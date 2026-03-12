การเงินเศรษฐกิจ

สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 16:52 น.
62
ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท

กระทรวงแรงงาน เปิดยอดเงินสะสมชราภาพของ 3 ลูกเรือไทยที่สูญหายจากเหตุโจมตีเรือมยุรีนารี พบยอดรวมไม่ถึง 7.4 หมื่นบาท ต่ำสุดเพียง 678 บาท พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและดูแลพ่อแม่ผู้สูญหาย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 กระทรวงแรงงาน เปิดเผยยอดเงินสะสมชราภาพของลูกเรือไทย 3 คนที่ยังสูญหายจากเหตุการณ์เรือสินค้า มยุรี นารี ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พบว่ายอดรวมทั้งสามคนไม่ถึง 74,000 บาท และต่ำสุดมีเพียง 678.94 บาท

นายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากระทรวงตรวจสอบสถานะประกันสังคมของลูกเรือทั้ง 3 คนแล้ว ได้ผลดังนี้

เช็กสิทธิประกันสังคม 3 ลูกเรือมยุรีนารีสูญหาย ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท
กระทรวงแรงงาน

1. เกียรติศักดิ์ ปะวะภูชะแก ช่างไฟฟ้า ชาวหนองบัวลำภู เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพ 60 งวด รวม 35,988.40 บาท (ไม่รวมผลตอบแทน)

2. ภาณุพงศ์ หมื่นแทน ช่างกลประจำเรือ ชาวสมุทรปราการ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพเพียง 6 งวด ได้รับคืนเพียง 678.94 บาท — ไม่มีผลตอบแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 12 งวด

3. ชวลิต ไชยวงศ์ ช่างเครื่อง ชาวตาก เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สะสมชราภาพ 71 งวด รวม 37,201.67 บาท (ไม่รวมผลตอบแทน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรีนุช เทียนทอง แสดงความห่วงใย ขณะที่ปลัดกระทรวง วรรณพงษ์ คชรักษ์ สั่งให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่เยี่ยมพ่อแม่และครอบครัวของลูกเรือทั้ง 3 คนทันที เพื่อสื่อสารสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับ และตรวจสอบสิทธิที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกเรือทุกคนจากทั้ง 23 ราย

กระทรวงแรงงานประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมเจ้าท่า และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

เรือสินค้ามยุรี นารีของไทยถูกโจมตีในช่วงเช้าของวันที่ 11 มีนาคม บริเวณใกล้ Strait of Hormuz ลูกเรือทั้ง 23 คนต้องสละเรือขึ้นเรือชูชีพ กองทัพเรือโอมานช่วยเหลือได้ 20 คน และนำขึ้นฝั่งที่เมือง Khasab อย่างปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันพักอยู่ที่โรงแรมที่บริษัทจัดหาให้

ส่วนลูกเรืออีก 3 คนยังไม่มีข่าว คาดว่าติดอยู่บนเรือหรือในห้องเครื่องยนต์ หน่วยงานไทยและโอมานเร่งค้นหาต่อเนื่อง

เปิดสิทธิเยียวยา 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือมยุรีนารีโดนถล่ม ยอดต่ำสุด 678 บาท
กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท เศรษฐกิจ

