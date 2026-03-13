ธ.กสิกร ปิดปรับปรุงระบบเดือนมีนาคม 69 โอนเงินไม่ได้

ลูกค้า KBank วางแผนการเงินด่วน ธนาคาร กสิกรไทยเตรียมปิดระบบ 5 ชั่วโมงเต็ม ตี 1 ถึง 6 โมงเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. นี้ งดโอน-เติม-จ่ายทุกช่องทาง ยกเว้นรูดบัตรเครดิต
ใครที่ต้องทำธุรกรรมในช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้ามืดวันอาทิตย์นี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 06.00 น. รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมด
เช็กให้ชัวร์ ช่วงเวลา 5 ชั่วโมงนี้ KBank ทำอะไรไม่ได้บ้าง?
-
งดธุรกรรมพื้นฐาน: ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่ผูกกับบัญชีกสิกรไทยได้ในทุกช่องทาง
-
งดรับเงิน: บัญชีกสิกรไทยจะไม่สามารถ “รับเงินโอน” จากทุกธนาคารได้
-
งดสแกนจ่าย: ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้เลย
-
งดกดเงินสด: ไม่สามารถนำบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash ไปเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้
ข้อยกเว้นเดียวที่ยังใช้งานได้ปกติ
-
บัตรเครดิตกสิกรไทย: ยังสามารถนำไปรูดชำระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าต่างๆ ได้ตามปกติ
แนะนำให้ผู้ที่จำเป็นต้องโอนเงิน จ่ายบิล หรือใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันในช่วงเวลาดังกล่าว จัดการทำธุรกรรมสำรองเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการสะดุดในการใช้จ่ายครับ
