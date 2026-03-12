สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

กระทรวงแรงงาน เปิดยอดเงินสะสมชราภาพของ 3 ลูกเรือไทยที่สูญหายจากเหตุโจมตีเรือมยุรีนารี พบยอดรวมไม่ถึง 7.4 หมื่นบาท ต่ำสุดเพียง 678 บาท พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและดูแลพ่อแม่ผู้สูญหาย
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 กระทรวงแรงงาน เปิดเผยยอดเงินสะสมชราภาพของลูกเรือไทย 3 คนที่ยังสูญหายจากเหตุการณ์เรือสินค้า มยุรี นารี ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พบว่ายอดรวมทั้งสามคนไม่ถึง 74,000 บาท และต่ำสุดมีเพียง 678.94 บาท
นายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากระทรวงตรวจสอบสถานะประกันสังคมของลูกเรือทั้ง 3 คนแล้ว ได้ผลดังนี้
1. เกียรติศักดิ์ ปะวะภูชะแก ช่างไฟฟ้า ชาวหนองบัวลำภู เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพ 60 งวด รวม 35,988.40 บาท (ไม่รวมผลตอบแทน)
2. ภาณุพงศ์ หมื่นแทน ช่างกลประจำเรือ ชาวสมุทรปราการ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพเพียง 6 งวด ได้รับคืนเพียง 678.94 บาท — ไม่มีผลตอบแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 12 งวด
3. ชวลิต ไชยวงศ์ ช่างเครื่อง ชาวตาก เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพ 71 งวด รวม 37,201.67 บาท (ไม่รวมผลตอบแทน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรีนุช เทียนทอง แสดงความห่วงใย ขณะที่ปลัดกระทรวง วรรณพงษ์ คชรักษ์ สั่งให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่เยี่ยมพ่อแม่และครอบครัวของลูกเรือทั้ง 3 คนทันที เพื่อสื่อสารสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับ และตรวจสอบสิทธิที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกเรือทุกคนจากทั้ง 23 ราย
กระทรวงแรงงานประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมเจ้าท่า และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ครบถ้วน
เรือสินค้ามยุรี นารีของไทยถูกโจมตีในช่วงเช้าของวันที่ 11 มีนาคม บริเวณใกล้ Strait of Hormuz ลูกเรือทั้ง 23 คนต้องสละเรือขึ้นเรือชูชีพ กองทัพเรือโอมานช่วยเหลือได้ 20 คน และนำขึ้นฝั่งที่เมือง Khasab อย่างปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันพักอยู่ที่โรงแรมที่บริษัทจัดหาให้
ส่วนลูกเรืออีก 3 คนยังไม่มีข่าว คาดว่าติดอยู่บนเรือหรือในห้องเครื่องยนต์ หน่วยงานไทยและโอมานเร่งค้นหาต่อเนื่อง
