อิหร่านขู่ชาวโลก จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ-ราคาน้ำมันพุ่ง 200 ดอลลาร์/บาร์เรล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:58 น.
70

อิหร่านขู่ ลากราคาน้ำมันแตะ 200 ดอลลาร์/บาร์เรล จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ เตือนให้อยู่ห่าง 1 กิโลเมตร

สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตที่อาจทำลายกระเป๋าเงินคนทั้งโลก กองบัญชาการทหารของอิหร่านออกมาประกาศกร้าวให้โลกเตรียมตัวรับแรงกระแทกจาก “ราคาน้ำมันที่อาจพุ่งกระฉูดถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล” ท่ามกลางสงครามเดือดระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ

ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันถึง 1 ใน 5 ของโลกถูกบล็อกอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นการหยุดชะงักด้านพลังงานที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตน้ำมันยุค 1970

อิบราฮิม ซอลฟากอรี โฆษกกองทัพอิหร่าน ส่งคำเตือนถึงสหรัฐฯ ว่าความไร้เสถียรภาพนี้จะทำให้น้ำมันพุ่งไปถึง 200 ดอลลาร์ฯ แน่นอน นอกจากนี้ยังขู่จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐฯ หรืออิสราเอล พร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ธนาคารในระยะ 1 กิโลเมตร

มีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีเพิ่มอีก 3 ลำในอ่าวเปอร์เซีย ยอดรวมตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป็น 14 ลำ ที่น่าตกใจคือ หนึ่งในนั้นเป็น “เรือบรรทุกสินค้าเทกองติดธงชาติไทย” ซึ่งเกิดระเบิดและเพลิงไหม้จนต้องอพยพลูกเรือด่วน! ส่วนอีกสองลำที่โดนลูกหลงคือเรือคอนเทนเนอร์ของญี่ปุ่นและเรือของหมู่เกาะมาร์แชลล์

อ่านข่าว : ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง

กองทัพอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในอิรักตอนเหนือ, กองบัญชาการทหารเรือสหรัฐฯ ในบาห์เรน และเป้าหมายในภาคกลางของอิสราเอล นอกจากนี้ยังมีโดรนตกใกล้สนามบินดูไบจนมีผู้บาดเจ็บ 4 ราย

มีการเปิดเผยว่า ผู้นำสูงสุด ‘อาลี คาเมเนอี’ รวมถึงภรรยาและลูกชายอีกคน ได้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ-อิสราเอลไปก่อนหน้านี้ ส่วน ‘มุจตาบา คาเมเนอี’ ลูกชายผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและยังไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะ

ขณะนี้ พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตแล้วกว่า 1,300 รายนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทางฝั่งสหรัฐฯ สูญเสียทหาร 7 นาย (บาดเจ็บราว 140 นาย) ส่วนอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต 11 รายจากการโจมตีของอิหร่าน และทหารอีก 2 นายเสียชีวิตในเลบานอน

ไร้ทางออก ไม่มีใครยอมถอย

อิสราเอลเอง รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่า ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไป “แบบไม่มีกำหนดเวลา” จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการทำลายโครงการนิวเคลียร์และตัดกำลังอิหร่าน

ด้านอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าจะไม่เจรจา และจะไม่ยอมปล่อยให้น้ำมันผ่านช่องแคบได้จนกว่าการโจมตีจะยุติลง แถมผู้บัญชาการตำรวจอิหร่านยังเตือนประชาชนในประเทศว่า หากใครออกมาประท้วงตามท้องถนน จะถูกจัดการในฐานะ “ศัตรู” ทันที

สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เตรียมงัดไม้ตาย เสนอให้ระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินทั่วโลกถึง 400 ล้านบาร์เรล แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าปริมาณมหาศาลนี้ ทดแทนการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เพียงแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้น

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

