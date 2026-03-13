หุ้น PSL 12 มี.ค. 69 รีบาวด์ 1.44% ปิด 7.05 บาท หลังวันก่อนหน้าร่วงแรง 7.33% จากแรงกังวลเหตุเรือมยุรี นารี ถูกโจมตี

หุ้น PSL รีบาวด์ 1.44% ตลาดเริ่มตั้งหลักหลังช็อกจากข่าวเรือไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่บริษัทแจ้งมีประกัน War Risk Insurance และไม่คาดกระทบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
หุ้นบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL กลับมาปิดบวก 1.44% หรือเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มาอยู่ที่ระดับ 7.05 บาท ในการซื้อขายวันที่ 12 มีนาคม 2569 ตลาดเริ่มตั้งหลักได้หลังรับรู้ข่าวเหตุการณ์กองกำลังไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธโจมตีเรือ “มยุรี นารี” ในช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนหน้านี้ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ราคาหุ้น PSL เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก นักลงทุนเทขายจนราคาปรับลดลงจาก 7.50 บาท ลงมาปิดที่ 6.95 บาท ติดลบไป 7.33% ระหว่างวันราคาแกว่งตัวในกรอบ 7.60–6.85 บาท และมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 104.59 ล้านบาท การขยับขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม จึงยังชดเชยส่วนที่ลดลงไปได้ไม่ทั้งหมด
สาเหตุหลักที่กดดันราคาหุ้นมาจากหนังสือชี้แจงของ PSL ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทรายงานว่ามีกลุ่มผู้ใช้อาวุธไม่ทราบที่มาโจมตีเรือมยุรี นารี 2 ครั้ง บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 11 มีนาคม เหตุการณ์นี้ทำให้ห้องเครื่องของเรือเสียหายและเกิดไฟไหม้
สำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) รายงานเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเรือของ PSL เพียงลำเดียว ผู้ก่อเหตุยังใช้อาวุธโจมตีเรือพาณิชย์อีกหลายลำในพื้นที่อ่าวและช่องแคบฮอร์มุซในเวลาไล่เลี่ยกัน ความเสี่ยงด้านการเดินเรือในภูมิภาคนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นทันที
PSL แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อลดความกังวลของนักลงทุน บริษัทระบุว่าเรือมยุรี นารี มีกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม (War Risk Insurance) คุ้มครองอยู่ ผู้บริหารคาดว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ขณะเกิดเหตุเรือกำลังแล่นแบบตัวเปล่าและไม่มีสินค้าบรรทุกอยู่เลย
วันที่ 11 มีนาคม นักลงทุนเทขายหุ้นเพราะความกลัวความไม่แน่นอน วันที่ 12 มีนาคม ตลาดเริ่มตั้งหลักได้เมื่อรับรู้ว่าบริษัทมีประกันภัยรองรับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ราคาปิดที่ 7.05 บาท ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดแรงขายรอบแรก การฟื้นตัวครั้งนี้ยังไม่ใช่สัญญาณการกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมด เนื่องจากเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความเสี่ยงสูง
(อ้างอิงข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Reuters, Thansettakij)
