว้ด้วย ห้ามให้เช่ารถอีก ไม่งั้นก็จะถูกมองว่ามีส่วนรู้เห็นได้”
“ปกติมิเตอร์แท็กซี่จะเริ่มต้นที่ 35 บาทสำหรับ 1 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 6.50 บาท (สำหรับระยะ 1-10 กม. แรก) โดยจะกะพริบจุดเล็กๆ ที่มุมขวาเมื่อรถวิ่ง หากรถจอดนิ่งหรือวิ่งช้ากว่า 6 กม./ชม. มิเตอร์จะเปลี่ยนไปคิดตามเวลาเป็นนาทีละ 3 บาท แต่ผมว่าวันขึ้นเกินจริง ไม่ปกติแล้ว”
